Сегодня большинство российских граждан, так или иначе, позитивно относится к СССР, а очень многие откровенно ностальгируют по советскому времени. Данное обстоятельство достаточно нетрудно объяснить. После реформ имени Гайдара и Чубайса, после «лихих девяностых» и всего последующего периода стало накапливаться разочарование. Российский гражданин всё чаще и чаще стал сравнивать жизнь вокруг с тем, что было в СССР. И чем больше проходит времени, тем больше российский гражданин видит, что это сравнение не в пользу нынешней власти. Да и власть, сама того не желая, по-своему возбуждает ностальгию по советскому. То проект по десталинизации и десоветизации выдвинет, то лишний раз проедется по советской истории, то очередной парад на фоне задрапированного мавзолея проведет. А коли нынешняя власть, ответственная за происходящее вокруг безобразие, так откровенно недолюбливает своих предшественников, то, может быть, это неспроста? Может быть, она тоже понимает и боится, что сравнение с предшественниками будет далеко не в её пользу? Думает так нынешний российский гражданин и предается ностальгии. Все это понятно, однако куда менее понятно другое.

Иван Шилов ИА REGNUM СССР под прицелом

Ведь в начале 90-х буквально этот же самый гражданин поддерживал Ельцина, демократию и ругал «совок». Этой влюбленности в светлое капиталистическое будущее не могло помешать ничто. Ельцин обещал «лечь на рельсы», в случае если цены подскочат более чем в три четыре раза. Цены подскочили в сотни раз, а население начало искать пропитание на помойках. Ельцин ни на какие рельсы не лег, но все равно был избран на вполне свободных и демократических выборах в 93-м году. Ну и что теперь? Если мы действительно считаем СССР ценностью, то ведь тогда у нас по всем законам должно быть чувство вины. Не так ли? Если мы охаяли ценность, потом поняли, что сделали нечто до крайности скверное, то что может быть далее следующим шагом, кроме глубокого раскаянья и признания своей вины? Или мы забыли, что поддерживали триумфальное шествие капитализма и поносили «совок»?

Kaixin001.com Расстрелянный Ельциным Белый Дом

Обычно на подобные вопросы начинают что-то лепетать про то, что Горбачев, Ельцин, ЦРУ и прочие инстанции «нас обманули», что мы проголосовали за сохранение СССР на референдуме 1991 года, но его все равно разрушили «негодяи» и так далее и тому подобное. Однако, во-первых, я тут не говорю о примененных политтехнологиях, я спрашиваю об умонастроениях. Эти настроения ведь были прокапиталистическими и антисоветскими. Верно? Все знают, что это было так. Ну так их мастерски и использовали элитные враги СССР. Не было бы этих настроений, ничего бы им сделать не удалось. Это ведь классическая коллизия, известная тысячелетиями.

Скажем, у вас есть «соблазнялка» — склонность к азартным играм или еще к какому-либо пороку. Тогда к вам приходит дьявол и вас начинает соблазнять, то есть за эту вашу «соблазнялку» дергать. Без этого порочного потенциала внутри человека его соблазнить невозможно. Далее, дьявол говорит вам, что он демократ и что на территориальную целостность СССР никто посягать не будет, а надо только избавиться от уже вроде как никому не нужной кондовой идеологии, ввести рынок и сделать еще ряд шагов. Вы поддаетесь и, как и положено, остаетесь у разбитого корыта. Вопрос: кто-нибудь когда-нибудь снимал с соблазнённого ответственность? Дьявол, конечно, поступил известным образом, на то он и дьявол, но соблазненный-то ни в чем разве не виноват? По сходному поводу, кажется у индейцев, была поговорка: «В человеке живут два волка — один добрый, а другой злой. Всегда побеждает тот волк, которого человек больше кормит». Так, может, мы в позднесоветское время вскормили не того «волка», и за него-то перестройщики и ухватились? Ведь никто за подобное вскармливание, кроме нас, не отвечает. Не правда ли?

Индеец племенной группы сиу на коне, 1905 г

Но дело не только в подобной классической логике, свойственной большинству культур, включая самые древние. Дело еще в логике самой обычной — формальной. Если мы вообще, хотя бы частично, не отвечаем за то, что с нами происходит, то мы являемся не субъектом, а объектом. Иными словами, если мы вообще ни капельки не ответственны за распад СССР, то надо сказать, что нас просто нет. Что с нами сделают, то и будет, а мы никак на это повлиять не можем. Ну и чего тогда хорохориться и всякие претензии высказывать? Надо просто плыть в мутном течении по неизвестному направлению и не бурчать.

Данную логику понимали все культуры мира с древнейших времен, и уж тем более ее понимало христианство, и поэтому везде существовали процедуры спроса с человека, который совершил проступок. Такой спрос, между прочим, называется гуманизмом и уважением к человеку. Если же этот спрос к нему предъявить невозможно, то никакого человека просто нет. Даже самые древние первобытные культуры, уповавшие на милость природы и всяких потусторонних сил, все равно хотя бы минимальный спрос, пускай и в очень узких рамках, к человеку предъявляли. Любая культура начинается с табу и запретов, за нарушение которых полагается наказание. Поэтому любая культура априори несет в себя зачатки гуманизма, без которых ее просто не будет, как не будет и общества.

Одной из самых простых и универсальных культурных норм является умение держать слово. Данная норма, по крайней мере в европейской культуре, вырастает из глубинного уважения к логосу и смыслу, которые не должны быть оторваны от реальности, а должны ее творить. В 1917 году Россия как историко-культурная сущность на весь мир заявила, что будет под красным знаменем строить коммунизм. А в 1991 году она же заявила, что от коммунизма отказывается, и начала заниматься оплёвыванием своей советской истории. Надо ли удивляться, что западные и восточные «партнёры» на нас теперь смотрят соответствующе? Но ведь не только они.

Цитата из х∕ф «Дайте жалобную книгу». Реж. Эльдар Рязанов. 1965. СССР Перестройка

Внутри советского общества всегда существовала скрыто-антисоветская часть элиты. Потом она, по сути, взяла власть в перестройку и учредила антисоветский политический консенсус, внутри которого либералы должны ругать «совок» одним способом, а консервативные группы другим. Ну и как эта элита смотрит на народ, которые ранее ходил под красным знаменем и пел соответствующие песни? Многие жалуются, что наша власть плюет на народ, а почему бы ей, коли она имеет давний антисоветский генезис, на него не плевать? И добро бы народ до конца боролся за свою красную правду, тогда его можно было бы уважать, но он просто эту правду отбросил, не моргнув глазом, чем показал всему миру и части собственной элиты в том числе, что с ним можно делать все что угодно. Ну так с ним и делают. А что касается советских настроений, то все понимают, что это только настроения и не более того. Поэтому они никого даже особо не напрягают. Вы же не будете сильно волноваться, если кто-то начнет вам говорить, что у него противоположные ценности, по отношению к вашим, но при этом если вы будете видеть, что этот человек просто не понимает, о чем говорит, и что на самом деле он этими ужасными для вас ценностями не обладает? Чего особо волноваться-то? Да, вы слышите неприятные для вас слова, но это только слова, которые никогда не породят действия. Ну так весь мир, включая часть российской антисоветской элиты, эти слова и слушает.

Ведь, положа руку на сердце, большинство тех, кто сегодня ностальгирует по СССР, вообще никак не представляет себе коммунизм и даже не говорит о нем. Обычно говорится: «Хочу, чтобы было, как в СССР!» А это как? Более внимательный анализ подобных пожеланий показывает, что хотят не в СССР вообще, а в брежневский СССР периода застоя. Никто не хочет сурового сталинизма, во времена которого все вкалывали соответствующим образом, а все хотят готового брежневизма, то есть сразу без труда получить «конфетку». Что же касается сегодняшних любителей сталинизма, то стоит лишь на них посмотреть, чтобы понять, что они сами не понимают того, чего желают, ибо они за нарушение норм сталинской системы первые бы и «загремели». Где люди, которые реально готовы этим нормам соответствовать? Как говорилось в стихах, «я хочу видеть этого человека!» А нет его…

Леонид Ильич Брежнев в апреле 1967 г

А между тем, без такой внутренней готовности на суровые условия и огромный труд в достаточно широких слоях, ни о каком реальном восстановлении СССР говорить не приходится. Сегодня на дворе XXI век, и никто не говорит, что если что, то надо будет лопатами траншеи рыть или устраивать массовые репрессии. Сегодня другим надо будет заниматься и действовать совсем иначе. Однако, чем бы сегодня не пришлось заниматься, готовность должна быть предельная, а она-то и не прослеживается, ибо ностальгия и жажда реванша — вещи разные, если вообще не противоположные.

Если говорить на языке политологии, то у сегодняшнего политика, если он хочет восстановления СССР, попросту нет базы опоры. Ему не на что опереться. Поэтому подавляющее большинство сегодняшних политиков, включая, разумеется, Геннадия Андреевича Зюганова, видя, что есть широкое разочарование в капитализме и ностальгия по советскому, просто спекулируют на этом. Они знают, что есть только ностальгия и настроения, из которых никакой серьезной каши не сваришь, и при этом сами же в первую очередь не хотят никакого реваншизма.

Любой политик, если он заявляет о том, что хочет восстановления СССР, в первую очередь должен сказать о том, что те, кто его слушает, должны признать свое поражение в перестройку и что вина за это поражение — на них самих, причем даже если в перестройку они ещё не родились. Ведь если дети не являются наследниками побед и поражений своих предков, то нельзя говорить ни о каком единстве истории, а значит и о возможности совершить историческое деяние.

Иосиф Сталин на Тегеранской конференции

Если же политик с этого не начинает, а начинает в духе Зюганова сразу хвалить СССР за количество советской похлебки, социальные гарантии и прочее, то его сразу надо гнать в шею — это шарлатан и манипулятор. Однако сегодня подавляющее большинство просоветски настроенных граждан предпочитают слушать именно подобных манипуляторов, вместо того чтобы послать их куда подальше. Все хотят просто жать кнопки на голосовании за определенного кандидата, для того, чтобы магическим образом появился СССР. Надо ли говорить, что так не бывает?

Сначала — признание поражения, а потом — реванш, и никак иначе. Такая логика реванша носит универсальный характер, что бы и кто ни хотел восстанавливать. Но в конкретном случае с СССР эта логика кратно усиливается. Ведь что такое коммунизм, про сущность которого почему-то столь воинственно забывают те, кто по нему якобы ностальгирует? В своем «Анти-Дюринге» Энгельс писал:

«То объединение людей в общество, которое противостояло им до сих пор как навязанное свыше природой и историей, становится теперь (при коммунизме. — Д.У.) их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в преобладающей и всё возрастающей мере и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы».

О чем тут идет речь? Тут речь идет о том, что при коммунизме человечество впервые станет творить историю не стихийно, а осознанно. То есть коммунизм подразумевает предельную ответственность человека за все, что с ним происходит. В этом смысле коммунизм — это вершина культуры и гуманизма, ибо история — это увеличение степени ответственности человека за свою судьбу, которая в своем пределе подразумевает победу над смертью. Не зря великий русский космист Николай Фёдоров говорил о воскрешении отцов. Это не только великая мечта, но и концептуальная предельная установка, указывающая направление движения. В качестве таковой эта установка уже должна быть актуальна здесь и сейчас, а не когда-то в далеком будущем.

Фридрих Энгельс. 1879

Так о каких оправданиях и ссылках на «предателя Горбачева», Ельцина, ЦРУ, «мировой сионизм» и еще бог знает на что, может идти речь? Мы же хотим восстановить СССР, то есть мечту о коммунизме? Ну так давайте восстановим и начнем с того, что сами в своих победах и поражениях будем винить только себя.

Вслед за этим необходимо восстановить смысл и уважение к логосу, который является и словом, и мыслью, и одновременно чем-то большим. Я как-то рассказывал в одной аудитории, что в философии Канта, мягко говоря, большие проблемы с личностным началом. Цитируя лекцию по Канту Александра Доброхотова, я говорил, что Канту вообще все равно, кто собственно мыслит — каракатица, Солярис или что-то ещё. Материальный субстрат, по мысли Канта, вообще не важен. Услышав такие мысли, встал один хороший мужик и, справедливо возмутившись таким подходом, заявил, что он раньше думал, что это только теория, что философы просто размышляют…

У меня на это только один вопрос: почему мы так не уважаем мысль? Мы что, хотим восстанавливать СССР, относясь к философии по принципу «в огороде бузина, а в Киеве дядька»? Ну тогда и коммунизм Маркса— ни к чему не обязывающая «теория», как и все наши слова. Когда-то великий Сократ пожертвовал жизнью за свои философские убеждения, выпив яд цикуты. А мы? Мы за свои убеждения ничем жертвовать не готовы? Но если у нас нет ни мечты, ни убеждений, за которые мы готовы жертвовать, ни ценностей, то о каком СССР мы говорим?

Если это так, то и надо сказать, что в 91-м году мы сделали все правильно — избавились от ненужной «философии», она же марксизм-ленинизм. Она была выхолощена? Да, господин Суслов ее выхолащивал и другие партийные деятели. Но мы-то почему этого не заметили? Мы этого не заметили потому, что положили на мысль и идеологию, что называется, «с прикладом» и продолжаем класть сегодня. Или мы этого не делаем и хотим идеологии? Ведь многие сегодня вопят «дайте идеологию»!

Хорошо. Давайте проверим. Открываем программу партии КПРФ и в разделе «Три этапа развития страны» читаем о содержании третьего этапа следующее:

«Его содержанием будет энергичная работа по окончательному формированию социалистических общественных отношений, обеспечению устойчивого развития социалистического строя на собственной основе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов и Ленин.

Вопрос: почему это никого не насторожило? Мы не понимаем, что такое «устойчивое развитие» и что либо развитие и коммунизм, либо устойчивость? Мы на такие «мелочи» не обращаем внимания? Ну так я и говорю, что мы просто забили болт на смысл, идеологию, философию и всё идейное содержание как таковое. Но тогда и нечего удивляться, что моноидеологическая империя СССР распалась и восстанавливать её некому.