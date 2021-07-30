В Женеве 28 июля 2021 года состоялся новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Межведомственные делегации возглавили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман.

Minsvyaz.ru Флаги России и США

Данная встреча — это прямой результата договорённостей, достигнутых в ходе встречи президентов России и США в Женеве 16 июня 2021 года. По итогам саммита было принято «Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности». В данном заявлении лидеры двух стран подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей, а также условились запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, чтобы заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

В сообщении для СМИ Министерство иностранных дел РФ прокомментировало прошедшее мероприятие достаточно сдержанно: «В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике».

Госдепартамент США в своём официальном заявлении оценил данную встречу позитивно: «Дискуссии в Женеве были профессиональными и содержательными. Две делегации договорились вновь встретиться на пленарном заседании в конце сентября и провести неофициальные консультации в промежуточный период с целью определения тем для рабочих групп экспертов на втором пленарном заседании».

Также было сообщено, что высокопоставленные должностные лица из государственных ведомств и министерства обороны [США] отправятся в Брюссель, Бельгия, 29 июля, чтобы проинформировать союзников в штаб-квартире НАТО.

Самый главный плюс данного мероприятия в том, что оно состоялось и диалог по вопросам стратегической стабильности запущен. То, что «дискуссии были профессиональными и содержательными», тоже хорошо. Причина сдержанных комментариев со стороны российского МИД также очевидна — слишком разные позиции у сторон по обсуждаемым вопросам.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, в основе так называемого нового уравнения безопасности должен учитываться весь спектр наступательных и оборонительных вооружений в ядерном и неядерном оснащении, способных решать стратегические задачи, также важно сосредоточиться на системах, которые составляют потенциал первого контрсилового удара, — тех, что могут «дотянуться» до целей на национальной территории противоположной стороны.

МИД России Анатолий Антонов

В список других российских приоритетов входят предупреждение гонки вооружений в космосе, предотвращение развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в регионах мира и противоракетная проблематика. Следует заметить, что позиция России по всем этим вопросам была передана США ещё в 2020 году.

В долгосрочной перспективе Москва хотела бы расширить состав участников договоренностей по контролю над вооружениями в первую очередь за счёт Лондона и Парижа. Они как союзники США по НАТО тесно координируют политику в ядерной сфере с Вашингтоном. По справедливости их ядерный потенциал должен считаться вместе с американским, и уже эта сумма должна быть ограничена потолком по количеству стратегических носителей и ядерных боезарядов.

Например, ныне действующий СНВ-3 для России и США устанавливает ограничение в 700 носителей и 1550 ядерных боезарядов. Очевидно, что ядерный потенциал Франции и Британии здесь не принимается в расчёт, т. к. это договор только между Россией и США. Если говорить о перспективе, то у той же Британии есть утверждённый план увеличить существующее количество ядерных боезарядов на 40% — до 260 единиц, а это уже немалое количество.

U.S. Department of Defense Пуск баллистической ракеты Trident II

Однако, как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, со стороны Британии и Франции нет готовности подключаться к консультациям по стратегической стабильности. Он же назвал нулевой и возможность присоединения КНР к данному процессу.

Кстати, именно в китайском вопросе для Америки лежит очень большая проблема, которую без России не решить. Отойдя от представлений стратегического диалога как улицы с односторонним движением, учтя озабоченности Москвы, Вашингтон имел бы больше шансов на диалог по стратегической стабильности с Китаем, т. к. было бы выработано взвешенное и приемлемое уравнение безопасности, к которому в перспективе могли бы подключиться и другие ядерные державы.

Дело в том, что ряд российских озабоченностей разделяет и Китай. Речь идёт о гонке вооружений в космосе, вопросах противоракетной обороны и очень чувствительной для Пекина теме развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Конечно же, на данный момент стратегические ядерные потенциалы Соединённых Штатов и КНР несопоставимы. Однако пройдёт 3−5 лет, а некоторые эксперты считают, что 2−3 года, и Китай достигнет стратегического ядерного паритета с США. Это будет сделано в первую очередь за счёт резкого наращивания наземной компоненты стратегических ядерных сил Китая.

U.S. Navy Крылатая ракета Tomahawk

Не имея на момент достижения Китаем стратегического ядерного паритета с США согласованного с Россией нового уравнения безопасности, Вашингтону придётся пытаться с нуля начать диалог по вопросам стратегической стабильности с Пекином.

Москва просто умоет руки и отойдёт в сторону. Наша страна с точки зрения состояния своих стратегических ядерных сил вышла на первое место в мире, и у нас есть чем ответить на все вызовы со стороны США и их союзников. Самое главное — у России есть время, мы его выиграли за счёт целенаправленной и ускоренной модернизации вооружённых сил.

А вот у Америки с учётом стремительного роста военного потенциала Китая, в первую очередь — в ядерной сфере, времени осталось совсем мало. Поэтому возобновление 28 июля 2021 года российско-американского диалога по стратегической стабильности — это в первую очередь шанс для США, а не для России.

При этом надо учитывать, что на фоне антироссийской и антикитайской позиции коллективного Запада отношения России и Китая укрепляются с каждым годом. Через 3−5 лет, а скорее всего, через 2−3 года, в мире может сложиться такой расклад сил, что позиция США, их озабоченности на переговорах по стратегической проблематике просто даже не будут приниматься во внимание.