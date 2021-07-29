В популярных пабликах социальных сетей жители Ижевска активно обсуждают инцидент, произошедший в одном из местных кафе с девочкой, которая передвигается на инвалидной коляске.

Иван шилов ИА REGNUM Милосердие

Рассказ о ситуации также впервые появился в соцсети.

«23 июля мама тринадцатилетней девочки, прикованной к инвалидной коляске, подвезла дочь к кафе «Нами», расположенному по адресу: Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ», — так выглядит начало истории. Однако почему-то девочке с мамой было отказано в предоставлении места в кафе. Один из посетителей предложил отдать свой столик, но это также не помогло, и мама с дочерью покинули заведение.

По словам матери девочки, сначала она не придала значения этому событию, поскольку раньше ребёнок учился в обычной школе, где ее все поддерживали, никогда не называли инвалидом. Однажды девочка сама организовала поход на концерт, связавшись с организаторами и договорившись, чтобы ее подняли на коляске на четвертый этаж.

В этот раз, гуляя по Набережной, женщина заметила свободный столик на уличной площадке кафе, подумав, что не нужно будет завозить коляску в помещение, семья попыталась занять место. Однако подошли сотрудники кафе и сказали, что все столики зарезервированы. Тогда один из посетителей предложил свой столик, на что кто-то из сотрудников ответил, что он также зарезервирован. Мужчина, спросив, может ли он вернуться на свое место, получил утвердительный ответ.

«Я поняла, что, скорее всего, нас «отшили», чтобы Аня не пугала других детей. Но она у нас адекватная, у нее сохранен интеллект. Она очень смышлёная и общительная», — рассказала мама ребенка изданию Udm-info. Также женщина отметила, что администрация кафе уже извинилась перед семьей, сообщив, что толерантны ко всем людям и однажды подарили гончарный круг реабилитационному центру.

Цитата из х∕ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия Школьники-инвалиды

На инцидент обратила внимание прокуратура Октябрьского района Ижевска, инициировав проверку доводов поступившей жалобы, а также сообщений в соцсетях. «В ходе проверки прокуратурой будут выяснены обстоятельства и причины происшествия, проверено исполнение законодательства о социальной защите инвалидов со стороны предприятия общественного питания», — отметили в надзорном органе, заверив, что в случае выявления нарушений будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

В министерстве социальной политики и труда республики ситуацию назвали «недопустимой». И.о. замглавы ведомства Ольга Лубнина заверила, что в ситуации будет разбираться не только министерство, но и детский омбудсмен Удмуртии.

«Безусловно, совместно с уполномоченным по правам ребенка в УР мы разбираемся во всех обстоятельствах этой возмутительной истории. Кроме того, свою оценку дадут и правоохранительные органы», — подчеркнула Лубнина.

По ее словам, в республике проживают 6447 детей-инвалидов. Она признала, что родители таких детей сталкиваются с гораздо большим числом проблем, чем все остальные семьи республики.

В социальных сетях жители Удмуртии оставили массу гневных комментариев, призывая отказаться от посещения этого кафе. Многие пользователи усомнились, что такая ситуации вообще возможна. Однако встречаются и люди, которые назвали ситуацию «спекулированием своим положением», — это относится в основном к сопровождающим детей-инвалидов.

«У нас реально есть такие уроды? Интересно, а кто отказал, администратор? Владелец кафе? Или официант такой офигевший, что считает себя вправе решать такие вопросы?», — удивляется Александр К.

«Представляю, как сейчас чувствуют себя те самые служащие кафе, которые такое натворили», — пишет Мария М.

Петр Данилов ИА Красная Весна Табличка «Инвалиды»

«Пример того, как не очень ответственные предприниматели ведут свой бизнес. Когда всё хорошо и есть прибыль, можно «сортировать» посетителей, а когда кризис — государство, помоги… Я не хочу говорить о том, что бог всё видит и накажет — не верю, но зло всегда возвращается обратно к тому, кто его сотворил», — уверен Андрей З.

«А что происходит со страной??? Сначала мамаша во дворе пыталась выгнать детей с площадки, потому что они, по ее мнению, «не такие», теперь здесь не обслужили ребёнка с инвалидностью», — возмущается leena_m в официальной группе кафе в Instagram, где развернулась настоящая травля.

«Жду комментарии администрации по поводу ситуации с особенным гостем», — грозно призывает alenaa_harina.

«Очень жаль, что в 21 веке до сих пор такое неадекватное отношение к людям с ограниченными возможностями», — констатирует samarina_rina.

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Большинство подписчиков кафе и пользователей соцсетей предупредили, что больше никогда не будут посещать это кафе, и оно будет вынуждено закрыться.

«Вы действительно отказали в обслуживании женщине с ребёнком-инвалидом? Без объяснения причины? Если это так — я больше не ваш клиент», — предупреждает solncemary.

«С недавних пор сам стал клиентом данного кафе, всё очень нравилось, но теперь придётся пересмотреть к вам отношение и попрощаться», — поддержал magnum_cws.

«Мне советовали, говорили — вкусно, но после такого, извините, вам придётся закрыться», — полагает yankud1.

«Репутацию нарабатывают годами, а теряют за секунду», — напоминает liucha.zav.

«Какая вам разница, кто именно будет приносить бизнесу деньги? Люди на стульях или в инвалидном кресле?» — спрашивает nikita.ot.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

«Хотелось бы увидеть комментарии на вашей странице по поводу того, что вы отказали в обслуживании маме с ребёнком-инвалидом. Это официальная позиция компании или?», «А все-таки что произошло? Хотелось бы услышать версии обеих сторон. В кафе в вечернее время, конечно, не попасть без брони столика, но почему отказали, когда стол освободили?», «Объяснитесь, по какому праву, при освободившемся столике, вы отказали в посещение кафе семье с ребенком-инвалидом? Вы поддерживаете дискриминацию людейинвалидов?» — на множество возмущенных вопросов администрации заведения хранит ледяное молчание.

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Ни комментариев, которые бы пролили свет на эту ситуацию, ни ответа пользователям от сотрудников кафе не последовало.

Многие пользователи не находят других слов и бросают только гневное «позор».

"Позорище! Обидно, что в нашем городе есть такие заведения, где выгоняют детей-инвалидов! Таких кафе быть не должно», — считает s.beltukova.

«Какой позор! Какая вопиющая бесчеловечность! Вы позорите не только ресторанный бизнес, но и людей в целом», — добавляет alena_cherry.

«Позор! Примем все меры, чтобы вас закрыли», — пообещал ildarandarov.

«Опять наш колхоз опозорился! Инвалиды такие же люди, как и все, закрывать нужно такие кафе, а хозяев штрафовать за дискриминацию», — присоединился Кирилл В.

Тема обсуждается в паблике общественной организации инвалидов «Благо».

»Я живу недалеко и часто гуляю рядом с кафе у озера, более того, в его локации мы не так давно снимали сюжет про нашу организацию, но был случай, когда и мне отказали в этом кафе, ссылаясь, что все столики зарезервированы на неделю вперёд! Я не придал этому значения в первый раз, но теперь понимаю, что это политика заведения, основанная на дискриминации», — пришел к выводу Сергей М.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инвалидная коляска

Однако встречается и альтернативная точка зрения, к счастью, таких людей немного.

«Интересно, сколько ещё инвалиды, а особенно их сопровождение будут спекулировать своим положением? С какой стати сопровождение, например в поликлинике, должно обслуживаться вне очереди? Они что, тоже немощные? А остальные люди — не люди, что ли? Им не нужна медпомощь? Они ж ради удовольствия приходят в больницу, так? Почему это инвалид-колясочник не может сидеть и ждать своей очереди, как это делают другие, к тому же вообще стоя? Зато на мамаш с детьми на руках всех собак спустить готовы, если они попросят их пропустить», — написала Надежда З.

Многие сомневаются, что эта ситуация принесет какую-то пользу, а наказаны будут те виновные, которые и создали инцидент собственными руками.

«Даже если законом всё это дело разрешить, персонал кафе всё равно будет недобродушен к таким людям», — прогнозирует Ольга И.

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"А виноватым сделают официанта. И накажут его и админа», — предположила Назиля Р.

«Кафе накажут, но вряд ли это поменяет что-то в голове у того, кто такое совершил. Людям надо быть добрее и милосерднее, а не извергать свою желчь на людей, которым и так в жизни тяжело. Надо начинать с детства объяснять детям, что есть люди с особенностями, но они такие же, как ты, и заслуживают такого же отношения», — считает Вика Л.

«Вашему руководству, наверное, правильнее принести извинения, (даже если при этом они останутся при своём мнение). То, как поступил персонал, неправильно, но и то, что сейчас делают люди, это позорно вдвойне. Противно, что гнобят не за справедливость, а просто как стадо шакалов, без цели. Они не думают, что это кафе для кого-то доход, и в нем работают люди и у них семьи и дети. Ошибаться могут все и все можно исправить. Желаю вам разобраться в этой ситуации и не понести потери», — мудро высказалась yana_bosco.

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Напомним, в России для детей с инвалидностью и их сопровождающих с 26 июля введено обслуживание вне очереди в соцучреждениях, магазинах и кафе. Мера распространяется в том числе на сферу ЖКХ, торговли, общепита, здравоохранения, образования, культуры. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документом глава государства внёс изменения в указ от 2 октября 1992 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». В указе 1992 года вне очереди полагалось обслуживать инвалидов I и II групп.

Видимо, необходим специальный закон, который будет развивать толерантность, сострадание, милосердие и понимание.