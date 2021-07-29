В июле 2021 года в Саратове впервые за многие годы появился пляж. 500-метровый участок берега на месте бывшей промзоны, захваченной самостроями, защитили от речного течения, засыпали песком, обеспечили пляжной инфраструктурой.

Эжен Буден. Берк, на пляже. 1880

Удивительно, но у жителей 800-тысячного (а ещё недавно почти миллионного) города, расположенного на Волге и претендовавшего на звание столицы всего Поволжья, не было доступа к воде. Ни одного пляжа! Разве что в уголке микрорайона Затон частники разбили «солярий» — пляж, где посетителям нельзя заходить в воду.

В жару, належавшись под испепеляющим солнцем, люди, конечно, шли купаться. Несмотря на необорудованный спуск, течение и прочие естественные опасности, а также на блюстителей порядка. А их хватало! Рейды МЧС, полиции, общественников в окружении камер СМИ, гоняющие и пугающие «нарушителей», там не редкость.

TrustedExpert Саратов

Есть и совсем дикие места, такие как «бетонка», «под мостом» (рядом со стоком коллектора), которые вообще не предназначены для отдыха, но некоторых саратовцев это не останавливало. Там во время купания можно случайно наткнуться на угол плиты и торчащую из ила арматуру.

Чтобы окунуться в воду легально, нужно было ехать в Энгельс, город-спутник Саратова, на относительно пригодный для купания городской пляж. Впрочем, чистота поддерживалась там только в малой части, в платной зоне. А о шезлонгах, прибрежных кафе или туалетах оставалось лишь мечтать. Второе место — остров Городские Пески между Саратовом и Энгельсом. Он открывался почему-то не каждый год, а иногда единственный способ добраться туда — пройти по мосту пешком около двух километров. Несмотря на все недостатки, и пляж в Энгельсе, и остров в летний сезон напоминали бочку с рыбой.

Открытие городского пляжа Саратова вызвало ещё больший ажиотаж — 35 тыс. посетителей в первый день. Всего месяц такого аншлага — это примерно 1 млн человек. Примерно столько, сколько приезжает в Саратовскую область туристов за целый год. Целая индустрия с множеством планов, событий, выделяемых средств и занятых людей.

64.mchs.gov.ru Жара. Саратовская область

Между туризмом и досугом есть явная связь — если горожане любят, заинтересуются и иногородние. Преследуемые, порицаемые и гонимые обитатели незаконных «бетонок» находят альтернативу в Турции и Египте, перевоплощаясь из изгоев и правонарушителей у себя на Родине в постояльцев гостиниц со звёздами на чужих берегах. А могут находить занятие по душе дома! Есть как минимум два месяца в году, когда почти каждый саратовец хочет отмокать в Волге. И есть ещё четыре месяца, когда в радость проводить время на побережье. Загорать, заниматься спортом, есть и пить в кафе, читать книгу или работать за ноутбуком под шум волн.

Власти наконец-то разгадали, чего на самом деле ждут люди. И вот уже обсуждается продолжение — новые участки саратовского пляжа могут появиться на месте лодочной базы в Улешах, а также на месте бывшего Судоремонтного завода. Несколько километров пляжной зоны сделают из депрессивного Саратова курортный город, почти Рио с Копакабана. А прибрежная инфраструктура позволит создать немало новых рабочих мест. И привлечь туристов — на Волге летом точно лучше, чем в пыльной Москве.

Такая нехитрая модель применима, конечно, не только к Саратову. У каждого города есть свои достоинства, доступ к которым нужно обеспечить для жителей. И тогда курорты, до которых можно дойти пешком, навсегда изменят российские города.