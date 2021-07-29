Глава Cullimore Group в графстве Глостершир Мортон Каллимор заявил, что пустые полки в магазинах являются следствием «безупречного шторма», так называемая «пингдемия» (в Европе появились специальные приложения, которые советуют самоизолироваться при контакте с человеком, у которого обнаружен COVID-19, название образовано от сочетания звука уведомления и слова «пандемия» — прим. Д.С.) объединилась с дефицитом водителей грузовых автомобилей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Каллимор, также являющийся председателем ассоциации международных грузоперевозок, отметил, что в индустрии были проблемы и до пандемии, COVID-19 лишь показал, насколько жизненно важной является сфера. По данным ассоциации, сейчас нехватка водителей грузовых автомобилей составляет около 60 тысяч водителей.

Некоторые магазины в Великобритании предупреждают своих покупателей, что возможен дефицит продуктов из-за самоизоляции сотрудников.

Большинство пользователей считают, что пандемия COVID-19 совершенно не имеет никакого влияния на уменьшение числа водителей грузовых автомобилей и, соответственно, на недостаток товаров в магазинах. По мнению пользователей, причиной всего является выход Великобритании из состава Евросоюза, который повлек сокращение водителей.

Supermac1961 Грузовики

«Может, Brexit на что-то повлиял?» — поинтересовался @Goff118.

«Нееет. Brexit делает всё лучше! Возвращает контроль! Вы что, пропустили «день освобождения» (19 июля 2021 года в Англии были сняты коронавирусные ограничения — прим. Д.С.), как бедный мистер Джонсон?» — иронично отметил @MichaelKillian1.

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Многие пользователи выразили свое недовольство BBC, потому что они «пляшут под правительственную дудку» и не пишут о настоящей причине всех проблем — о Brexit.

«Серьёзно? Вы пишете о существующем дефиците водителей, но избегаете любого упоминания причины этого, Brexit?» — спросил @Ellif_DWulfe.

«Вы забыли написать Brexit в заголовке и статье», — отметил @EidolicKat.

«Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Почему они ретушируют историю во благо консерваторов?» — спросил @BigDollarRich.

«Brexit даже не упомянули. Странно, что такая огромная нехватка водителей, которые не выбирают эту профессию как призвание, стала видимой после того, как все европейцы уехали», — написал @paul_hinchy.

«Кто-то может помочь BBC и рассказать им, что произошло за последние семь месяцев, что стало причиной нехватки водителей?» — спросил @MarkeastwoodH.

Peter Mooney Грузовики

Ряд комментаторов отметили, что такой «шторм» существует только в Великобритании, в континентальной Европе «всё спокойно».

«Да, шторм, испытываемый прямо напротив Европы», — прокомментировал @Sliother.

«А тут никаких пустых полок. Небольшой дефицит водителей в ЕС означает, что они сделают всё, чтобы избежать предательский остров. Море работы тут, никакой бюрократии и глупости», — считает @RiffmanDale.

Некоторые пользователи написали, что они не знают ни о каких сокращениях в поставках продуктов, в магазинах все полки полные.

«Я пользуюсь несколькими разными супермаркетами, ни в одном не видел дефицита никакого рода», — отметил @nroberts017.

В комментариях написали, что дефицит заметен, некоторых продуктов в магазинах просто нет.

«В местном Сейнсбери всё преимущественно в порядке, некоторые пробелы есть, но вот отдел бутилированной воды фактически пустой, и отдел замороженной еды также пустует. Захотите замороженной картошки — не судьба. И с каждой неделей всё становится хуже», — написал @Bryan_Kennerley.

«Дефицит заметен в йоркширских супермаркетах!» — отметил @slipnsliding.

«Я работаю в супермаркете, и там есть дефицит», — прокомментировал @AtrocityExhibi6.

«Я всё исправил: «Правительственная бесхозяйственность»: Brexit и пандемия вызывают пустоты на полках магазинов», — посоветовал спросил @MarkeastwoodH.

Random Retail Пустые полки в магазине

Часть пользователей отметили, что все сокращения были предсказуемы еще до Brexit.

«60 тысяч водителей из ЕС вернулись домой, это предсказали еще в 2017 году», — написал @etxberria55.

«Шшш, друг. Нельзя винить самую больную и очевидную вещь, которую испытывает только Великобритания. Нельзя винить COVID-19, который, опять же, существует только в Великобритании», — пошутил @Ste_Haw.