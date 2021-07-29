В Татарии депутат Госсовета от фракции «Единая Россия», генеральный директор «ТНВ» и телеведущий Ильшат Аминов утверждает, что необходимо вакцинировать население от коронавируса. С его слов, если отказникам от прививок невозможно объяснить пользу вакцинации для создания коллективного иммунитета, то их нужно заставить прививаться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

«Люди — это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь долгожданного коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», — заявил он.

Вот уж убедил, так убедил! Шквал негативных комментариев посыпался на депутата в соцсетях от жителей республики.

«Вот и думайте, какое отношение у депутатов к людям, кого мы выбираем», — написал в сообществе «ВКонтакте» «Казань Online» Василий В.

«Похоже, он уже привился и осложнения на мозг пошли», — прокомментировал Ниалька З.

«А без оскорблений нельзя было свое мнение высказать? У животных, к сожалению, нет прав, а мы — люди и имеем право решать, делать или нет прививку», — добавила Зина Е.

«А сам он кто? Совсем скоро выборы, ему эту мерзкую речь многие напомнят!» — поделилась мнением Светлана С.

Tatarstan.ru Ильшат Аминов

«В Чечне бы он такое сказал… А в Татарии схавают. Не тот менталитет», — пишет Nikola T.

«Осудили ли его высказывания в Госсовете республики? Нет! И говорит это лишь о том, что они придерживаются о нас аналогичного мнения», — утверждает Андрей Р.

«Уже не первый год в открытую говорят, что им народ не нужен. Они за людей не считают народ, стадо — народ для них», — пришел к такому выводу Святослав С.

«Ждем скоро с пояснениями — для баранов. Типа «вы не так поняли, я не вас имел в виду, а исключительно ставил пример из животного мира» и прочее. Так и скажет. Слово в слово», — уверен Alexander B.

«К сожалению, это становится нормой для таких людей — оскорблять простой народ», — поддержал Владимир Н.

Нашлись и те, кто поддержал красноречивого оратора.

«А в чем он не прав? Мы все стадо, один баран крикнул — все побежали прививаться. Другой крикнул — все побежали с пеной у рта доказывать, что это — чипирование», — заверил Тимур Г.

«Он прав. Дураку нельзя давать выбор, он все равно выберет неправильно», — считает Иван С.

«Нет, ну, а в чем он не прав?» — подытожил Рустам Х.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса в Татарии

По данным минздрава Татарии, на 29 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошли 801 857 человек. Вторую дозу вакцины получили 578 905 человек. Численность населения республики по состоянию на 1 января 2021 года составляет 3,894 млн человек, таким образом, полностью вакцинированы на сегодняшний день 14,87% жителей региона.

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