Иностранцы и лица без гражданства должны будут предъявлять паспорт, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса, для въезда в Азербайджан. Соответствующие изменения внесены правительством во «Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса». Особый карантинный режим по коронавирусу продляли в Азербайджане ранее до 1 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Как на эту новость реагируют пользователи социальных сетей Азербайджана?

Sheyda Abilova: «Это уже ни в какие ворота не лезет».

@BAKINEC333:«Лучше купить справку, чем колоть в себя непонятно что))».

Emil: «Так и было же. В принципе, ничего нового».

Руслан отвечает: «Пускали и просто с тестом».

Ильгар Агаев поддерживает:

@Irigaru: «Требовали или вакцинацию, или доказательство родства с гражданами Азербайджана. В Баку это не проверяли. В общем, бардак».

Anar Aliyev (PR at Azerbaijan Airlines) Аэропорт. Баку

Некоторые пользователи соцсетей против вакцины и довольно резки в выражениях:

Anar Hasanov:«Очередь на вакцину и следом — место на кладбище бронь. Как горячие пирожки».

@Vidadibabayev:«Не буду я никакой вакцины делать, вон сколько людей погибло от вакцины или сколько было случаев. Побочные эффекты даёт ваша вакцина».

@puma 666 :«Да здравствует фашизм и геноцид народов всего мира. Азербайджан, как всегда, не отличается от шизанутых властей».

@puma 666 : «Если вы устали от жизни — велком на вакцинацию. Как можно вливать в себя то, где даже врачи не дают гарантию на последствия… а в РФ вообще лотерея на вакцинированных. Дом, машина… не понимаю, чем думают те, кто делают вакцину и радуются этому? Через полгода, когда побочки вылезут, так не будут радоваться».

Aynur Qarabağlı:«Лучше бы с барыгами и наркобаронами так боролись».

Но есть так же и те, кто поддерживает вакцину:

@tablerone2: «Лол, только что зарегистрировался на вакцину, на пфайзер мест почти нет».

@Yusif1973: «Потому что вакцинация уберегает от тяжелого протекания болезни, но не от повторного заражения».

Elena Mar: «Вакцинировалась синоваком, в октябре 3-ю дозу хочу сделать — пфайзер».

Ильгиз Исхаков пишет:

@ilGizmo:«Как же все достало. И что теперь, ходить стоять в очередях за прививкой? Там с Ковидом договорились, он не будет распространяться?».

@aytagi: «Не заметен особый режим карантина, все ходят без масок)), в Москве и то построже».

Ильхама Джалилова: «Когда дадут гарантию, что не заболею после прививки, то обязательно сделаю прививку».

@ENMare:«Можно всем, если есть прививка +ПЦР-тест. Без вакцины только с ПЦР, если у вас в Азербайджане родственники близкие (первая линия родства)».

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

Здрада задает вопрос на одном из телеграм-каналов:

Здрада:«А как будут принимать привившихся «Спутником V»? И в России вводить. Путешествуем без ковид, а привившихся со справкой из стран СНГ?».

Samir Rahimov :«В Азербайджане прививают спутником тоже, так что нормально будут принимать)))».

@Elena1974may: «Правила изменились, но в Азале об этом и не знают…».

Действительно, на сайте авиакомпании Азал приведена информация о том, что, помимо граждан Азербайджана, на их рейсы допускаются:

иностранцы, члены семьи которых являются гражданами Азербайджана;

иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане;

иностранцы, имеющие постоянный или временный ВНЖ в Азербайджане.

Также в добавление к вышеуказанным категориям лиц принимаются граждане и резиденты России, Турции, США, Бахрейна, ОАЭ, Великобритании, Израиля, Венгрии и Катара — пассажиры старше 18 лет при наличии COVID-паспорта (сертификат о вакцинации), а также сертификата о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, полученного в течение 72 часов до вылета рейса.