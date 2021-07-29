Вероятно, надо понимать, что отступления от рыночного курса могут стать причиной изменений финансовой политики. А это означает, что события, аналогичные пандемии, способные вызвать принятие правительством нестандартных для рыночной экономики решений, являются для намеченного ЦБ РФ курса рисками, что придает документу не то что некую условность, но как минимум — возможны отступления. Хотя, с другой стороны, если бросить взгляд назад и вспомнить «ручное» регулирование цен на ряд основных продуктов питания, то правительство вводило эти меры временно с прицелом, в том числе разработки рыночных механизмов. А потому уроки усвоены и не должны пройти даром, и следовало бы ожидать реализации намеченного Центробанком курса в полном объеме. Между тем ЦБ всё-таки указывает в числе рисков для развития российского финансового рынка эпидемическую ситуацию: неопределенность дальнейшего развития ситуации с пандемией не позволяет до конца и однозначно предсказать все риски, которые могут оказать влияние на финансовый рынок. Те же ограничения, вводимые в результате пандемии, как отмечает регулятор, влияют на форматы взаимодействия участников экономических отношений — отсюда берут свое начало изменения, как стратегий бизнеса и инвесторов, так и предпочтений потребителей, что требует постоянного анализа, в частности, с целью выявления потребности в корректировке планов развития финрынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Другими значительными рисками являются глобальные макроэкономические и геополитические факторы: возможное усиление инфляционного давления, обострение долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, высокая неопределенность перспектив роста мировой экономики, а также последствий сворачивания антикризисных мер правительствами и центральными банками многих стран. Эти факторы могут повлиять на динамику и развитие мировой экономики, потоков капитала между странами, а также валютный курс, учитывая открытый характер российской экономики. А при отсутствии глобального регулирования, ограничивающего использование в расчетах современных денежных суррогатов, могут усилиться риски их дальнейшего значимого распространения в мире. Внесение корректив может потребоваться и в случае отставания России от мировых тенденций по ускоренному внедрению ESG-регулирования (экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), переориентации глобальной экономической политики и финансовых рынков на факторы устойчивого развития, что повысит риски по снижению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене. В этом случае, как указывает ЦБ, потребуется в принципе сместить приоритеты в своих планах в пользу ускоренной реализации ESG-повестки, соответственно, отложив или отказавшись вовсе от других мероприятий. Ухудшение конкурентной среды на финансовом рынке, рост технологического неравенства, а также промедление в разработке соответствующего новым реалиям антимонопольного регулирования в условиях быстрого развития экосистем, прихода на финансовый рынок технологических компаний, размывание границ финансового и нефинансового рынков также угрожают реализации планов ЦБ. Недостаточная скорость и способность к адаптации бизнес-моделей отдельных групп финансовых посредников к быстрым изменениям на финансовом рынке, в частности, здесь речь идет о внедрении различных платформенных решений, связанных с цифровизацией, в том числе обусловленной запуском цифрового рубля, может вызвать их вынужденный уход с рынка, что может негативно сказаться на доверии финсектору в целом. Здесь также стоит добавить, что с 1 апреля следующего года вступит в силу новый порядок по контролю за соблюдением правил участниками платежной системы Банка России.

Центробанк РФ Цифровой рубль

Качество межведомственного взаимодействия и ресурсное обеспечение — еще одни риски, отчасти угрожающие среднесрочной политике Центробанка. В частности, недостаточное финансовое обеспечение со стороны государства для создания экономических стимулов, направленных на развитие долгосрочных накоплений, в том числе пенсионных программ, может особенно ограничить потенциал развития рынка капитала. Последний риск, заметим, может говорить о новом витке реформ пенсионной системы.

Основными целями своей среднесрочной политики Банк России ставит: укрепление доверия розничного потребителя и инвестора к финансовому рынку через усиление его защищенности, повышение финансовой грамотности и расширение доступности финансовых услуг; развитие современного финансового рынка для удовлетворения потребностей российской экономики в инвестициях и эффективных платежных сервисах; обеспечение финансовой стабильности — бесперебойного функционирования финансового рынка, в том числе в условиях стресса.

В рамках цели по укреплению доверия регулятор выделяет необходимость совершенствования методов противодействия мошенничеству, недобросовестным практикам и киберрискам, что таким образом порождает задачи не только по дополнительной настройке механизмов защиты прав розничных инвесторов и потребителей финансовых продуктов и услуг, но и по повышению инвестиционной, цифровой и киберграмотности. В рамках же цели, призванной привлечь в российскую экономику инвестиции и развить эффективные платежные сервисы, Центробанк обращает внимание на: происходящие структурные изменения на финансовом рынке; появление экосистем; размывание границ между финансовым и иными секторами экономики; спрос на внутренние источники долгосрочного финансирования, в том числе для достижения заявленных национальных целей развития, особенно в условиях сохраняющихся геополитических вызовов, а также выделяет задачу, в том числе связанную с разработкой необходимых инструментов, инфраструктуры, правовых условий для финансирования перехода к низкоуглеродной экономике. Что касается третьей цели — бесперебойного функционирования рынка, то регулятор отмечает важность сохранения его устойчивости в условиях поэтапного сворачивания антикризисных мер по преодолению последствий пандемии, а также активного роста ипотечного рынка на фоне повышения цен на недвижимость и ограниченной платежеспособности заемщиков. При этом с точки зрения мониторинга и анализа системных рисков требует внимания усиление роли некредитных финансовых организаций и приход технологических компаний на российский финансовый рынок, а также влияние на глобальные потоки капитала возрастающего внимания инвесторов к ESG-факторам.

Текущие обозначенные тренды и обусловили основные направления среднесрочной политики Центробанка, выделив 8 ключевых задач: защита прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, повышение финансовой грамотности; содействие цифровизации; повышение доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса; содействие конкуренции на финансовом рынке; обеспечение финансовой стабильности; расширение вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития (ESG); развитие длинных денег (долгосрочного финансирования); развитие регулирования секторов финансового рынка.

Торговля на бирже

В части защиты прав потребителей финрынка регулятор намерен усилить работу над созданием условий для принятия потребителями и инвесторами осознанных решений при использовании финансовых продуктов, инструментов и услуг, а для поставщиков услуг — стимулов для построения долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности клиентов, а также планирует повысить эффективность мер, направленных на противодействие недобросовестным практикам и нелегальной деятельности, обеспечение кибербезопасности граждан. В частности, Банк России планирует обязать финорганизации стандартизировать раскрытие клиенту информации об инвестиционных продуктах в виде паспорта финансового продукта. Наряду с этим совместно с ФАС России планируется разработать рекомендации в отношении рекламы финпродуктов и услуг, чтобы снизить риски принятия потребителями эмоциональных решений в ущерб своему благополучию. Для неквалифицированных инвесторов с октября 2021 года начнется тестирование, что позволит также разработать подходы к тестированию на рынке цифровых финансовых активов, краудфандинга и инвестиционного страхования жизни. Планируется также уточнить методику расчета полной стоимости потребительского кредита (ПСК), чтобы обязать банки и иных кредиторов включать в расчет такого займа суммы платежей за допуслуги. При этом регулятор напоминает об имеющихся в его арсенале инструментах, позволяющих при допущении нарушений, применять санкции, предусматривающие обратный выкуп финансовых инструментов у клиентов, а также ограничивающие финорганизациям возможности по заключению договоров с физлицами в дальнейшем. Предстоит усовершенствовать надзорную деятельность, установив на законодательном уровне единообразную обязанность финорганизаций самостоятельно, но всё же под контролем регулятора, рассматривать жалобы и оперативно урегулировать с клиентами те или иные проблемы. Для противодействия нелегальной деятельности Банк России совместно с Генеральной прокуратурой России будет работать над оперативной блокировкой запрещенной законодательством информации, в том числе пресекать действия сайтов нелегальных поставщиков финуслуг.

Наиболее интересной новостью является то, что регулятор намерен обеспечить отражение в поисковых системах и в собственном мобильном приложении «ЦБ онлайн» списка компаний и лиц с признаками нелегальной деятельности, который сейчас публикуется на сайте Банка России. Причем, предполагается, что подобный функционал будет запущен уже в третьем квартале этого года, о чем в интервью изданию «ПРАЙМ» 29 июля заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. Более того, регулятор намерен принять участие в разработке механизма сотрудничества с мессенджерами и социальными сетями. Для борьбы с трансграничным характером деятельности нелегалов регулятор намерен наладить взаимодействие с иностранными регуляторами финансовых рынков путем присоединения России к Расширенному многостороннему меморандуму о взаимопонимании Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCOEMMoU).

Продолжится и цифровизация сектора, и усилится регулирование этого процесса. В частности, будут внедряться законодательные изменения для дальнейшего развития инфраструктуры Цифрового профиля как единого окна по обмену данными, необходимыми для предоставления финпродуктов и услуг, между гражданами, государством и бизнесом, а также для запуска Цифрового профиля юрлица, что обеспечит обмен сведениями между государственными информационными системами и организациями для предоставления услуг индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу и иным юрлицам. В то же время дальнейшая работа по введению регулирования, направленного на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте, призвана помочь снизить риски при совершении действий с мобильного телефона и заодно предоставить возможность организациям, использующим при оказании услуг номер телефона клиента, удостовериться в его принадлежности конкретному клиенту. Для минимизации негативных последствий от развития экосистем Банк России совместно с правительством планирует разработать и их регулирование. Собственно, сейчас, напомним, по этому поводу идут бурные дебаты регулятора с банкирами. В повестке среднесрочной политики также — продолжение работы над созданием правовых основ для цифрового рубля, запуск которого как раз и требует развития инфраструктуры Цифрового профиля для широкого использования кредитными, страховыми, микрофинансовыми организациями и операторами финансовых платформ для оказания финуслуг, а также для создания и функционирования платформы ЦБ «Знай своего клиента», с помощью которой регулятор намерен предоставлять кредитным организациям информацию об уровне комплаенс-риска клиентов и их контрагентов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрокредит

В рамках Национальной системы платежных карт (НСПК) и платежной системы «Мир» регулятор намерен уделить особое внимание развитию нефинансовых сервисов для взаимодействия государства и населения. А в целях развития конкуренции и цифровизации сферы начислений и платежей ЖКХ Банк России намерен оказывать содействие развитию ГИС ЖКХ как равноудаленной инфраструктуры от всех участников рынка. Более того, планируется обеспечить подключение всех участников финансового рынка к ГИС ЖКХ и передачу из нее данных о начислениях, что позволит создать удобство для плательщиков и увеличить собираемость платежей для коммунальных организаций, поскольку все начисления будут агрегироваться по единому цифровому идентификатору. Через собственные мобильные приложения банков планируется обеспечить информированность клиентов об исполнительном производстве: для перехода на полностью электронный документооборот между ФССП России, банками, гражданами и бизнесом будет обеспечено подключение кредитных организаций к сервисам СМЭВ для взаимодействия с ФССП России в электронной форме по всем видам исполнительных документов, а также обеспечена возможность подключения юрлиц, как сторон исполнительного производства к сервисам СМЭВ/API ЕПГУ. Не обойдет цифровизация стороной и процессы взаимодействия государственных и коммерческих медицинских компаний со страховыми организациями, деятельность которых, как известно, также регулируется Центробанком.

Обозначая задачу по содействию конкуренции на финансовом рынке, регулятор приводит необходимость соблюдения такого принципа, как поддержание конкурентного нейтралитета государства на финансовом рынке. Реализация этого принципа требует обеспечения конкурентного доступа финансовых организаций к участию в пилотировании государственных проектов и в выполнении социально-экономических задач, в том числе, связанных с реализацией программ господдержки. К слову, что-то похожее мы уже слышали от европейских партнеров, обратившихся в ВТО по поводу запрета компаниям ЕС продавать товары российским госпредприятиям. Между тем реализация обозначенного принципа, как отмечает регулятор финрынка, также может означать либо выход государства из капитала финансовых организаций, если такое участие не оправдано целями госполитики, либо соблюдение принципов конкурентного нейтралитета, если приватизация нецелесообразна. Однако Банк России здесь отмечает, что ЦБ, как собственник ряда таких организаций и регулятор финансового сектора, намерен придерживаться принципа конкурентного нейтралитета, в частности, реализуя стратегию выхода из капитала финансовых организаций, санация которых будет завершена. В рамках же политики конкурентного нейтралитета, отмечает регулятор, важно не только минимизировать конкурентные преимущества коммерческих организаций, связанные с участием государства в их капитале, но и выстроить корпоративное управление таким образом, чтобы исключить эксклюзивность таких коммерческих организаций в доступе к реализации властных полномочий министерств и ведомств, а также в получении эксклюзивных бизнес-возможностей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Что касается стимулирования вложений в инструменты долгосрочного финансирования, то здесь речь идет о работе с механизмами индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с планами по увеличению лимитов ежегодных взносов и предоставлением возможности частично изымать средства без закрытия счета и потери налоговых льгот, открытию несколько счетов у разных посредников, а также о мерах по развитию негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Продолжится реализация проекта по созданию в России системы жилищных сбережений, позволяющей гражданам копить первоначальный взнос на специальном счете жилищных сбережений с последующим получением ипотечного кредита на зафиксированных при открытии такого счета условиях, а также работа над повышением привлекательности долевого финансирования и развития рынка долгового финансирования.

В целом же можно сказать, что все перечисленные Центробанком риски можно легко перенести на социально-экономическую политику правительства, которая также может требовать корректив при их возникновении. И если не считать ESG-повестки, для эффективной реализации которой Банк России намерен разработать и применять собственную корпоративную политику, как и внедрять элементы такой политики в своих дочерних структурах, намеченные на среднесрочную перспективу задачи регулятор так или иначе уже реализует, либо почва для их реализации была заложена в предыдущие годы.