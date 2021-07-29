Информация, согласно которой во время обысков в домах сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска оперативники нашли картину с изображением бывшего начальника МРЭО Таганрога в форме маршала Советского Союза, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Rostovtelega / telegram

"Слов нет. Челюсть отвисает. Хотя чему тут удивляться — вороватый сотрудник ГИБДД. Дело не в портрете, а в пачках банкнот, которые «непосильным трудом заработаны», — указывает Любовь М.

Многие пользователи были крайне удивлены такой находкой. Граждане убеждены, что нечистые перед законом сотрудники правоохранительных органов, судя по всему, в большинстве своём не имеют никакого чувства вкуса.

«Чем больше денег, тем хуже у людей со вкусом становится. Сто пудов у него дома есть статуи лебедей, фонтан и золотые шторы», — написал Владимир К.

61.мвд.рф Сотрудник ГИБДД Ростовской области

Некоторые комментаторы отмечают, что пора в стране организовать массовую чистку в среде органов правопорядка. Граждане убеждены, что у многих полицейских скопилось дома достаточное количество нелегальных денежных сумм.

«Нужно, походу, по всей стране провести обыски у начальников! Глядишь, тогда второй бюджет России будет в пачках перевязанных обнаружен», — предполагает Андрей Х.

Часть людей считает, что кресла в офисах силовых структур заняло множество откровенных оборотней, которые недостойны права носить форму.

«Как же они любят себя приравнивать к маршалам, героям, к тем, кто совершал подвиги во имя Родины, а не жажды наживы. Только вот, кроме отвращения, больше ничего не вызывают. Они — это жалкое подобие, псевдополководцы, которые за свою шкуру готовы удавить другого. Подонки», — пишет Евгений Р.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего зазорного в таком портрете нет. Это, скорее всего, такая шутка.

«Моему отцу на день рождения такой же подарили. Их штампуют пачками. Ничего необычного тут нет», — считает Илья К.

61.мвд.рф Сотрудник ГИБДД Ростовской области

Отдельные комментаторы отмечают, что вкусы этого гаишника нас интересовать не должны. Более того, мы и узнать-то о них не должны были.

«То, как он себя видит, его сугубо личное дело. Не будем же мы к нему в постель заглядывать. Другое дело, что материалы обыска, касающиеся личной жизни человека, который пока что находится под следствием и только под подозрением, свободно публикуются. Это законно?» — задаётся вопросом Владимир Н.

Напомним, 28 июля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому во время обысков в домах сотрудников ГИБДД Таганрога и Новочеркасска оперативники нашли картину с изображением бывшего начальника МРЭО Таганрога в форме маршала Советского Союза.