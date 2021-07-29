Информация о том, что сотрудники полиции в Челябинске задержали местную жительницу, которая подозревается в том, что вместе с ребёнком делала «закладки» с наркотиками во дворах жилых домов, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

"Люди, занимающиеся распространением, не думают ни о своём будущем, ни о будущем их детей. Возможно, так спасли ещё одного ребёнка от наркозависимости. Может быть, арест, к примеру, какую-нибудь разумную мысль ей в голову и вобьёт», — надеется Илья Б.

Многие пользователи жёстко осудили действия женщины с ребёнком. По их видению, она показала такой пример несовершеннолетнему, который может оказать катастрофическое влияние на его дальнейшую жизнь.

«Учит отпрыска, как бабки делать на здоровье других людей. Ну что же, пусть теперь о ребёнке позаботится государство», — написал Олег К.

Альберт Эдельфельт. Детский рабочий дом, Хельсинки. 1885

Некоторые комментаторы отмечают, что к такому решению данную женщину, очевидно, привела нелёгкая судьба. Поэтому ей следует лишь посочувствовать.

«Ой, набросились на мамашку. Ей, может, дитё кормить нечем, как может, так и выживает. Вы все судите так просто. Не все женщины выгодно продаются мужику и живут за его счет. Не всем родители дали готовенькое. Не на всех хватает честного труда. Не весь труд оплачивается достойно. Поверьте, там простые люди, как она, мало что решают. Не с таких начинается этот криминальный бизнес», — указывает Оля В.

Часть людей считает, что делать скидку на тяжёлую жизнь в данной ситуации омерзительно, ведь один наркозакладчик губит судьбы десятков и даже сотен людей.

«Желающие посочувствовать и заявить, что это делают не от хорошей жизни, очнитесь! Занимайся чем хочешь, но торговля наркотой — последнее дело, которое гораздо хуже проституции», — считает Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что задержанная дама была лишь шестёркой в системе наркосбыта. Поэтому необходимо искать организаторов этого нелегального бизнеса.

«Не хочется её оправдывать, но она всего лишь сошка в этой системе. Этих закладчиков куча ходит и тех, кто ищет эти закладки. Столько подтверждений данному факту есть. И что? Кто-то изучает информацию и ловит? А тут тётку поймали одну только. Ну прямо-таки самая жёсткая распространительница!» — пишет Anton T.

Отдельные комментаторы отмечают, что система устроена так, что большинство наркозакладчиков не несут ответственности за свои действия.

50.мвд.рф Полицейские РФ

«Вокруг меня цыгане живут в двухэтажных домах. Нигде не работают, а вокруг по кустам наркоши рыщут с телефонами, закладки забирают. Да никто их не арестовывает, и наверняка все всё прекрасно знают. И те же русские власть имущие этот бизнес покрывают», — отмечает Кристина В.

Напомним, 28 июля пресс-служба ГУМВД России по Челябинской области сообщила журналистам, что сотрудники полиции в Челябинске задержали местную жительницу, которая подозревается в том, что вместе с ребёнком делала «закладки» с наркотиками во дворах жилых домов.