Заявление президента России Владимира Путина о том, что выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в Российской Федерации со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

"Знакомый отправляет дочь в первый класс. Говорит, что нужно не меньше 40 тысяч рублей. Куда эти 10 тысяч засунуть? Капля в море», — считает Наталия К.

Многие пользователи пришли к выводу, что помощь от государства в размере 10 тысяч рублей является незначительной подачкой, которая не решает глобальных проблем.

«И чего на эту десятку сейчас купишь, когда цены на всё в три раза подскочили? Раньше ребёнка собрать достаточно было 15−20 тысяч рублей, а сейчас? Одной рукой дают, другой в несколько раз больше забирают», — указывает Ayuka K.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России серьёзные экономические проблемы, раз населению приходится буквально выделять денежную помощь.

«Докатились! Теперь, чтобы собрать ребёнка в школу, нужна помощь от государства. После такого обычно всё правительство должно уйти в отставку! До чего же опустели карманы населения», — отмечает Алексей Ч.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Первоклашка

Часть людей считает, что жалуются на недостаточный размер выделяемой помощи лишь недостойные люди.

«Раньше никому не платили, а сейчас платят, так некоторые ещё и ноют, что якобы мало. Совсем уже оборзели нахлебники!» — пишет Михаил Б.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти уже наворотили столько дел, что десятью тысячами рублей они от упрёков населения не отделаются.

«Сколько лет тут живу, и всё всегда одно и тоже. Подачки перед выборами, отложение принятия народных и ускоренное принятие антинародных законов, видимость борьбы с коррупцией. Но народ не перестаёт радоваться и верить. А после сдерут еще больше, чем дали. Да за пенсионную реформу каждому должны по ляму накинуть! А тут 10 тысяч. Это плевок, хотя наш народ и от таких подачек уже на седьмом небе от счастья», — поделился своим мнением Алексей С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Нашлись и те, кто напомнили, что деньги выделяются не из карманов российских олигархов, а из бюджета, сформированного за счёт налогов граждан России.

«Люди на пенсии себе откладывают через этот Фонд, а президент решил деткам всё раздать. Дело, конечно, хорошее — деткам помогать, но почему за счёт стариков? Что, у олигархов нет денег на помощь детям?» — задаётся вопросом Илья А.

Напомним, 28 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании по подготовке к новому учебному году, что выплаты по 10 тысяч рублей на школьников начнутся в Российской Федерации со 2 августа, чтобы у родителей и детей была возможность не спеша подготовиться к учебному году.