Соединенные Штаты и Тайвань в последнее время усилили контакты друг с другом, сообщают китайские власти. При этом США намерены продвигать законы, связанные с Тайванем. Военно-транспортный самолет США приземлился на Тайване 15 июля. В то же время НОАК постоянно увеличивала интенсивность и масштаб своих военных операций в Тайваньском проливе.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

В ответ на все это представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является священной и неотъемлемой частью территории Китая. Принцип «одного Китая» является политической основой китайско-американских отношений. Заявления и действия Соединенных Штатов нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также являются серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая. Они наносят серьезный ущерб территориальному суверенитету и интересам безопасности Китая и серьезно угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе.

«Мы решительно против этого. Мы говорим США, что, играя с огнем, вы подожжете себя. Если вы «нарубите дров» по тайваньскому вопросу, только себе руки пораните. Мы просим США соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, немедленно прекратить провокационные действия и не посылать ложных сигналов сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», в противном случае все серьезные последствия, вызванные этим, будут нести США. Мы предупреждаем власти Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), чтобы они не ошиблись в оценке ситуации и не заводили иностранных волков в дом», — заявил У.

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Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo отреагировали на это заявление властей страны бурными обсуждениями под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV.

«США лишь уничтожат себя, если совершат много неверных действий. Китайский народ нелегко обмануть!» — заявил один из комментаторов.

Его поддержали сотнями лайков другие пользователи. Некоторые из них добавили, что Китай рано или поздно вновь будет единым, а Тайваню суждено стать одной из провинций материковой части страны.

«Соединенные Штаты — худшая страна в мире. Ну и еще в Японии нет ничего хорошего. Соединенные Штаты пытаются отделить наш Тайвань. Это тупик, и все китайцы не согласятся с этим», — уверен «Сладкий 2017»

«Сколько нам еще ждать, сможем ли мы, наконец, увидеть объединение страны до того, как все погибнет?!» — добавил другой комментатор.

«Тайвань! Это священная и неотъемлемая часть китайского народа! Любая экстерриториальная страна или сила, выступающая за независимость Тайваня, которая попытается или осмелится разделить Тайвань, должна подумать трижды!!!» — возопил Хэ Ютун HXD.

Chinamil.com.cn Солдаты Народно-освободительной армии Китая

«Для этой, как я считаю, необходимой цели объединения Китая, представляется мне, что лучше использовать баллистические «Дунфэн», чтобы как можно скорее осветить Тайвань! Операция «Жареная лягушка»!» — заметил Дуду.

«Соединенные Штаты в последнее время очень сильно продвинулись в отношениях с Тайванем. Означает ли это, что они сделали еще один большой шаг вперед на пути к воссоединению Тайваня?» — задался вопросом ZackZhang01.

Китайские пользователи сети оказались настроены крайне недружественно по отношению к США. И это неудивительно. Тайвань всегда был инструментом давления на Китай со стороны США. Однако действия нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина очевидным образом нацелены на скорейшее присоединение Тайваня. Целый ряд экспертов считает, что председатель Си намерен сделать это до 2030 года.