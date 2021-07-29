Житель Бугуруслана Оренбургской области Дмитрий Б., не имеющий рук и ног, после выхода в свет документального фильма прославился на всю Россию. Став известной персоной, он удостоился визита мэра. Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что провёл выездной приём.

Bugadmin.orb.ru Дмитрий Дьяченко встретился на выезде с Димой Б

«В рамках приема граждан встретился на выезде с Димой Б., с парнем, о котором, наверное, знает уже весь Бугуруслан!» — отметил мэр.

Он отметил, что у Дмитрия нет своего жилья, живет в съемном доме, пенсии по инвалидности едва хватает на оплату аренды и коммунальных услуг, при этом в доме чистота и порядок, добротный двор и огород, за которым Дмитрий ухаживает сам.

«Дима произвёл на меня впечатление очень доброго и порядочного человека, с оптимизмом смотрящего на будущее, считаю, что он имеет право на улучшение жилищных условий, наша задача — помочь ему это право реализовать!» — заявил Дьяченко.

Цитата из видео на YouTube Дмитрий Б. Бугуруслан, Оренбургская область

Это сообщение нашло благодарный отклик подписчиков. Комментаторы охарактеризовали главу города как «настоящего мэра».

Стоит отметить, в рамках проекта блогера Алексея Ушакова «Заброшенная Россия» в интернете еще весной 2021 года вышло два фильма об инвалиде из Бугуруслана. В первой части Дмитрий рассказал о своей тяжелой жизни. Два года назад у него умерла мать, и он остался совсем один, несмотря на то, что у него было много родственников. Ухаживать за ним взялась совершенно чужая женщина, с которой они сейчас и живут в съёмном доме.

Молодой человек признался, что мечтает о собственном жилье и друзьях, которых у него совсем нет. «После выхода фильма о Диме, подписчики канала решили поддержать Диму! Благодаря чему он погасил кредит, который брал на похороны мамы и поставил на её могиле памятник. Димой заинтересовались с Первого канала и пригласили его на съёмки передачи», — сообщил Алексей Ушаков.

Тогда подписчики канала оставили многочисленные отзывы, среди которых слова благодарности женщине, приютившей парня, и звучит осуждение в адрес отвернувшихся родственников. Комментаторы считают, что молодому человеку нужна благоустроенная квартира — и он может ее получить на законных основаниях.

Кроме того, люди сообщают адреса и варианты помощи, в результате которой парню можно сделать протезы рук и ног или собрать электрическую инвалидную коляску.

«Ему бы коляску — передвигаться по населенному пункту. Как же он один будет справляться с домашними делами в своей квартире. Пока есть эта добрая женщина, ей платить по уходу. А там, может, и встретит свою половинку, парень добрый», — отметила Ирина Э.

«Может быть, обратиться в Сколково, там группа ребят занимается изготовлением протезов для инвалидов, и говорили, что бесплатно. Там экспериментальная мастерская», — предложила вариант Татьяна Л.

Цитата из видео на YouTube Высокотехнологичный протез рук от «Сколково»

Комментаторы отмечают скромность, доброту и светлую улыбку парня. При этом он не жалуется на свою судьбу, не забрасывает просьбами, хотя нуждается и в жилье, и в протезах.

Люди задают риторический вопрос: сколько еще таких вот инвалидов живет в России? Жителю Бугуруслана повезло, при том, что от него в детстве отвернулись родственники, отказался отец, помощь пришла, хоть и от чужого человека. Между тем в стране множество беспомощных инвалидов.

Дмитрий с недоразвитыми руками и ногами умудряется рисовать, шить, делать поделки, выполнять домашнюю работу и не жаловаться на судьбу. «В наше время непривычно слышать от человека, что он счастлив, тем более от такого. С ограниченными способностями. Больше, наверное, хочется обратить внимание не на женщину, приютившую парня, а на него самого. Он большой молодец. Люди давно уже разучились ценить мелочи, а надо бы. Здоровья ему и сил», — оставил комментарий Роман Е.