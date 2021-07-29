Жители Омска активно обсуждают в соцсетях перенос празднования Дня города с августа на сентябрь. Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

Судя по тону обсуждений, омичи уже устали от коронавирусных ограничений. Однако некоторые комментирующие подчёркивают, что ограничения на данном этапе борьбы с коронавирусом необходимы.

«А в сентябре чем лучше обстановка будет? Ах, точно, там же выборы», — рассуждает Ольга М.

«Как будто в сентябре меньше заболевших будет», — отметила Жанна А.

«А где же перенесённый салют с 9 Мая?» — спрашивает Френки К.

Андрей М. рад отмене празднования. По его словам, на улицах будет «меньше орущих пьяных».

"Никто и не сомневался, что так будет!» — пишет Наталья Т.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск. Вид сверху.

«Я всё равно на работе, поэтому мне безразлично», — комментирует Виктория В.

«Хоть одно разумное решение оперштаба», — считает Татьяна К.

«Фигушки, а не праздник!» — подытожил обсуждение Александр Г.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане в масках на улице

Как сообщало ИА REGNUM, по решению оперштаба режим повышенной готовности в Омской области продлён до 31 августа. Эпидситуация в регионе сейчас оценивается как неблагополучная. Сохраняются все ранее введённые ограничения, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий.

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Что касается Дня города, празднование, которое должно было состояться в первых числах августа, перенесли на 12 сентября. Это решение оперштаба прокомментировала мэр Омска Оксана Фадина. Она заявила, что ей очень жаль, однако сейчас «гораздо важнее позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных».