Сегодня, 29 июля 2021 года, завершается рабочая поездка главы правительства РФ Михаила Мишустина в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, которая началась 26 июля. За это время были розданы не только «пряники», но некоторым регионам и «кнутом» досталось. В Хабаровском крае Мишустин жестко отчитал чиновников за заморозку строительства детской больницы в Комсомольске-на-Амуре — проекта, который начали реализовывать по поручению президента РФ Владимира Путина. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Стройка

Напомним, в рамках вояжа Мишустин посетил Иркутскую, Сахалинскую области и Хабаровский край, а также провёл совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

По прилёте в Хабаровский край Михаил Мишустин среди прочего побывал на одном из скандальных долгостроев.

В 2017 году в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре было начато строительство больничного комплекса для детей. Проект был частью долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города. План был утвержден правительством страны и включал 60 основных мер. В плане строительство детского больничного комплекса было разбито на две очереди, срок реализации указан с 2016-го по 2019 год, ответственные лица — Минздрав России, правительство Хабаровского края.

Предполагалось выделить 2805,1 млн рублей в ценах тех лет, из которых 2607,7 млн — средства федерального бюджета. Поручение о строительстве комплекса было выдано по итогам поездки Владимира Путина в Хабаровский край в 2016 году.

Планировалось, что комплекс будет включать поликлинику, лечебный корпус, а также отделение для оказания спецпомощи для 90 тысяч детей не только города, но и ближайших муниципалитетов. Стройка до сих пор не завершена, а само здание имеет лишь 65%-ю готовность. Сроки завершения строительства сдвинулись на 2023 год, и, само собой, за эти годы подорожали строительные материалы, оборудование, что привело к росту затрат на объект.

Government.ru Михаил Мишустин осматривает строящийся детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым

Побывав на строительной площадке, где гуляет ветер, а должны бы уже быть современные больничные коридоры, Мишустин осерчал. На орехи досталось всем.

«Очень обидно, когда средства выделены, намерения самые добрые, всё просчитано, а дальше из-за какой-то ошибки мы видим недострой. Это безалаберность. Нужно срочно этим заниматься», — заявил он.

Почему в 2019 году остановилась стройка? В ходе работ обнаружились существенные недостатки проектной документации. Её доработали, включив ранее упущенные виды работ и оборудование, но теперь требуется дополнительное финансирование. И немало.

Позднее, на встрече с главой Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, премьер-министр попросил того взять под личный контроль ситуацию с детским больничным комплексом, пообещав выделить средства. Также Мишустин отметил, что у любой ошибки должны быть имя и фамилия, спросив, кто виноват в этой ситуации.

Ответа на этот вопрос у хабаровских властей не нашлось, но Дегтярёв отметил, что подрядчик — компания «Монолит» «добросовестно освоила деньги, которые были выделены».

Government.ru Беседа Михаила Мишустина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым

О подрядчике и контракте

Остановимся подробнее на проекте и подрядчике.

Электронный аукцион по выбору подрядчика на строительство объекта «Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре». Строительство (II очередь — лечебный корпус и детское консультативное отделение)» прошёл в декабре 2017 года. При начальной стоимости лота 1 646 957 570 рублей на торги была подана лишь одна заявка — от ООО «Строительная компания «Монолит». Изначально срок исполнения контракта был ограничен 1 октября 2020 года.

Договор с «Монолитом» подписали 21 декабря 2017 года на 1 646 957 570 рублей, но уже сейчас в карточке контракта указана сумма 1 663 012 844,65 рубля. И это, похоже, не предел. За эти годы также был откорректирован срок действия контракта, в 2017—2020 годах было подписано сразу несколько допсоглашений к нему. Теперь срок ограничен 31 октября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Монолит» учреждена в октябре 2007 года, уставный капитал — 20,015 млн рублей. Директор с августа 2014 года — Вячеслав Козырев. Владелец фирмы с мая 2014 года — ООО «Дальневосточная инвестиционная компания», учрежденное в 2012 году. Фирма принадлежит Армену и Гарнику Оганнисян (владеет 99,4% и является директором). Гарник Оганнисян также владеет ООО «Специализированный застройщик «Дальвостокстрой».

Khabkrai.ru Проект Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

По открытым данным, компания «Монолит» выступала исполнителем в 40 государственных контрактах на общую сумму более 18 млрд рублей. При этом с КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» у фирмы четыре контракта на более чем 5 млрд рублей.

Возвращаясь к замороженной стройке. «Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре» в базе госзакупок фигурировал в целом в 16 записях.

Так, открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации (по двум очередям объекта) стоимостью 40 млн рублей в 2016 году был выигран московским АО «Гипроздрав».

Khabkrai.ru Проект Детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

А уже в 2020 году КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» обращалась с иском к проектировщику, настаивая на «обязании устранить недостатки выполненных проектно-изыскательских работ и взыскании судебной неустойки в сумме 200 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу». В иске фигурировали свыше десятка недочётов по проекту, выполненному компанией. Но в ноябре 2020 года истец претензии отозвал. Причины не объяснялись. О каком конкретно проекте шла речь, также неизвестно. Возможно, что и о «президентской стройке». В целом же стороны связывает между собой порядка десяти контрактов, в том числе подписанный в феврале 2018 года контракт на авторский надзор за детским больничным корпусом.

Помимо этого, при строительстве долгостроя были задействованы и другие подрядчики. Так, в базе закупок есть контракт с ООО «СК «Вита» из Санкт-Петербурга от апреля 2017 года на сумму 609,9 млн рублей (первая очередь проекта медкомплекса).

Khabkrai.ru Процесс строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

В марте 2021 года хабаровский комитет пытался взыскать с ООО неотработанный аванс по госконтракту от 2017 года (на строительство первой очереди детского медкомплекса) в размере более 21,6 млн рублей и проценты — 650 тыс. рублей, но в иске ему было отказано, так как свою позицию истец доказать не смог. Из материалов этого же дела известно, что «04.03.2020 года подрядчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по причине недостатков проектно-сметной, рабочей документации, необходимости выполнения дополнительных работ».