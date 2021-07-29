Информация о том, что на одном из пляжей Сочи была обнаружена табличка с предложением оказать услугу по спасению тонущего за 800 рублей, стала поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 июля в социальной сети Facebook.

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«Подозреваю, что это такая завуалированная секс-услуга. Вы якобы тоните, а красивый спасатель вас типа спасает, с продолжением», — шутит Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные платные услуги не только выглядят аморальными, но и не вполне законными.

«Не имеют права! Есть закон, что ни речку, не море нельзя закрывать. На это имеют право только санаториии, где лечебные процедуры осуществляют. Но их в Сочи не так и много. Поэтому такой «бизнес» идёт в разрез с законом Российской Федерации», — считает Елена Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что бизнес на территории юга России потерял всякий нюх и просто уничтожает желание людей посещать российские курорты.

«Что в Крыму, что в Сочи приехавших людей так обдирают, что страшно туда ехать на отдых. У нас граждане, очевидно, не понимают, что зарплаты в России не очень высокие. Почему такой беспредел не контролируется кем положено?» — задаётся вопросом Татьяна М.

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Часть людей считает, что, в связи с таким отношением к отдыхающим, лучшим вариантом станет тур за границу.

«Ну отлично! Тогда уж лучше в Турцию или Египет за 25−40 тысяч на 14 дней, где уже «всё включено»: песок, бассейны и сервис, в который входит бесплатное спасение утопающих!» — указывает Вячеслав Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что ничего зазорного в таких услугах нет. Тот, кто сорит деньгами, имеет полное право обеспечить себе особенные условия.

«Везде есть платные пляжи. За повышенный «комфорт» приходится платить, а кто не может, тот идёт на бесплатный пляж и лежит на полотенце, как я», — отмечает Zina Z.

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные платные услуги являются проявлением капиталистической системы, в которой теперь существует Российская Федерация.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж

«Люди так удивляются, а всего лишь капитализм добрался до Сочи. Нечего теперь лить крокодильи слёзы. У кого пустой карман, будет купаться с плебсом. Остальные уважаемые люди будут отдыхать с комфортом с отдельной услугой по спасению», — написал Шухрат К.

Напомним, 27 июля телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором видно, как на одном из пляжей Сочи была обнаружена табличка с предложением оказать услугу по спасению тонущего за 800 рублей.