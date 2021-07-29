Соцсети: «Похоже на секс-услугу» — в Сочи спасают тонущих за деньги
Информация о том, что на одном из пляжей Сочи была обнаружена табличка с предложением оказать услугу по спасению тонущего за 800 рублей, стала поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 июля в социальной сети Facebook.
«Подозреваю, что это такая завуалированная секс-услуга. Вы якобы тоните, а красивый спасатель вас типа спасает, с продолжением», — шутит Евгений Ч.
Многие пользователи пришли к выводу, что подобные платные услуги не только выглядят аморальными, но и не вполне законными.
«Не имеют права! Есть закон, что ни речку, не море нельзя закрывать. На это имеют право только санаториии, где лечебные процедуры осуществляют. Но их в Сочи не так и много. Поэтому такой «бизнес» идёт в разрез с законом Российской Федерации», — считает Елена Ч.
Некоторые комментаторы отмечают, что бизнес на территории юга России потерял всякий нюх и просто уничтожает желание людей посещать российские курорты.
«Что в Крыму, что в Сочи приехавших людей так обдирают, что страшно туда ехать на отдых. У нас граждане, очевидно, не понимают, что зарплаты в России не очень высокие. Почему такой беспредел не контролируется кем положено?» — задаётся вопросом Татьяна М.
Часть людей считает, что, в связи с таким отношением к отдыхающим, лучшим вариантом станет тур за границу.
«Ну отлично! Тогда уж лучше в Турцию или Египет за 25−40 тысяч на 14 дней, где уже «всё включено»: песок, бассейны и сервис, в который входит бесплатное спасение утопающих!» — указывает Вячеслав Ш.
Ряд пользователей указывает на то, что ничего зазорного в таких услугах нет. Тот, кто сорит деньгами, имеет полное право обеспечить себе особенные условия.
«Везде есть платные пляжи. За повышенный «комфорт» приходится платить, а кто не может, тот идёт на бесплатный пляж и лежит на полотенце, как я», — отмечает Zina Z.
Отдельные комментаторы отмечают, что подобные платные услуги являются проявлением капиталистической системы, в которой теперь существует Российская Федерация.
«Люди так удивляются, а всего лишь капитализм добрался до Сочи. Нечего теперь лить крокодильи слёзы. У кого пустой карман, будет купаться с плебсом. Остальные уважаемые люди будут отдыхать с комфортом с отдельной услугой по спасению», — написал Шухрат К.
Напомним, 27 июля телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором видно, как на одном из пляжей Сочи была обнаружена табличка с предложением оказать услугу по спасению тонущего за 800 рублей.