Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что ситуация в Туркестане и Южной Азии требует особого внимания и Россия начала принимать меры, в том числе и в качестве безвозмездных поставок вооружения Таджикистану, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 28 июля в социальной сети Facebook.

Mil.ru Таджикские военные

«Интересно, когда создают военную технику, чьи деньги для этого используют? Олигархов, государства или народные? Один из губернаторов как-то сказал, что деньги государства и народные — это разные понятия. Возможно, он прав. Когда списывают миллиардные долги и раздают технику, у народа не спрашивают. Но вот почему-то созданные материальные блага и налоги забирают в казну. Вопрос в том, кто и как ею распоряжается и перед кем затем отчитывается», — пишет Юрий Г.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что России пора прекратить предоставлять своим соседям безвозмездную помощь, иначе российский народ окажется голым и голодным.

«Ну, может быть, мы им ещё ключи дадим от квартиры, где деньги лежат? Что за щедрость такая бесконечная? Пускай бабки платят, технику на наши налоги построили!» — написал Евгений Ч.

Другие, наоборот, убеждены, что России куда выгоднее помочь Таджикистану сейчас, чем в будущем разгребать целый ворох проблем.

Mort.tj Вооруженные силы Таджикистана

«А вы хотите, чтобы поставили за деньги, защищать подбрюшье России? Или хотите, чтобы потом убивали ваших сыновей и внуков, которых бросят останавливать террористов? Блин, мозги включите!» — обращается Aleksandra Y.

Часть людей считает, что Россия оказывает Таджикистану лишь помощь военной техникой, а не живой силой. Это крайне выгодная сделка, пишут граждане.

«Если безопасность России готова отстаивать армия Таджикистана, то почему бы ей не помочь? Уж лучше, когда воюет российская техника, а не рискуют жизнью российские солдаты. Во всяком случае, пока это возможно», — поделился своим мнением Сергей М.

Ряд пользователей указывает на то, что подобный исход событий был ожидаем, потому что США вывели свои войска не внезапно и все вокруг к этому готовились.

«Это, наверное, часть сделки с Соединёнными Штатами по условиям вывода американских войск из Афганистана», — предполагает Денис Л.

(сс) BRFBlake Мост на границе Афганистана и Таджикистана

Нашлись и те, кто отмечает, что Российская Федерация сохраняет мир на всей территории бывшего Советского Союза, поэтому такие меры просто необходимы.

«Это внутреннее дело России. И не стоит судить. Россия никогда не думала только о себе, она бережёт мир во всём мире», — считает Svetlana S.

Напомним, 28 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время переговоров в Душанбе, что ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания и Россия начала принимать меры, в том числе и в качестве безвозмездных поставок вооружения Таджикистану.