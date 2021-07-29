Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы», что делает его «опасным», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 28 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

«Больше всего о чужих проблемах рассуждает тот, кто не знает, как решить свои собственные», — поделился своим мнением Олег Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Байден так рьяно переводит внимание американцев на Россию, чтобы не решать проблемы внутри Соединённых Штатов, которых выше крыши.

«Может быть, у Путина действительно есть какие-то там проблемы, но Байден, видимо, опять забыл, что в Соединённых Штатах достаточно своих проблем, о которых ему следовало бы вспомнить», — указывает Елена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что проблемы Российской Федерации меньше всего беспокоят мир. А вот трудности, с которыми встречается Америка, беспокоят всех людей на земле, ведь это отражается на всей планете.

«У всего мира гораздо больше оснований опасаться проблем у вашей страны, президент Байден! Со своими мы сами и разберёмся, если вы, конечно, помогать нам не сунетесь», — обращается Пётр П.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Часть людей считает, что Байден, говоря о проблемах России, выставляет себя в глупом свете, ведь всем известно, что США столкнулись с целым ворохом проблем, которым российские не чета.

«Ржу не могу. Путин-то, как и любой адекватный человек, знает о своих проблемах. Куда хуже то, что сумасшедшие начинают считать сумасшедшими всех окружающих. Следуя логике Байдена, у него никаких проблем нет. Это якобы все вокруг сошли с ума», — отмечает Наталья К.

Ряд пользователей указывает на то, что Байдену пора отринуть от России и заняться Америкой, иначе от такого отвлечённого внимания и его страха США могут попросту рухнуть.

«А сколько в США нерешенных проблем! И вторжение в другие страны, и огромный внешний долг, и огромная безработица, кроме того, там огромное количество смертей от вируса, а также расовые проблемы. Всегда легче говорить о других», — пишет Mansur S.

(сс) Becker1999 Протест против полицейского произвола после убийства Джорджа Флойда

Нашлись и те, кто напомнили, что российскому лидеру пора перестать разговаривать с американским президентом, потому что со стороны Байдена слышно лишь хамство и никакого конструктивна.

«Когда он кончит врать, этот старый бессовестный дядька, который постоянно выдаёт желаемое за действительное? Надо же, какой «великий психолог»! Всё-то он знает о Путине и видит его насквозь. И после всей этой лжи он что, хочет контактировать с президентом огромной, самодостаточной, суверенной страны? Глупо!» — считает Галина Г.

Напомним, 27 июля президент США Джозеф Байден заявил журналистам, что у его российского коллеги Владимира Путина «проблемы», что делает его «опасным».