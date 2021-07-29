Заявление замглавы Министерства здравоохранения Российской Федерации Олега Салагая о том, что ведомство планирует проработать новые меры для борьбы с курением, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Давид Тенирс Младший. Курение в таверне. 1639

"Лучше бы ужесточили меры, связанные с необоснованным ростом цен на всё подряд в России, но реальные проблемы нашему правительству, судя по всему, неинтересны», — считает Илья А.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти уже прямо-таки загнобили любителей никотиносодержащей продукции.

«Оставьте бедных курильщиков в покое! Либо же перестаньте их мучить и просто запретите наконец-то продажу сигарет. Нет? Ну тогда разве других проблем в стране нет?» — задаётся вопросом Ольга Д.

oscarwcastillo Сигареты

Некоторые комментаторы предположили, что закон не найдёт одобрения у законодателей, потому что на кону слишком уж огромные деньги, которые никто не хочет терять.

«Не примут этот закон. Это так — пыль в глаза. Доход от табачной индустрии запредельный. Занесёт кто надо денег кому надо, и останется всё на прежнем уровне. С одним исключением — цены, как обычно, взвинтят», — написал Дмитрий О.

Часть людей считает, что если руководство страны действительно хочет озаботиться здоровьем своего населения, то курение необходимо просто запретить, полностью.

«Так просто запретите тогда продажу всего вредного! Алкоголь тоже запретите продавать, чиновникам запретите воровать и много чего ещё запретите! Толку-то для людей всё равно никакого нет», — поделился своим мнением Юрий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что российский народ не так уж активно движется в сторону отказа от курения, потому что никто не наказывает за это.

«Толку-то? Как курили в переходах, у метро, на остановках, на балконах, так и курят. Окурки везде валяются. Сперва наладьте систему наказаний, чтоб штрафовали нарушителей, а не так, что на бумаге написали, и на том борьба закончилась», — указывает Александр Я.

CeeMon Дым

Отдельные комментаторы отмечают, что власти ищут козла отпущения, чтобы показывать имитацию заботы о российском народе.

«В нашей стране главное найти врага. Если не на курильщиков негатив выливают, то ещё найдут кого-нибудь. Люди, вы должны уже понять, что вами манипулируют!» — пишет Василий О.

Напомним, 27 июля замглавы Министерства здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай заявил в своём Telegram-канале, что ведомство планирует проработать новые меры для борьбы с курением. Среди прочего предлагается ввести обезличенные упаковки с табачными изделиями, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения. Кроме того, под запрет могут попасть ароматизаторы, красители, а также усиливающие добавки во всех никотинсодержащих изделиях.