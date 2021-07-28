Заявление президента России Владимира Путина о том, что быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены.

"Президенту поверить сложно, но можно и даже нужно. Так что ценники в магазинах вам мерещатся, рост незначительный. Лидер врать не будет», — издевается Евгений Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти совершают огромную ошибку, рассказывая людям заведомо нереальную информацию, ведь люди проверяют правдивость этих данных каждый день, приходя в магазин.

«Ну, вы совсем людей за дураков считаете? Незначительно — это, когда морковь с 40 до 140 рублей дорожает? Или когда металл со стройматериалами прибавляют в цене 300%?» — задаётся вопросом Игорь Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские чиновники, судя по всему, окончательно оторвались от простых людей и попросту не понимают, как живёт народ в Российской Федерации.

«А мы блин что, слепые и глухие? По рынкам и магазинам не ходим?! Ничего не видим?! Только вот это как раз президент не ходит по магазинам, сам ничего не оплачивает, на полном гособеспечении живёт с кучей помощников и прислугой. И при этом нам рассказывают всё это?! Зачем?!» — возмущается Дмитрий Е.

Часть людей считает, что говорить народу о том, что цены выросли незначительно, когда граждане выходят из магазинов с пустыми карманами, недальновидно.

«Незначительно? Стройматериалы выросли в цене в три раза! Что в таком случае тогда для него значительное повышение?!» — удивляется Дмитрий Д.

Ряд пользователей указывает на то, что причина, якобы по которой подскочили цены, выглядит нелогичной, ведь улучшение состояния экономики должно иметь лишь положительные последствия.

«Восстановление экономики обычно ведёт к снижению цен, к нормальному уровню конкуренции и прочим позитивным вещам, а у президента почему-то всё наоборот. Хотя у него и «слабый» рубль — это отличный показатель, да и санкции нам на пользу. Ну, раз так, тогда ладно», — пишет Андрей П.

Нашлись и те, кто напомнили о том, что российские чиновники, судя по всему, решили выжать народ до нитки, поднимая не только цены на продукты, но и на тарифы ЖКХ, не говоря уже о налоговой политике.

«Лучше бы вообще не высказывался на эту тему. Цены реально зашкаливают, это все видят, дорожают предметы первой необходимости, лекарства. Но нашим чиновникам всё нипочем: с июля тарифы ЖКХ опять поднимают, налог новый на вклады ввели. Молодцы!» — написала Любовь Е.

Напомним, 27 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики привело к росту цен, который незначительно вышел за целевые ориентиры.