Заявление бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова о том, что он готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 28 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ,

"Понятно, что для нацистов ничего святого нет и быть не может. Но самое страшное — это то, что они захватили власть и теперь подчинили себе целую страну!» — указывает Татьяна Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что правда, даже самая неудобная, должна стать народным достоянием.

«Интересненько. Очевидно, что Украина далеко не святая страна, так что давайте, рассказывайте ЕСПЧ всё, пускай весь мир услышит правду», — обращается Адам М.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

Некоторые комментаторы отмечают, что информация данного гражданина может легко оказаться правдой, потому что война в Донбассе доказала, как вооружённые силы Украины на самом деле относятся к мирному населению.

«Вполне может быть, что это правда. На Украине националисты совсем берегов не видят. Кулаки большие, а мозги крошечные», — считает Сергей П.

Часть людей считает, что украинским властям стоило бы самим признаться в совершённых преступлениях, иначе возмездие доберётся до них в полном своём объёме.

«А вообще, было бы круто, если бы украинские политики сами признали свои ошибки и свою неправоту, пошли бы на примирение, сделав жест, на подобии того, что сделал Путин своей статьей. И тогда России не придётся выворачивать наружу все киевские грехи», — поделилась своим мнением Татьяна М.

Gov.ua СБУ

Ряд пользователей указывает на то, что к словам бывшего сотрудника СБУ стоит относиться с недоверием, ведь кто знает, какими мотивами он руководствуется.

«А стоит ли доверять такому свидетелю? Быть может, его выгнали из СБУ, к примеру, за алкоголизм и он решил отомстить. Зачем Российская Федерация подобрала такого персонажа?» — задаётся вопросом Владимир Б.

Нашлись и те, кто напомнил, что на Украине свою голову поднял фашизм, поэтому мировое сообщество обязано обратить своё внимание на проявление человеконенавистнической идеологии.

«Такая мерзость на Украине творится, и всем, видимо, это нравится. Всё хорошо, лишь бы во вред России! Но если в ЕС думают, что, возрождая фашизм на Украине, они в безопасности, то они сильно ошибаются! Фашисты захотят весь мир подчинить, как это уже было в нашей истории!» — предрекает Лидия Б.

Напомним, 27 июля бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил РИА Новости, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков.