В вузах Саратовской области студентам-иностранцам запретят посещение занятий без тестирования на коронавирус. Об этом во время очередного заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил зампред регионального правительства Роман Грибов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В высших учебных заведениях области уже выявлено 65 случаев заражения коронавирусом, из них 48 студентов и 17 сотрудников.

По словам Грибова, непривитых студентов в конце августа или в начале учебного года в приоритетном порядке будут вакцинировать. При этом от иностранных учащихся потребуют только для допуска к занятиям предоставить отрицательный ПЦР-тест. Всего в саратовских вузах на данный момент обучаются более 4,3 тыс. иностранцев.

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Жители Саратовской области удивлены подобным заявлением властей и активно обсуждают предстоящие нововведения в соцсетях.

Kremlin.ru Студенты

«То есть нашим прививки, а иностранным тест?» — негодует в сообществе «ВКонтакте» «Типичный Саратов» пользователь Никс С.

«Замечательно получается, нас прививать хотят, называют скотом, а иностранцам можно и просто так тест сделать», — высказался Sergey T.

«Дорогие студенты, если будут настаивать, то тогда пусть в письменном виде. Нужно брать документ с них с подписью и печатью. И подать в суд. Да и родители будут против или тогда пусть будет дистанционка. Давайте объединяться!» — призывает в сообществе «ВКонтакте» «Саратов онлайн» пользователь Mila M.

«Принуждать не будем, но настаивать будем так, чтобы сами прививались», — пишет Даниил О.

«Интересно, чем принуждение отличается от настаивания на принятие решения?» — спрашивает Илья К.

«А почему иностранных студентов только по результатам теста? И их прививайте добровольно-принудительно», — добавила Татьяна С.

«Иностранных не прививают, русских привить», — высказался Антон З.

Африканские студенты в масках. Russian.news.cn

«Ну, если уже давно принял решение человек и не хочет прививаться, тогда зачем его настраивать и настаивать на вакцинации?! Разве это не принуждение?» — прокомментировала Сидорова А.

«Лучше бы в 2020-м не сажали на карантин, все бы уже переболели спокойно, нет растянули на 2021-й, ещё и добивают вакциной. Мои коллеги все, кто привился — больны ковидом, все очень тяжело переносят. Я переболела без прививки вполне легко. Попробуйте меня заставить колоться? Ни за что!» — пишет Марина Т.

«Принуждать не будут, только к сессии не допустят», — добавил Горацио П.

А меж тем темпы вакцинации в Саратовской области резко сократились. Только за прошлую неделю привили от коронавируса более 31 тыс. человек, это меньше показателя предыдущих семи дней на 16%. Соответствующую информацию 27 июля привела врио начальника регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова.

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