Пару недель новости из Карелии и Якутии идут о пожарах. Остальным регионам повезло, но надолго ли? Официальные сообщения немногочисленны, в результате соцсети наполняются мрачными подробностями, слухами и страхом. Одна из больших ошибок — перебои с откровенной информацией. Поэтому на вопросы ИА REGNUM ответил заместитель главы правительства Карелии — министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович, глава Карелии Артур Парфенчиков «на фронте».

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Тушение пожара в Суоярвском районе Карелии

Владимир Станулевич: СМИ пишут, что в Карелии и Якутии наиболее опасная ситуация с пожарами в стране. Это так?

Андрей Карпилович: На текущий момент, на утро 27 июля, в Карелии действует 22 лесных пожара на площади 15 239 га. Из них 11 пожаров на площади 8096 га локализованы. Увеличение площади действующих пожаров происходит в том числе за счет проведения встречных отжигов.

Ухудшение лесопожарной обстановки в регионе началось с 12 июля, когда установилась жаркая погода, а дожди практически отсутствовали. С 14 июля на территории республики введен режим повышенной готовности, в рамках которого мы мобилизовали все наши силы и средства, а также привлекли помощь федерального центра и соседних регионов. С 20 июля режим ЧС объявлен по всей Карелии, он будет действовать до 31 июля включительно. Запрет на посещение лесов сохраняется в Суоярвском, Пряжинском, Муезерском и Сегежском районах. Продление режима ЧС будет зависеть от текущей ситуации с действующими лесным пожарами.

Сейчас на тушении огня задействовано более 500 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, ОАО «РЖД», отряды противопожарной службы, добровольцы, пожарные из Архангельской и Мурманской областей, а также 100 единиц техники. Кроме того, помощь оказывали представители Минобороны России.

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Карелии, на пожаре

Владимир Станулевич: Лето 2021 какое-то особенное, аномальная погода рождает пожары?

Андрей Карпилович: Лето в этом году действительно аномальное, не характерное для Карелии. С середины июня на юго-западе республики впервые зарегистрировано опасное природное явление — атмосферная засуха. Это состояние атмосферы, характеризующееся недостаточным выпадением осадков, высокой температурой и пониженной влажностью, следствием чего стало иссушение почвы и лесной подстилки. А это — дополнительные риски возникновения природных пожаров и быстрого распространения огня.

В июле дефицит атмосферных осадков стал свойственным для всей Карелии. В отдельных районах выпало от 3 до 20% месячной нормы осадков, на других территориях дождей не было совсем.

Владимир Станулевич: Что показали расследования — это поджоги вольные, невольные или виноваты грозы?

Андрей Карпилович: Предположительно порядка 30% лесных пожаров возникли по причине сухих гроз. Во второй декаде июля, когда и начались серьезные пожары, над рядом районов республики прошел грозовой фронт, но дождей при этом не было. Безусловно, среди причин возгораний и человеческий фактор. Порядка 50% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Но подчеркну, что окончательное решение о причинах пожара принимается после его расследования органами МЧС. Это длительная процедура, ей предшествует большое количество экспертиз, допросов. После расследования выносится постановление о возбуждении уголовного дела с указанием причин пожара.

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Десантники-пожарные на пожаре в Пряжинском районе Карелии

Владимир Станулевич: Существованию скольких поселений угрожают пожары? Горят ли болота и как их тушить? Есть погибшие?

Андрей Карпилович: Нам удалось предотвратить пожары в населенных пунктах республики: не сгорело ни одного жилого дома, не пострадало имущество граждан и предприятий. На сегодняшний день прямой угрозы населенным пунктам нет. Она существовала в Суоярвском, Сегежском, Пряжинском районах, но сейчас все угрозы сняты. Есть пожары, которые действуют вблизи поселков, но напрямую они им не угрожают, так как ситуация держится под контролем. Погибших в результате лесных пожаров в Карелии тоже нет.

Одно из болот горит в Беломорском районе на площади 300 га. Это труднодоступная, удаленная территория. Пожар там слабой интенсивности. Угрозы его распространения нет, так как по краям текут ручьи. Чтобы пожар не перешел в лес, на окарауливании там находятся пожарные.

Владимир Станулевич: Добровольная пожарная охрана в деревнях даже с парой оплачиваемых ставок не сможет справиться с пожарами, это понятно. На что в этой ситуации рассчитывать — на резерв МЧС из центра? На добровольцев?

Андрей Карпилович: Когда из-за лесных пожаров возникла угроза населенным пунктам, прежде всего оперативно среагировали отряды противопожарной службы в районах. Благодаря их работе огонь не распространился на поселки и деревни. Резерв МЧС был привлечен, когда ситуация ухудшилась. Мы своевременно обратились за помощью в федеральный центр, в Рослесхоз, и в тот же день на подмогу нашим пожарным прибыли 100 человек из МЧС России, 24 из федеральной Авиалесоохраны, 31 человек из единого лесопожарного центра Архангельской и Мурманской областей.

Добровольные пожарные дружины Карелии тоже помогают бороться с огнем. Сегодня в республике действует 888 добровольческих пожарных подразделений.

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия – министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия Андрей Карпилович утверждает план тушения пожара

Владимир Станулевич: Есть примеры героизма в борьбе с пожарами?

Андрей Карпилович: Все, кто сегодня тушит лесные пожары в Карелии, кто борется с огнем — все герои. Это профессиональные пожарные, арендаторы лесных участков, лесничества, жители, добровольцы. На местах люди работают без сна по несколько суток в условиях сильного задымления. Особо хочу отметить руководителей тушения наиболее крупных и сложных пожаров — это Николай Вакулич, Иван Евстафеев, Олег Плавинский, Лев Мешков, Дмитрий Лесонен, Денис Каньгин.

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Десантники-пожарные Архангельского пожарного центра на пожаре в Пряжинском районе Карелии

Владимир Станулевич: Какия техника и организационные решения показали свою эффективность в борьбе с пожарами и какие не оправдали себя?

Андрей Карпилович: Основная техника, которая используется в борьбе с крупными пожарами, — трактора, бульдозеры, экскаваторы. С их помощью создаются минерализованные полосы и впоследствии производится встречный отжиг, так как при такой сухой погоде, как сейчас, крупные пожары водой не затушить. Земля настолько сильно прогревается, что вода испаряется через считанные минуты.

Сейчас на пожарах используется более 160 единиц техники. Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов самолетами Cessna. Они помогают обнаружить новые очаги пожаров, а также оценивают текущую обстановку на действующих пожарах.

В этом году на подготовку и проведение пожароопасного сезона из федерального и республиканского бюджета было выделено 185 млн рублей.

Организационные решения принимались по мере ухудшения ситуации. Сначала был введен особый противопожарный режим, что позволило запретить доступ в леса в районах, в которых было больше всего возгораний. После этого было принято решение о выделении дополнительных финансовых средств за счет регионального фонда ЧС и регионального бюджета — 54,3 млн рублей.

Когда площадь лесных пожаров в республике стала значительно увеличиваться и понадобилось усиление сил, глава республики принял решение о введении режима ЧС на всей территории Карелии. Это дало дополнительную возможность привлекать силы со стороны МЧС России, Минобороны России, Рослесхоза, ОАО «РЖД», а на региональном уровне привлекать организации независимо от рода их деятельности к помощи для тушения лесных пожаров. Что немаловажно, ЧС позволяет оперативно привлекать дополнительные финансовые средства федерального бюджета. Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать Карелии финансовую помощь в борьбе с пожарами и выделить дополнительно 100 млн рублей. Эти средства пойдут на приобретение радиостанций, оплату авиамониторинга для увеличения кратности патрулирования с воздуха, приобретение 8 гусеничных тракторов, выплату заработной платы лицам, задействованным в тушении лесных пожаров. Президент поддержал Карелию — финансовая помощь будет оказана.

Отдел информационного и документационного обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия Глава Карелии Артур Парфенчиков и министр МЧС РФ Евгений Зиничев

Владимир Станулевич: Какие выводы по закупке или разработке пожарной техники будут сделаны по итогам лета 2021 года?

Андрей Карпилович: С учетом нынешней ситуации принято решение дозакупить в республику гусеничную технику, которая может использоваться прежде всего на труднодоступных территориях. Также планируется приобретение 5 квадрокоптеров, спутниковых средств связи.

Лесопожарную технику мы продолжаем закупать в плановом порядке в рамках нацпроекта «Экология». В этом году получим 9 единиц лесопожарной техники и 635 единиц лесопожарного оборудования. Из них 627 позиций уже поставлены в Карелию. Это вездеход повышенной проходимости, седельный тягач с полуприцепом, лесопожарные трактора, универсальный трактор, грузовые автомобили, бензопилы, мотопомпы, пожарные стволы, навигаторы, напорные рукава и т. д.