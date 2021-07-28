Национальная политика в автономной республике, где проживают несколько национальностей, всегда сложное и деликатное дело. В Карелии имеется главное — баланс интересов и межнациональное согласие. Но в тишине и согласии могут расти и ошибки. Перевод карельского алфавита с традиционной для него кириллицы на латиницу в начале 1990-х был вызван «парадом суверенитетов», сделавшим реальной перспективу распада вслед за СССР и Российской Федерации. К счастью, волна суверенитетов спала, но латинский алфавит карельского языка в Карелии стал практически общепризнанным. Почему в странах ближнего зарубежья мы считаем переход с кириллицы на латиницу выходом из единого культурного пространства бывшего СССР, а в Карелии этого не замечаем?

Пресс-служба министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Министр Сергей Киселев принимает участие во флешмобе Карельского круга, посвященном Международному дню коренных народов

На вопросы ИА REGNUM ответил министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев.

Владимир Станулевич: Насколько многонациональна и мультикультурна Карелия?

Сергей Киселев: Спасибо за вопрос и интерес к Республике Карелия и нашему ведомству. Республика Карелия является многонациональным субъектом Российской Федерации, здесь проживают представители более 130 национальностей. В настоящее время в республике действует 85 национальных общественных объединений, 9 из которых — национально-культурные автономии. Более 30 организаций представляют интересы карелов, вепсов, финнов, а также коренного русского населения республики — поморов, заонежан и пудожан.

Мы понимаем, что в культурном многообразии наше богатство. Поэтому в республике ежегодно на конкурсной основе оказывается поддержка социально значимым проектам, направленным на развитие духовного и этнокультурного потенциала народов Карелии, а также на развитие межнационального мира и согласия.

Конечно же, одним из приоритетных направлений работы республиканского правительства является поддержка сохранения и развития языков, культуры, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов.

Владимир Станулевич: По статистике, карелов всё меньше и меньше. Что происходит?

Сергей Киселев: Да, вы правы. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность карелов в Карелии составляет 45 570 человек или 7,4% от указавших свою национальность. Причины этому могут быть самые разные — ассимиляция, миграция, а также то, что человек относит себя к какому-то иному народу.

Поэтому считаем важным обратить внимание жителей республики на значимость участия во Всероссийской переписи населения в 2021 году. Министерством подготовлена серия видеороликов, направленных на продвижение языка и культуры карелов, вепсов и финнов, проживающих в нашей республике, а также на привлечение внимания представителей коренного населения Карелии к участию в предстоящей Всероссийской переписи населения.

Кроме того, правительство Республики Карелия в июне этого года утвердило Перечень мест традиционного проживания карелов в Республике Карелия, что позволит региону адресно распределять меры государственной поддержки карелов республики, а также территорий их традиционного проживания, осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и использование карельского языка и культуры, развитие этнокультурного потенциала карелов.

Владимир Станулевич: Кроме карелов и русских, на территории Карелии живут еще вепсы. Что с ними?

Сергей Киселев: Да, наша республика уникальна тем, что на ее территории проживают сразу три финно-угорских народа — карелы, вепсы и финны.

Вепсы Республики Карелия относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Местами их традиционного проживания являются три вепсских сельских поселения — Шелтозерское, Шокшинское и Рыборецкое. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года количество вепсов в Карелии составило чуть более 3400 человек — это 57,6% от общего количества вепсов, проживающих в России.

Следует отметить, что во всех вепсских поселениях, а также в городе Петрозаводске в школах изучается вепсский язык. Так, в 2020/2021 учебном году язык изучали порядка 260 учеников и более 80 воспитанников в трех детских садах вепсских поселений. Кроме того, любой желающий может изучать вепсский язык на еженедельных курсах, которые проводятся в Ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, а также посредством онлайн-курсов, размещенных в свободном доступе на национальном медиапортале OMA MEDIA.

Пресс-служба министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Квиз по истории карельского языка в Ресурсном медиацентре карелов, вепсов и финнов Республики Карелия

В Карелии ежегодно осуществляется государственная поддержка традиционной хозяйственной деятельности общин вепсов, реализуются этнокультурные и инфраструктурные проекты.

На сегодняшний день в Рыборецком поселении создан этнокультурный центр Värtin («Веретено»), продолжается развитие вепсских этнокультурных парков Kalarand («Рыбный берег») и Ruzaverʼ kalʼlʼ («Малиновая скала») в селе Рыбрека и селе Шокша, проводятся ежегодные праздники вепсской культуры.

Также в поселениях с целью развития языка устанавливаются двуязычные адресные таблички и указатели с наименованиями улиц.

Пресс-служба министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Адресные таблички на русском и карельском языках в городе Петрозаводске

Особую роль в сохранении самобытной культуры вепсов играет Шелтозерский вепсский этнографический музей им. Р.П. Лонина, который является не только хранителем историко-культурного и духовного наследия вепсов, но и площадкой для проведения различных мероприятий, взаимодействия представителей власти, культурного и научного сообщества.

Визитной карточкой Карелии также можно назвать Вепсский народный хор, который уже на протяжении 85 лет с успехом демонстрирует традиционную песенную и танцевальную культуру вепсов на межрегиональных и международных площадках.

Владимир Станулевич: Зарегистрирована ли в Карелии финская национально-культурная автономия? Чем она занимается?

Сергей Киселев: На территории республики действуют общественные организации, деятельность которых направлена на развитие и популяризацию культуры финнов-ингерманландцев и финского языка, такие как Карельская региональная общественная организация «Общество дружбы «Карелия — Финляндия», Карельская региональная общественная организация «Центр финского языка». Многие проекты эти организации реализуют в партнерстве с нашим министерством.

Владимир Станулевич: Насколько близки карельский и финский языки?

Сергей Киселев: Я не языковед, но могу сказать, что карельский и финский языки относятся к прибалтийско-финской ветви уральской языковой семьи. Карельский язык наиболее близок к ижорскому, финскому и вепсскому языкам. Их языковое сходство проявляется в структуре языков и в сходстве языковых конструкций.

Ю. Наумова Традиционный вепсский праздник Солнышка в Шокше

Владимир Станулевич: На карельском до начала 1990-х писали кириллицей, а после — латиницей. Но из-за написания латиницей, по требованию федерального закона, карельский не стал вторым государственным языком республики. Сколько карелов пишет латиницей и сколько — кириллицей? Как Вы прокомментируете эту ситуацию?

Сергей Киселев: Это непростой вопрос. По мнению карельских ученых-языковедов, лингвистов, национальной общественности, на кириллической основе невозможно передать фонетические особенности прибалтийско-финской речи из-за неприспособленности к ней кириллицы.

В конце 1980-х — 1990-х годов были утверждены алфавиты карельского языка на ливвиковском и собственно карельском наречиях на основе латиницы. В 2007 году утвержден единый алфавит карельского языка тоже на основе латиницы.

Уже на протяжении более 30 лет карельский язык развивается на графической основе латиницы. Сейчас в республике сформирована система книгоиздания, выходят радио‑ и телепередачи, газеты, журналы, альманахи, ежегодно проводятся этнокультурные мероприятия, в том числе с использованием современных технологий, созданы все условия для изучения карельского языка в образовательных организациях различных уровней, в том числе в системе высшей школы, организованы языковые курсы.

Сейчас подавляющее большинство карелов пишет латиницей, в деревнях встречаются единичные случаи, когда пожилые карелы пишут кириллицей.

Хочу отметить мероприятие «Диктант на карельском и вепсском языках», участие в котором уже традиционно принимают не только жители Карелии, но и Ленинградской, Вологодской и Тверской областей. В этом году диктант написали порядка 1200 человек.

Пресс-служба министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Участники диктанта на карельском и вепсском языках

Что же касается придания карельскому языку статуса второго государственного в Республике Карелия, то этот вопрос обсуждается длительное время. Он неоднократно поднимался как на съездах карелов Республики Карелия, так и в научном сообществе, но единого мнения по этому вопросу пока не выработано.

В то же время с 2004 года право карелов, вепсов и финнов республики на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития закреплено Законом Республики Карелия «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия», в соответствии с которым органы государственной власти Республики Карелия и органы местного самоуправления гарантируют и обеспечивают юридическую, социальную и экономическую защиту карельского, вепсского и финского языков.

Это укрепление и расширение социально-культурных функций языков, поддержка средств массовой информации, образовательных учреждений, некоммерческих организаций, издание учебной, научной, художественной, детской литературы, использование языков в официальной сфере.

Закон не только устанавливает возможность использования языков в отраслях культуры, образования, СМИ, в наименованиях географических объектов, дорожных и иных указателей, но и дает право региональным органам властям использовать национальные языки в официальном делопроизводстве.

Другими словами, карельский язык в республике обладает практически всеми правами, которые прописаны для языков, являющихся вторыми государственными в других национальных республиках.

Владимир Станулевич: Топонимика Карелии прирастает названиями на русском или карельском языке?

Сергей Киселев: Не секрет, что карельские названия населенных пунктов и природных объектов привлекают в республику большое количество туристов. Сейчас в республике большое внимание уделяется появлению адресных табличек, указателей, вывесок, баннеров на карельском языке.

Переводом информации на языки коренных народов Карелии занимается Республиканская термино-орфографическая комиссия при главе Республики Карелия. Это совещательный орган, который также вырабатывает языковые нормы и занимается образованием новых терминов на карельском и вепсском языках для использования в повседневной речи.

В прошлом году комиссией переведено порядка двух с половиной тысяч различных наименований на карельский и вепсский языки — это наименования государственных и муниципальных учреждений, частных предприятий. На карельский язык была переведена информация для оформления навигационных табличек в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в поселках Вяртсиля и Калевала, что вызвало положительные отклики среди местных жителей и гостей республики.

Пресс-служба министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Навигационная табличка на карельском и русском языках в магазине «Пятерочка» в Вяртсиле

По инициативе главы республики Артура Парфенчикова в Петрозаводске утвержден Порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории округа, который предусматривает обязательное использование русского и карельского (ливвиковское наречие) языков.

Инициативу главы поддержали и муниципальные районы республики. В рамках проектов муниципальных образований по развитию территорий проживания коренных народов республики с учетом этнокультурного компонента, поддержанных региональным правительством, в прошлом году было изготовлено порядка 2350 вывесок, адресных табличек, информационных стендов в Олонецком, Пряжинском, Калевальском, Медвежьегорском районах.

Стоит отметить, что на карте столицы республики появляются новые наименования, тесно связанные с историей, культурой и языком карелов — это Брендоевская площадь, улица Рокаччу, переулок «Ома Муа», сквер Карельских рун и др.

Так что в Карелии карельский язык можно не только услышать, но и увидеть!

Владимир Станулевич: Как часто новорожденных в Карелии называют карельскими именами?

Сергей Киселев: Как правило, в Карелии новорожденных называют общепринятыми именами, но в повседневном общении, в кругу семьи используют аналоги на карельском языке. Вообще, очень приятно, когда в семье родители и дети говорят между собой на карельском языке, это очень красивый и мелодичный язык. Ведь любовь и уважение к родному языку, желание его изучать и использовать прививается в первую очередь в семье.

Владимир Станулевич: Кто в Карелии реализует политику в отношении карельского, вепского и финского языков?

Сергей Киселев: Право коренных народов на получение информации на родных языках в республике реализует автономное учреждение Республики Карелия «Издательство «Периодика». За счёт средств бюджета Республики Карелия осуществляется издание пяти средств массовой информации на национальных языках: общественно-политические газеты Оma Mua («Родная земля») на карельском языке, Кodima («Родная земля») на вепсском языке, Karjalan Sanomat («Новости Карелии») на финском языке, журнал Carelia («Карелия») на финском, карельском и вепсском языках) и детский журнал Kipinä («Искорка») (на карельском, вепсском и финском языках). Издаются вкладки в районных газетах Пряжинского, Олонецкого, Калевальского национальных муниципальных районов: Meijän elaigu («Наша жизнь»), «Олония», «Новости Калевалы».

На базе издательства создан Ресурсный языковой медиацентр карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, деятельность которого направлена на объединение интеллектуальных и материальных ресурсов в вопросах сохранения и развития карельского и вепсского языков, использование финского языка в Республике Карелия, создание условий для расширения сферы применения данных языков во всех сферах деятельности, а также развитие этнокультурного потенциала территорий проживания коренных народов. Помимо различных этнокультурных мероприятий медиацентром организованы еженедельные бесплатные курсы карельского, вепсского и финского языков для взрослого населения.

В прошлом году на базе издательства начал работу первый национальный медиапортал Карелии OMA MEDIA (https://omamedia.ru/), функционирующий на карельском, вепсском, финском и русском языках. Практика создания такого рода медиапортала уникальна для Российской Федерации. На медиапортале размещаются новости, статьи, информация о проектах Ресурсного языкового медиацентра карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, книжных проектах издательства, а также онлайн-курсы карельского и вепсского языков. Ежедневно страницы медиапортала просматривают порядка 1000 человек. Деятельность медиапортала высоко оценена национальной общественностью республики.

Вепсский праздник Каларанд в селе Рыбрека

Владимир Станулевич: Сколько за последние годы открылось центров карельской культуры, в чём их «карельскость», чем они отличаются от обычных клубов и Домов культуры?

Сергей Киселев: Стоит сказать, что жители республики чтут и помнят свои традиции и обычаи, поэтому очень трепетно относятся к созданию центров сохранения и развития языка и культуры, а также их деятельности.

В районах Карелии созданы и активно работают этнокультурные центры, деятельность которых направлена на сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, ремесел, языка карелов. Самыми крупными из них являются этнокультурный центр Кalevalatalo («Дом Калевалы») (Калевальский национальный район), Дом ремёсел Armas talo («Любимый дом»), Lindu («Птица») (Олонецкий национальный муниципальный район), Elämä («Жизнь»), Karjalan kielen kod» («Дом карельского языка»), Kielen kirju («Книга языка») (Пряжинский национальный муниципальный район), Seesjärvi («Сегозерье»), «Визит-центр Медвежьегорского района» (Медвежьегорский муниципальный район), Veškelys («Вешкелица») (Суоярвский муниципальный район), Дом Деревни Вокнаволок (Костомукшский городской округ).

В этих центрах работают специалисты со знанием карельского языка, проводятся различные мероприятия этнокультурной направленности. Во многих этнокультурных центрах созданы экспозиции по культуре и быту карелов, работают клубные формирования по традиционным карельским ремеслам, игре на национальных музыкальных инструментах, организованы курсы карельского языка для взрослых и детей.

С каждым годом всё больше жителей и гостей Карелии участвуют в мероприятиях, проводимых этнокультурными центрами.

Владимир Станулевич: Сколько книг в Карелии издается на карельском языке? Пользуются ли успехом писатели и поэты Карелии, пишущие на русском и карельском языках?

Сергей Киселев: С уверенностью могу сказать, что книги на национальных языках, издаваемые в республике, — это наша гордость!

В республике выстроена система книгоиздания на карельском, вепсском, финском, а также на русском языках об истории, традициях и культуре коренных народов Карелии. За 2018−2020 годы издано 53 наименования книг общим тиражом порядка 25 тысяч экземпляров на сумму 8,2 миллиона рублей, из них 21 книга издана на карельском или карельском и русском языках. Среди них художественная, научно-популярная литература, учебные пособия, словари, разговорники, детская литература.

Для популяризации книжной продукции среди жителей министерством проводятся презентации книг в муниципальных районах и городских округах. В Петрозаводске ежегодно проходит презентация книжных новинок на языках коренных народов республики Kniigu Meliččä «Книжная мельница».

Вся издаваемая литература передается в безвозмездное пользование в образовательные организации и учреждения науки и культуры, средства массовой информации, национальные общественные объединения Карелии. Электронные версии книг доступны в интернете для всех желающих на портале «Национальная литература» Национальной библиотеки Республики Карелия.

Книги на национальных языках, в том числе на карельском, регулярно становятся победителями республиканского конкурса «Книга года Республики Карелия». Так, в 2020 году «Книгой года — 2019» стала Антология современной национальной литературы Карелии.

В Карелии проводятся конкурсы, стимулирующие начинающих авторов писать на карельском и вепсском языках, такие как «Язык — моя родина», Конкурс юных стихотворцев имени поэта Владимира Морозова «Надежда». Министерство, в свою очередь, способствует изданию рукописей созданных произведений.

Произведения авторов, пишущих на карельском языке, как классиков, так и современных авторов, вошли в серию антологий современной литературы народов России — «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература».

Пресс-служба министерства национальной и региональной политики Республики Карелия Книги и СМИ на национальных языках издательства «Периодика»

Владимир Станулевич: В Якутии успехом пользуются театральные постановки на якутском языке. Идут ли зрители на постановки на карельском языке?

Сергей Киселев: Должен сказать, что театральные постановки на карельском языке жители и гости Карелии смотрят уже много лет.

Спектакли Национального театра Карелии для взрослых и детей последних лет на карельском и русском языках «Земля карельская», «Сын-медведь», «Шалости жизни», «Кадриль» получили высокую оценку национальной общественности республики. В 2019 году театр представил сразу две премьеры — спектакль на карельском и русском языках «Любовь и голуби» и спектакль на вепсском языке KODI IKNOIL PÖUDOLEPÄI («Дом окнами в поле»). Эти постановки пользуются большим успехом среди жителей и гостей республики.

А за спектакль «Дом окнами в поле» творческий коллектив Национального театра Карелии в этом году удостоен премии «Сампо», которая вручается в республике деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства.

Активно развиваются самодеятельные театры, ведущие деятельность на карельском языке. Традиционным стало проведение Фестиваля любительских театров, ведущих деятельность на национальных языках, и Межрайонного фестиваля-конкурса детских творческих коллективов «Карельская сказка».