28 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в интервью для LBC, что он ожидает быстрого и стабильного восстановления экономики после выхода из пандемии COVID-19 в течении 2022 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Вы видите, как растёт количество вакансий, и я думаю, до конца этого года, всё равно будут препятствия (кочки на дороге — англ.), но я думаю, вы увидите историю устойчивого экономического восстановления и, возможно, достаточно быстрого», — сказал Джонсон.

Премьер-министр делает такие предсказания на основании высокого уровня вакцинации в стране. В интервью он также упомянул, что сейчас Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост в Великобритании на 7% в этом году по сравнению с 5,3% в апреле этого года.

Некоторые пользователи отметили, что после заявления Джонсона у них появились сомнения в существовании экономики в 2022 году.

«Это наталкивает на достаточно опрометчивое предположение о существовании экономики в следующем году. Вообще, это хороший момент. Можно сделать вывод, что на данный момент экономика всё-таки существует», — написал @anjin_games.

«Борис выглядит как экономика, изношенный и нуждающийся в реконструкции», — сравнил @GoodTimePrint.

(сс) Gyles Glover Закрытый рынок в период локдауна в Англии

Пользователи написали, что сейчас они не видят улучшения экономической ситуации в стране, и во всём происходящем винят Brexit.

«У нас будут заполненные полки в супермаркетах или полуиспеченная сделка Джонсона по Brexit продолжит сеять хаос?» — спросил @RandallNortham.

«И ни одного упоминания Brexit, даже несмотря на то, что Национальная статистическая служба говорит о практически 20-процентном снижении в стоимости экспорта товаров, преимущественно из-за Brexit», — написал @mathlang.

Часть комментаторов напомнила, что перед Brexit стране также говорили о препятствиях и «кочках», в итоге получились «горы», с последствиями которых страна не может разобраться. Некоторые пользователи опасаются такого же исхода.

«Кочки» Brexit доказали непреодолимое, и Борис Джонсон уже требует пересмотра условий фантастической, ведущей сделки в мире, которую он обещал стране. Мне интересно, насколько высокими будут эти предсказуемые экономические «кочки» — горами?» — поинтересовался @vijram92.

«Помните, они предупреждали о препятствиях перед Brexit? Вот это горы были!» — напомнил @DavidofNotting1.

(сс) Ed Everett Противники Brexit

«Возвращение после падения ВВП в 9,9% нелегко и предсказуемо. «Кочки» — это преуменьшение года. Выстраивается огромный государственный долг. Экспорт в ЕС сократился на 20%, и фунт невосстановимо поврежден благодаря Brexit. Твой полугодовой отчет оставляет желать лучшего, мистер Джей», — обратился @grumpzie к премьер-министру.

В комментариях отметили, что сегодняшняя ситуация в стране напоминает страшные предсказания СМИ о том, что было бы, если бы премьер-министром стал бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Просто вспоминаю, как социализм Корбина нечестно критиковали в СМИ. Правительство, возглавляемое Корбином, привело бы к дефициту продуктов и отключению электричества. Всё, что, они говорили, случится при Корбине, случилось при олухе и Тори», — прокомментировал @RevJohnBall.

UK Parliament. Jessica Taylor. Stephen Pike Джереми Корбин в парламенте Великобритании

Некоторые пользователи считают, что Борис Джонсон использовал неправильное слово, «огромные ямы» подходят к этой ситуации лучше, чем «кочки».

»Это не «кочки на дороге», это обычные огромные ямы, созданные из-за постоянного разрушения и вытягивания общественных финансов, сервисов инфраструктуры, а теперь еще и поставок продуктов!» — считает @JAMESARTHURCAMP.

В комментариях написали, что сначала Джонсону следует решить проблему с водителями грузовых автомобилей, а потом говорить о стабилизации экономики.

«Ему нужно проснуться и решить проблему с водителями тяжелых грузовых автомобилей, отложить свое эго в сторонку и привлечь водителей из ЕС», — посоветовал @dazM33.

«Ему нужен тяжелый грузовой автомобиль, чтобы увезти свое эго, оно настолько огромное», — добавила @LesleyCann.

Ряд комментаторов назвали неправильным игнорирование проблемы с инфляцией, как правительством Великобритании, так и центральным банком.

«Инфляция — это очевидная тема, которую никто не хочет обсуждать. И Даунинг-стрит, и Банк Англии убегают от неё со следующей стратегией: заткнуть уши пальцами и петь «ла-ла-ла» каждый раз, когда упоминают инфляцию», — рассказал @nowlistentome1.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

«Напрашивается вопрос, что будет больше, экономический рост или инфляция, когда мы вернемся в предпандемийное состояние», — прокомментировал @daveker39992697.

Некоторые пользователи отметили, что они не верят ни единому слову Джонсона и боятся, что все препятствия закончатся очередным вытягиванием денег у населения.

«Я бы поверил слову, сказанному премьер-министром, если бы это был не Борис Джонсон», — отметил @RickHug31749554.

«Препятствия включают отсутствие денег, обещания, добавляющие миллионы фунтов непосильных расходов», — предположил @Adjectiveinfla1.