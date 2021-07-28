Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал свежий отчет по развитию мировой экономики, между (!) строк которого можно прочитать, что к 2022 году пандемия может достичь своей окончательной цели. А целью собственно (опять же между строк) является — образование как можно большего разрыва между экономиками мира — развитыми и развивающимися. Чем шире будет пропасть между ними, тем больше развивающихся стран будут нуждаться в помощи. Проще говоря, богатые страны станут богаче, бедные беднее. В результате образуется зависимость бедных от богатых. И на помощь бедным в этом случае, как всегда, готов прийти сам МВФ. Ничего не напоминает? Развал СССР и последующая зависимость России от внешних заимствований! Только сейчас Россия идет своим, другим путем, пытаясь обойти эту уже отточенную схему МВФ, хотя пандемия доставляет и российской экономике немало проблем — одна только экспортируемая мировым рынком инфляция чего стоит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Так вот, как следует из отчета МВФ, экономические перспективы стран после апрельского прогноза Всемирного экономического обзора (ВЭО) на 2021 год стали еще больше разниться. Главным фактором, повлиявшим на этот процесс, стал доступ к вакцинам. Именно доступность вакцинации определит результаты восстановления экономик. Иными словами, в глобальном смысле следует ожидать роста экономической пропасти между теми странами, которые могут рассчитывать на дальнейшую нормализацию активности в экономике уже в конце этого года — к ним МВФ относит почти все страны с развитой экономикой, и теми, которые все еще будут сталкиваться с возрождающимися инфекциями и растущим уровнем смертности от COVID. Между тем есть и «вишенка на торте», то есть вот она — та самая вишенка, способная в том числе дать побеги зависимости экономик развивающихся стран. В отчете МВФ говорится, что «выздоровление не гарантировано даже в тех странах, где уровень инфицирования в настоящее время очень низок, пока вирус циркулирует в других местах. Из чего, вероятно, стоит делать вывод: хочешь не хочешь, но придется МВФ «жениться» на развивающихся странах, так как страны, которым вакцины доступны в меньшей степени, будут доставлять всё новые и новые неудобства развитым экономикам. Таким образом, международная организация, очевидно, хочет решить две задачи — поставить в зависимость эти страны и решить проблему всё еще существующей угрозы развития новых витков пандемии для развитых экономик.

Preiss MSC Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

«Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, — пел известный актер Андрей Миронов, победно восседая на коне, в фильме «Соломенная шляпка». — И буду счастлив я вполне. Но вы, но вы — мои вчерашние подружки — напрасно плачете по мне. <…> Я говорю вам до свиданья, а прощанье не для нас». Вот только откуда у международной организации такая уверенность, что всё больше беднеющие на фоне пандемии страны готовы «выйти замуж за деньги» МВФ. К тому же, несмотря на всё еще глобальное непризнание российских вакцин, Россия тем не менее осуществляет их поставки развивающимся странам. Видимо, и не признаются наши вакцины, потому как это мешает глобальным планам МВФ. То есть это та самая заноза и тот самый фактор, когда «что-то пошло не так» в планах международного сообщества. Хотя по большому счету стоило бы сказать спасибо за помощь России развивающимся странам, ведь таким образом преодолеваются угрозы новых витков пандемии, способных повлиять и на экономику развитых стран. Ну, а если благодарности так и не дождались, значит, цель не столько дружно и мирно преодолеть пандемию, сколько повысить зависимость развивающихся экономик от глобальных денег. Хотя ведь известно, что рост бедности порождает конфликты и вызывает воинствующие настроения. Но это, очевидно, тоже тонкий намек на толстые обстоятельства.

Давайте посмотрим на свежие прогнозы МВФ. В 2021 году мировая экономика вырастет на 6,0% и на 4,9% в 2022 году. При этом глобальный прогноз на 2021 год особо не изменился по сравнению с апрельским прогнозом WEO на 2021 год, но появились некоторые коррективы. А именно, перспективы стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся экономик на 2021 год снижены, особенно для азиатской части стран: в Индии ожидается падение на 3 п. п., до 9,5%, стран АСЕАН — на 0,6 п. п., до 4,3%, Китая — на 0,3 п. п., до 8,1%. Тогда как прогноз для стран с развитой экономикой, напротив, пересматривается в сторону повышения: плюс 0,5 процентного пункта на 2022 год, что в значительной степени обусловлено ростом прогнозов, особенно для США, где ожидается принятие закона о дополнительной бюджетной поддержке во второй половине 2021 года и в целом улучшения показателей здравоохранения по всей группе развитых стран. Несколько слов сказано и о России: в этом году ожидается рост экономики на 0,6 п. п., до 4,4%, но в 2022 году — снижение на 0,7 п. п., до 3,1%. Как говорится, поживем — увидим.

Что касается инфляции, расползшейся по всем странам мира, причину которой МВФ видит в «необычных» событиях, «связанных с пандемией, и преходящим несоответствием спроса и предложения», то ожидается, что в большинстве стран она вернется к своим допандемическим уровням в 2022 году. Хотя при этом фактор неопределенности сохраняется в высокой степени. Повышенная инфляция ожидается в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, что отчасти связано с высокими ценами на продовольствие. Если инфляция носит временный характер, то МВФ рекомендует центральным банкам избегать ужесточения своей политики, не прибегать к ней ровно до тех пор, пока не будет большей определенности или ясности в развитии базовой динамики цен. При этом двойным ударом для развивающихся экономик и стран с формирующимся рынком могут стать два взаимосвязанных между собой фактора: низкие темпы вакцинации (что позволит вирусу мутировать и дальше) и ужесточение внешних финансовых условий. Превалирование одного фактора над другим в любой последовательности способно замедлить восстановление экономики этих стран и, следовательно, повлиять на темпы глобального роста ниже базового уровня данного прогноза.

(сс) Studyinrwanda Ребенок в маске из листьев. Руанда

Таким образом, мы добрались до «вишенки». Как говорит МВФ, многосторонние действия призваны сыграть жизненно важную роль в уменьшении расхождений между экономиками стран и укреплении глобальных перспектив. Ближайшей приоритетной задачей является справедливое внедрение вакцин во всем мире. Предложение МВФ в размере 50 миллиардов долларов, совместно одобренное Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной торговой организацией и Всемирным банком, предусматривает четкие цели и прагматичные действия по прекращению пандемии при разумных затратах. Более того, предлагаемое Общее распределение Специальных прав заимствования в МВФ в размере 650 миллиардов долларов призвано увеличить резервные активы всех экономик и помочь ослабить ограничения ликвидности. И тут (хотелось бы сказать под звук фанфар) в повестке «дня» еще и возникает обозначенная МВФ необходимость удвоить коллективные усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Заметим, борьба с газами после пандемии! Выдержат ли развивающиеся экономики такой экономический натиск, устоят ли перед внешними заимствованиями, вопрос.