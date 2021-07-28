В российском экспертном сообществе возник очередной всплеск интереса к теме создания самолёта вертикального (короткого) взлёта и посадки (СВКВП). Надо отметить, что тема не новая, поднималась она два года назад и ранее.

Минобороны России МиГ-31

В СМИ со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе появилась информация, что Российская самолётостроительная корпорация (РСК) «МиГ» ведёт работы над перспективным палубным истребителем пятого поколения, который будет выполнен с применением технологии «стелс». Сейчас идёт этап компьютерного моделирования, первые опытные образцы машины планируется выпустить в ближайшие несколько лет.

Важной деталью является то, что в рамках данного проекта также рассматривается возможность создания версии истребителя с вертикальными взлётом и посадкой. Предполагается, что самолёт будет выполнен в размерности МиГ-35.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель МиГ-35

На авиасалоне МАКС-2021, проходившем 20−25 июля, РСК «МиГ» в виде масштабных макетов показала перспективный многофункциональный комплекс палубной авиации. В комплексе планируется две боевые машины: двухдвигательный истребитель с пониженной радиолокационной заметностью и БПЛА, который будет применяться совместно с истребителем в рамках концепции «верного ведомого, выполняя функции заправки или совместного нанесения ударов.

Масса беспилотного летательного аппарата предполагается более десяти тонн. Он будет выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», хвостовое оперение в виде перевернутого V. Истребитель будет строиться по аэродинамической схеме «утка»: с передним горизонтальным оперением, а сзади у самолёта два киля без хвостового горизонтального оперения.

Следует заметить, что задумка РСК «МиГ» в части истребителя (палубный вариант и вариант с вертикальным взлётом и посадкой) повторяет реализованную США схему по версиям истребителя F-35. Кроме обычной версии истребителя со стандартным взлётом и посадкой для ВВС США в лице F-35A, есть ещё две: для ВМС и ВВС США — F-35B (с коротким взлётом и вертикальной посадкой, способен выполнять и вертикальный взлёт) и для ВМС США — F-35C (взлёт с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу — с использованием аэрофинишёра).

Что касается именно палубного варианта истребителя, то у РСК «МиГ» наработана серьёзная основа в виде стоящих на вооружении России и Индии истребителей МиГ-29К (одноместный вариант) и МиГ-29КУБ (двухместный вариант) корабельного базирования. Кстати, недавно Индия обратилась с запросом на новую поставку истребителей МиГ-29К/КУБ для своих военно-морских сил.

Mil.ru Истребитель МиГ-29

С точки зрения создания перспективного российского самолёта вертикального (короткого) взлёта и посадки внимания заслуживает статья известного военного эксперта Константина Сивкова. Что касается практической разработки СВКВП, то он предлагает основываться на истребителе пятого поколения Су-57. Константин Сивков также подчёркивает, что такая боевая машина пригодилась бы не только в море, но и на суше.

Очевидно, что наличие определённого количества истребителей такого типа резко повышает выживаемость российской авиации от упреждающего массированного авиационно-ракетного удара противника. 150−200 СВКВП, рассредоточенных по малым взлётно-посадочным площадкам, во взаимодействии с наземными средствами ПВО, прежде всего ЗРК большой дальности, такими как С-400 и С-500, вполне смогут переломить неблагоприятный ход боевых действий даже в условиях трёх-четырёхкратного превосходства противника в авиации.

Если говорить, про морской или океанский театр боевых действий, то предлагается развёртывать СВКВП на универсальных десантных кораблях (УДК): по 8−12 самолётов такого типа вместе с тремя-четырьмя вертолётами радиолокационного дозора Ка-31. Таким образом, УДК превращается в лёгкий авианосец.

Для поддержания благоприятного оперативного режима данные УДК смогут прикрывать небольшие группы надводных кораблей в оперативно важных районах от атак малых групп авиации противника (до 6−8 машин) и обеспечивать боевую устойчивость подводных лодок от ударов базовой патрульной авиации противника.

Кроме того, не исключено появление на вооружении СВКВП гиперзвуковой ракеты «Циркон» воздушного базирования. В данном случае лёгкий российский авианосец в лице УДК станет серьёзной угрозой даже для авианосных ударных групп США.

Администрация Президента России МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

АУГ США может понести тяжёлое поражение от одного удара группы из четырёх-шести российских СВКВП: будет выведен из строя авианосец и некоторое количество кораблей охранения. При этом данный удар будет нанесён на дальность до трёх тысяч и более километров от носителя этих самолётов в лице УДК.

Таким образом, потенциально в России может появиться два самолёта вертикального (короткого) взлёта и посадки. Разработчиком одного из них будет являться РСК «МиГ», а второго (на базе Су-57) — ПАО «Компания «Сухой». К скорейшему созданию данной боевой машины Россию подталкивает железная логика вооружённой борьбы, а также факт наличия трёх-четырёхкратного превосходства США и их союзников в боевой авиации.