После того, как власти Ростова-на-Дону объявили о закупке модульных туалетов, в социальных сетях развернулась бурная дискуссия. Интернет-пользователи считают стоимость десяти кабинок слишком высокой. Десять комплексов власти готовы приобрести за 29 млн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деревенский туалет

«Пластиковый тубзик по цене двухкомнатной квартиры. Нехило так», — считает Андрей Г.

«Дешевле тогда всё по отдельности купить, укомплектовать и нанять мигрантов следить за чистотой. Но сральник по цене квартиры — это перебор», — высказался участник паблика «Ростов Главный».

«Видеонаблюдение в туалете? Интересно, дальше что будет…» — написал ещё один активист.

«За такие деньги можно несколько трёхэтажных туалетов с евроремонтом и сплит-системами сделать. Весь район разом может спокойно присесть», — поделился мнением Иван П.

Cryptic C62 Биотуалеты

Среди комментаторов оказались и жители соседних регионов, которых также удивила стоимость модульных конструкций.

«У нас в Краснодаре хотели 3 млн на пять туалетов потратить, мы думали, это много. А тут 29 млн [рублей] за [десять] штук», — недоумевает Сергей С.

«Вот сволочи, опять бюджетные деньги осваивают», — прокомментировала Ольга М.

«Туалет дороже моей квартиры», — написал горожанин.

«Новости, которые мы заслужили», — прокомментировал ещё один участник паблика.

«А телевизор, Wi-Fi?» — задают вполне логичный вопрос другие пользователи.

«Бабуля в комплекте прилагается?» — спросил Василий О.

Кто-то из участников обсуждения оправдал стоимость кабинок. В частности, отмечено оснащение туалетов терминалами и камерами видеонаблюдения, гарантийное обслуживание в течение десяти лет.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Кот Базилио и лиса Алиса разъясняют Буратино необходимость отдать им золотые

«Ну как бы там закупаются не пластиковые биотуалеты, а серьёзные сооружения на два посадочных места, с водой и фановой цистерной, подготовленные для колясочников. Так что ценник оправдан», — считает Андриан Ш.

Однако интернет-пользователей не удовлетворили такие доводы.

«Там как минимум сам мэр должен сидеть и туалетную бумагу выдавать», — считает одна из участниц дискуссии.

«Обязательно! В дни открытых дверей», — иронично ответил подписчик.