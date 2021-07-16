После длительного затишья, продиктованного пандемией коронавируса, в страну постепенно возвращаются крупные офлайн-турниры по киберспорту. Так, в прошедшие выходные в столичном развлекательном комплексе Yota Arena состоялся торжественный гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021. Сильнейшие спортсмены состязались на виртуальных полях футбольного симулятора FIFA 21 за призовой фонд в один миллион рублей и почётное звание «лучшего игрока 2021 года». Как это было — рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Примечательно, что интерактивный футбол в России технически не считается киберспортом. Ещё в 2017 году Министерство спорта РФ признало соревнования по спортивному симулятору FIFA частью так называемого «традиционного футбола», а юных игроков — настоящими спортсменами. За прошедшие годы это направление лишь набирало обороты и развивалось, а турниры, ежегодно проводимые Российским футбольным союзом и Федерацией компьютерного спорта России, уже воспитали целое поколение сильных киберфутболистов, которые хорошо показывают себя не только на нашей, но и на международной сцене.

Кубок России по интерактивному футболу среди этих турниров занимает особое место — у него своя история, свой круг болельщиков и свой особый состав «местных знаменитостей», на игры которых так стремятся попасть фанаты. В прошлом году по очевидным причинам турнир пришлось проводить без зрителей, что довольно сильно сказывалось и на атмосфере, и на настроении самих игроков. Однако сейчас молодым киберфутболистам есть где разгуляться — в прошедшие выходные их ждала и долгожданная «живая» поддержка, и внимание тысяч зрителей, которые следили за событием в режиме онлайн.

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Уже традиционно игры на Кубке России проходят в двух дивизионах: PlayStation 4 и Xbox One. Сначала спортсмены соревнуются в рамках своего направления, а в конце дня финалисты устраивают зрелищное побоище в кроссплатформенном матче — между консолями. За победу в этом году боролись уже знакомые всем фанатам киберфутбола игроки: Даниил Abeldos Абельдяев, Артем Xal Халилов, Роберт FCLM UFENOK77 Фахретдинов, Антон klenoff Кленов, Степан FunkBraza Михович, Илья Jelav Киселев, Егор egos_pegos Беляков и Егор KilMix13 Хвостов.

Первыми на сцену Yota Arena поднялись представители дивизиона Xbox One. Роберту Фахретдинову предстояло на глазах болельщиков сражаться с Антоном Кленовым, а матч между Даниилом Абельдяевым и Артемом Халиловым проходил параллельно в отдельном помещении. По итогам нескольких напряжённых таймов в финал прошли Abeldos (2:0) и klenoff (2:1).

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Следом за ними на сцену вышли игроки дивизиона PlayStation 4. Аналогичным образом под светом софитов сражались Степан Михович и Илья Киселев, а Егор Беляков и Егор Хвостов выясняли отношения в параллельном матче. Финалистами дивизиона стали egos_pegos (2:0) и FunkBraza (2:1).

В перерывах между матчами зрителей ждали интерактивы, конкурсы, призы от партнёров турнира и шоу-матч между приглашёнными звёздами. Так, под одобрительные аплодисменты зрителей своими футбольными навыками успели помериться дуэты блогеров и киберфутболистов Карен Адамян/Babatumba и RisenHAHA/Goodmax.

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

После небольшого перерыва основные соревнования Кубка продолжились. Чемпионом в дивизионе PlayStation 4 стал Егор egos_pegos Беляков, а в дивизионе Xbox — Даниил Abeldos Абельдяев. Степану FunBraza Миховичу и Антону klenoff Кленову, в свою очередь, предстояло сразиться за бронзовую медаль — примечательно, что оба молодых спортсмена являются сокомандниками и представителями клуба Tundra Esports. Бой за третье место получился непростым, но FunkBraza всё же удалось вырвать победу у klenoff со счётом 4:2.

Антон klenoff Кленов. Это что-то непривычное. Я играл со своим тиммейтом — нам нечасто удаётся сразиться друг с другом на турнирах, обычно всё же играем за одну и ту же команду. Но в любом случае я рад, что смог в этом поучаствовать, и очень рад за Стёпу.

Степан FunkBraza Михович. Играть против своего сокомандника на любой стадии и за любое место очень сложно. И, честно говоря, мы оба играли довольно слабо. Но приятно, что на решающих стадиях мы играли именно друг против друга — это показывает, насколько сильна наша организация.

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Фото предоставлены организатором турнира Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу — 2021

Главный матч гранд-финала получился особенно напряжённым как по счёту, так и по эмоциональной отдаче спортсменов. По итогам противостояния Даниил Abeldos Абельдяев всё же одержал победу со счётом 3:2.

Егорegos_pegos Беляков. Всё было классно. Сам факт того, что я дошёл до гранд-финала — это уже огромный успех. Конечно, хотелось большего, но второе место тоже достойный результат. Эмоции сейчас просто зашкаливают, понимаю, что действительно соскучился по офлайн-турнирам.

ДаниилAbeldos Абельдяев. Я наконец-то одержал победу на крупном турнире! Такие эмоции испытываю впервые. Я очень счастлив, огромное спасибо всем, кто за меня болел — всех безмерно люблю и ценю.

Итоговые результаты и денежные призы распределились следующим образом:

1 место и 500 тыс. рублей — Даниил Abeldos Абельдяев;

2 место и 300 тыс. рублей — Егор egos_pegos Беляков;

3 место и 200 тыс. рублей — Степан FunkBraza Михович.