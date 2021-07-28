



Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

Впервые в истории Россия оказалась в одном шаге от бесконечно ценного экономического приза, способного полностью изменить благосостояние страны. С практическим запуском международного транспортного коридора «Север — Юг» наша страна получает доступ к торговле с южной частью материка Евразия, и главным образом — с Индией.

Величие Британии во многом определило её экономические отношения с Южной Азией. Ещё в начале XVII века начала работать Ост-Индийская компания, на карте территорий, где сохранялось влияние Империи Великих Моголов, появились британские города, а в XVIII веке Индия и вовсе стала колонией Великобритании.

Только в середине XX века, после Второй мировой войны, Индия получила независимость, будучи при этом разделённой на несколько государств. Появились Пакистан, Бангладеш, Мьянма, Шри-Ланка, чуть ранее возник Непал. Отношения между странами были непростыми, что ограничивало их экономические возможности.

Royonx Катманду. Непал.

Несмотря на территориальную близость между Россией и Индией, торговые дороги в эту страну всегда были надёжно отрезаны. Помимо государств Туркестана, на пути оказался Афганистан, занимающий стратегическое центральное положение в Евразии. На протяжении веков Британия здесь успешно вела против России «Большую игру» с основной целью — блокировать доступ в Индию. И до сих пор Афганистан остаётся непроходимым барьером.

Во времена СССР действовал морской путь из Владивостока в Калькутту. Однако, учитывая неразвитость Дальнего Востока и его удалённость от основных промышленных центров страны, ни о каких полноценных связях речи не шло. Сейчас основной путь доставки грузов — авиационный. Этот способ транспортировки позволяет торговать продукцией с высокой добавочной стоимостью, например вооружением. Но для потребительских товаров, продовольствия, строительных материалов перевозки по воздуху невыгодны. До сих пор Россия и Индия не смогли стать друг для друга важными торговыми партнёрами.

В последние годы в регионе произошли важные политические изменения. Во-первых, появилась площадка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), позволившая странам говорить друг с другом напрямую, во-вторых, США и Британия растеряли контроль над Пакистаном, который оказался в орбите Китая и начал в целом менять внешнюю политику. И в-третьих, многолетнее международное давление развернуло Иран в сторону России, заставив забыть противоречия и конфликты прошлых веков. И даже смена президента страны в 2021 году (Хасан Рухани уступил пост Ибрахиму Раиси) вряд ли собьёт государственный курс.

Mehr News Agency Президент Ирана Ибрахим Раиси

В результате был создан коридор «Север — Юг», по которому, как сообщило агентство IRNA, впервые доставлены 32 контейнера из Финляндии в Иран для дальнейшей отправки в Мумбаи. Кроме того, появляются предпосылки для создания в будущем новых торговых путей, в частности, через Пакистан.

Для России доступ на рынки Южной Азии имеет фундаментальное значение, способное полностью изменить экономическую ситуацию в стране. На относительно компактной территории проживают 1,5−2 млрд потребителей (в границах Британской Индии), большинство из которых устроит качество российских товаров. Любое предприятие из России, закрепившись на рынке, способно многократно повысить объёмы выпуска своих изделий, снизив себестоимость. При этом взамен РФ получит недорогую местную продукцию, которая позволит уже российским потребителям избегать потрясений на мировых рынках.

Morn Контейнеровоз

Отдельную выгоду несёт России и транзитный статус, предлагающий альтернативу Суэцкому каналу, которая может оказаться предпочтительной для северных стран. Наш бизнес сможет реэкспортировать товары, произведённые международными объединениями. Имеют потенциал и человеческие ресурсы, возможность встраивать рабочие руки из Индии в российские технологические цепочки.

Axelspace.com Суэцкий канал. Вид из космоса

А в целом свободное движение товаров внутри Евразии ударит по эффективности транснациональных корпораций, контролируемых капиталом из Великобритании и США. Исчезнет необходимость обращаться к посредникам за пределами Азии и договороспособной частью Европы, более того, мы сами сможем примерить эту роль.

Сейчас, на фоне начинающего работать МТК «Север — Юг», ключевыми являются два вопроса. Первый — контроль над тем, чтобы внутрироссийские силы не смогли саботировать или затянуть начало работы коридора в интересах иностранных капиталов. Второй — стратегия выхода товаров и услуг из России на рынок Индии и взаимного повышения товарооборота. Такая задача целенаправленно ранее не ставилась. Тем не менее именно от её решения зависит дальнейшая ситуация в экономике России.