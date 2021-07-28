В России начались клинические исследования ещё одной вакцины от COVID-19 — BCD-250. Её разработкой занималась компания, которая уже зарабатывает на производстве вакцины «Спутник V», — ЗАО «Биокад». ИА REGNUM попыталось выяснить, кто является бенефициаром компании и как фирма связана с другим производителем «Спутника V» и российским олигархом Виктором Харитониным, а также какое отношение «Биокад» имеет к вице-премьеру России Татьяне Голиковой, которая, в свою очередь, является главой штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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26 июля 2021 года Минздрав РФ выдал ЗАО «Биокад» разрешение на клинические исследования для оценки «безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S». В них планируется участие 360 человек и двух медучреждений Санкт-Петербурга — АНО «Медицинский исследовательский центр лекарственной терапии «Юнинова» и ООО «Экс севен клиникал ресеч» (владелец — Наталья Сименива).

Учредителем «Юниновы» является директор «Биокада» Дмитрий Морозов.

Kremlin.ru Директор «Биокада» Дмитрий Морозов

Завершить два этапа исследований запланировано 31 декабря 2026 года.

О компании «Биокад» ИА REGNUM коротко сообщало в одном из своих прошлых материалов как об одном из производителей «Спутника V» («Гам-Ковид-Вак»).

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О компании и бенефициарах

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Биокад» учреждено в июне 2001 года для производства лекарственных препаратов. Уставный капитал компании — 36,376 млн рублей. Директор — Дмитрий Морозов.

Пресс-служба компании «Биокад» BIOCAD

По открытым данным, ЗАО выступало поставщиком свыше 3,6 тыс. госконтрактов на общую сумму более 41,5 млрд рублей. Среди частых заказчиков — Минздрав РФ (порядка 30 госконтрактов почти на 14 млрд рублей), департамент здравоохранения Москвы (почти 90 госконтрактов на 14,5 млрд рублей), а также Минпромторг России, региональные учреждения и ведомства. У фирмы было около 600 госзаказчиков.

В активе акционерного общества — три ООО Москвы и Подмосковья: «Биокад-Фарм» (торговля фармпродукцией, более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 12,2 млрд рублей), «Биокад СК» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, с июля 2021 года директор — Данила Стрельцов), «ПК-137» (производство лекарственных препаратов).

Непосредственно Дмитрий Морозов, которого называют основателем и крупным акционером «Биокада», является владельцем долей как минимум в четырёх ООО: 51% в «Модум Лаб», которое с 2017 года работает в сфере разработки программного обеспечения (совладельцы — Елена Кириллова, Алексей Зинченко, Денис Тамбовцев), 100% в «Техлаб», работающем в той же сфере, 100% в «Анабионе», созданном в 2018 году для производства лекарственных препаратов, и 69% в ООО «НПЦ «Биокад». Последнее создано в конце марта 2021 года для научных исследований. Его совладелец и директор — Денис Логунов, чьи данные совпадают с данными замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

В открытых данных Морозов фигурировал также как соучредитель производителя амфибийных судов малой и средней вместимости — компании «Ховернетик», которая в 2018 году почти год находилась на первом этапе процедуры банкротства — под наблюдением. Позднее кредиторы отозвали претензии.

АО «Ховернетик» было исполнителем порядка 30 госконтрактов на сумму более 53 млн рублей. Среди заказчиков отметились Минобороны России, пограничные управления ФСБ России по Амурской области, Калининградской области и другие силовые ведомства. С ноября 2020 года директор «Ховернетика» — Андрей Шевелев.

Также Морозова называют бывшим владельцем акций банка «Центрокредит». Помимо этого, в его активе — создание фонда строительства буддийского храма в поселении Лумбини (Непал) в 2019 году.

Банк «Центрокредит»

Из отчётности «Биокада» за 2020 год следует, что с февраля 2020 года в совет директоров, помимо Морозова, входят Яков Шишкин, Владимир Чупиков, Виталий Изъянов, Сергей Душелихинский и Александр Грачев.

Чупиков и Душелихинский числятся также сотрудниками АО «Фармстандарт» — ещё одного производителя вакцины «Спутник V». Основателем этого фармхолдинга называют миллиардера Виктора Харитонина, занимающего 45-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2021» с состоянием $3400 млн.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V».

По открытым данным, именно «Фармстандарт» несколько лет назад был владельцем доли в «Биокаде». По данным Forbes, 50% «Биокада» на сентябрь 2020 года уже принадлежало партнеру Виктора Харитонина — Валерию Егорову.

Харитонина несколько лет назад называли акционером АО «Генериум», которое также числится среди производителей вакцины от COVID-19.

И с «Генериумом», и с «Фармстандартом» был связан Андрей Реус, который занимал пост замминистра промышленности РФ, когда ведомство возглавлял Виктор Христенко — супруг вице-премьера России Татьяны Голиковой. Последняя также — глава штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ.

Более того, Реус фигурировал в числе совладельцев одной из коммерческих компаний, связанных с Христенко.

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Нелишним будет напомнить, что в число ковидных бенефициаров в ближайшее время войдёт и пасынок Голиковой, сын экс-министра Христенко — Владимир, который является основателем компании «Нанолек». Фирма планирует производить вакцину «КовиВак» центра Чумакова.

nanolek.ru ООО «Нанолек»

И что же мы видим в отчётности ООО «Нанолек» за 2020 год? В пояснительной записке уточняется, что конечными контролирующими сторонами являются «Реус А. Г., Некрасов М. С., Христенко В. В.». Не напрямую, нет, через две кипрские «прослойки».

Возвращаясь к ЗАО «Биокад».

Из отчётности компании следует, что 100% в ней принадлежат кипрской фирме Biocad Holding Limited, конечные бенефициары которой не сообщаются.

У ЗАО также есть «дочки» в США, Бразилии, Белоруссии, Индии, Финляндии, связанные компании в Казахстане, КНР. А «Фармстандарт» в материалах финотчётности фигурирует как связанная с «Биокадом» сторона.

Финансовый вопрос

Если говорить о крупных приобретениях ковидного года, то в мае 2020 года «Биокад» внесло неденежный вклад в уставный капитал «Биокад Холдинг Гонконг Лтд» и приобрело 9,09%.

Не обошла фирму своим вниманием и господдержка. К примеру, в 2016 году общество получило целевой заём в размере 300 млн рублей под 5% от фонда развития промышленности для финансирования работ по проекту «Организация производства биологических субстанций и готовых лекарственных форм». Заём предоставили до 23 декабря 2021 года, но в 2019 году фирма погасила его досрочно.

В отчётности также перечислены государственные субсидии, выделенные Минпромторгом РФ, в том числе на разработку препаратов. На 31 декабря 2020 года долгосрочная часть субсидий составила более 276 млн рублей.

По итогам 2020 года чистая прибыль ЗАО «Биокад» была 12 241 191 000 рублей при выручке 33 375 855 000 рублей, а в 2019 году — 7 198 498 000 рублей и 24 100 595 000 рублей соответственно.