Заявление первого зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова о том, что он считает необходимым обсуждать вопрос возвращения в паспорта российских граждан графы «национальность», стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина России

«А депутатам что, больше заняться нечем, чем корректировать паспорта? Проблемы в стране закончились?» — задаётся вопросом Valerij H.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные инициативы совершенно неактуальны, потому что у граждан России существуют куда более серьёзные насущные проблемы, нежели отсутствие графы «национальность» в паспорте.

«Зачем тогда убирали? Чтобы потом опять внести эту запись? В Госдуме больше, видимо, заняться нечем, как графы из паспорта удалять и добавлять. Есть более серьёзные вопросы в стране, которые необходимо срочно решать», — написал Arina I.

Некоторые комментаторы отмечают, что идея о том, чтобы вернуть обозначение национальности в паспорт, является правильной и нечего стесняться своего происхождения.

«Неужели кто-то стесняется своей национальности? Это нормально и правильно указывать национальность. Россия многонациональна и должна такой оставаться», — поделилась своим мнением Nataliya K.

ИА REGNUM Многонациональная страна

Часть людей считает, что понятие «национальность» носит достаточно субъективный характер, ведь никто же не будет привлекать учёных, чтобы выявить истину в данном вопросе.

«Ой, я ржу. А как национальность определять-то будем? По тесту ДНК? Или на слово будем верить? А если чернокожий заявит, что он русский или казах, тогда что? К тому же у большинства населения такой интернациональный букет в крови, что о конкретных параметрах отбора говорить не приходится», — считает Alla B.

Ряд пользователей указывает на то, что в СССР уже применяли данную практику, но пользы от этого граждане не видят.

«Во времена Советского Союза у нас в паспорте была такая графа. Влияло ли это хоть как-то хоть на что-то? Насколько я помню, нет», — указывает Jurij O.

Отдельные комментаторы отмечают, что в последнее время российский паспорт стал терять непосредственную надобность. К тому же законодатели пытаются каким-либо образом его изменить.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина России

«Графы о детях и прописке не будет. Вообще, зачем нам тогда паспорт? Бумагу только переводить. А в США, к примеру, нет внутренних паспортов. Да их почти нигде нет, они им не нужны внутри страны. Хотя они и на выборы не ходят, за них люди назначенные выбирают», — отмечает Виталий Ч.

Напомним, 25 июля первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил РИА Новости, что он считает необходимым обсуждать вопрос возвращения в паспорта российских граждан графы «национальность».