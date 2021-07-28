Информация, согласно которой в Воронеже приступили к созданию самолёта управления войсками на случай ядерной войны, стала поводом для реакции среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 28 июля в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«А кто будет спасать нас, обычных людей? И да, у нас в стране что, уже всё есть? Налажено производство? У людей есть работа? Нам платят достойные зарплаты? Пенсионеры получают полноценное соцобслуживание? Как так можно?» — задаётся вопросом Alisa S.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти решили обезопасить себя в случае ядерной войны, а о простом населении никто думать не собирается. Другие, наоборот, указали на то, что наличие таких самолётов является гарантом безопасности народа Российской Федерации.

«Этот самолёт является способом наладить жизнь простых граждан. Потому что, имея такой самолёт, никто из врагов не станет наносить ядерные удары по России, зная, что команда с лайнера на взаимное уничтожение не заставит себя долго ждать», — указывает Евгений Ч.

Некоторые комментаторы отмечают, что сохранность жизни и здоровья высших военных чинов является первостепенной задачей, к которой необходимо стремиться каждому государству.

«Совершенно разумное, своевременное, правильное решение. Главный военнокомандующий и высшее военное руководство должны быть максимально защищены, иначе враг уничтожит всех», — поделился своим мнением Наталья Ш.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Часть людей считает, что ничего удивительного в создании таких самолётов нет, ведь все ядерные державы занимаются таким уже более полувека.

«Такие самолёты существуют ещё со времён Советского Союза. Не, возможно, конечно, их попилили на металлолом при развале страны, а теперь восстанавливают, но ничего необычного в этом нет. И да, почти во всех армиях крупных мировых держав, существуют воздушные командные пункты. Они разные, но тем не менее они существуют», — напомнил Алексей С.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия была под угрозой, когда не обновляла образцы подобной авиатехники.

«Очень странно, что такие самолёты перестали производить. Россия же великая держава, и у неё достаточно конкурентов, которые были бы не прочь превратить её в радиоактивный пепел. Такие самолёты нужны!» — отмечает Альбина Т.

ИА Красная Весна Знак «Убежище»

Отдельные комментаторы отмечают, что подобные новости заставляют граждан задумываться о том, что страна готовится к отражению ядерной атаки. Людей это сильно беспокоит.

«Готовятся к ядерной войне? Предупредили бы и нас тоже, а то так и не узнаем, что это было. Вспышка — и конец», — пишет Daria H.

Напомним, 28 июля РИА Новости опубликовали информацию со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе, согласно которой в Воронеже приступили к созданию самолёта управления войсками на случай ядерной войны.