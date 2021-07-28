Заявление профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала о том, что переговоры Турции с Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение 28 июля в социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». Реж. Давид Черкасский. 1988.СССР Поставка оружия

«Значит, скоро вновь закроют границы с Турцией. Это будет показательный удар по туриндустрии. Россия не допустит торговлю оружием вблизи своих границ», — предполагает Irina I.

Многие пользователи пришли к выводу, что удивляться такому стечению обстоятельств глупо. Турция не отказывалась от своей поддержки Украины, несмотря даже на возвращение авиасообщения с Россией.

«Ничего нового, Турция остаётся Турцией! Верить им категорически нельзя, но и не учитывать их геополитическое положение Россия пока не имеет права, равно как и Турция — положение РФ. Данная ситуация похожа на перетягивание каната, когда полноценное перетягивание недопустимо, а вот дёргать туда-сюда — это самое то!» — отмечает Виктор Ш.

President.gov.ua Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что Турция не стала бы спокойно отмалчиваться, веди Россия с ней себя также.

«Интересно, а если возникнет заваруха локальная с курдами на территории Турции, Российская Федерация сможет курдам оружие поставлять? И что по этому поводу скажет Турция?» — задаётся вопросом Андрей З.

Часть людей считает, что ничего плохого в поставках оружия на Украину нет, ведь Российская Федерация и сама активно торгует вооружением.

«Да пусть поставляют — это бизнес. Мы тоже поставляем своё оружие тому, кому считаем нужным. Помимо беспилотников, армия еще что-то должна иметь, поэтому России и союзникам угрозы нет», — написала Мария П.

Ряд пользователей указывает на то, что Турция активно снабжает Украину оружием, чтобы в конечном итоге она применила его против России.

«Открыто мотивируют Украину вооружаться. Но для чего? Для войны с уже обозначенным единственным врагом — Россией? Так, может, не дожидаться, когда им «надарят» в долг оружия нам на погибель?» — пишет Александр А.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Нашлись и те, кто напомнили, что Турция никогда не отказывалась от своей ненависти в сторону России. Спустя время данная страна вновь собирается покуситься на соседние территории.

«120 лет тому Российская империя хотела выйти к турецким проливам. Теперь же Турция вышла к берегам Днепра без единого выстрела. И их там встречают хлебом с солью. Так работает Османская дипломатия», — указывает Ефим К.

Напомним, 27 июля профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил в беседе с «Лентой.ру», что переговоры Турции с Украиной о поставках оружия не должны влиять на отношения с Россией.