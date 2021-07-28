Соцсети: «Сострадание им неведомо» — детей-инвалидов оскорбили в Петербурге
Информация о том, что Следственный комитет Ленинградской области начал проверку из-за появившегося в социальных сетях видео с грубостью жительницы многоквартирного дома в адрес детей с аутизмом, вышедших погулять на площадку в Санкт-Петербурге, вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».
"Некоторые люди стали настолько озлобленными, что чувство сострадания им неведомо», — заметил Александр Я.
Многие пользователи оказались шокированы таким поведением недовольной женщины. Люди считают, что кто-то должен найти на неё управу.
«Надеюсь, есть какое-то наказание со стороны государства для таких, как эта «женщина». Но, помимо прочего, принцип бумеранга никто ещё не отменял», — считает Светлана Т.
Некоторые комментаторы отмечают, что дети с отклонениями могут оказаться в опасности, находясь на не подготовленной специально для них площадке.
«Я так понимаю, там дело в том, что организация какая-то привела детей выгуливать на площадку дома, хотя у любой детской организации должна быть своя огороженная территория со своей площадкой для прогулок, если они предусмотрены. Туда не один больной ребёнок пришёл с родителями гулять, а группа таких детей. Мало ли что может случиться в таком случае, это для самих же этих детей небезопасно в первую очередь», — поделилась своим мнением Анна Б.
Часть людей считает, что дети, особенно под присмотром взрослых, имеют полное право находиться на любой детской площадке, несмотря на возмущение каких-то недалёких граждан.
«Многие дети инвалиды при должной реабилитации смогут жить среди обычных людей. В данном случае это были малыши с аутизмом, насколько я понял. К каждому из них был приставлен человек, который помогает ему адаптироваться и регулирует поведение. В данном случае они учились играть на площадке. А дети имеют право играть на любой площадке. Даже некоторые частные сады ходят на общие площадки», — отмечает Руслан Л.
Ряд пользователей указывает на то, что в России законодательство почему-то старательно обходит конфликты между гражданами, хотя за границей оскорблённые люди могли бы добиться справедливости в суде.
«За бугром этой тёте жизни бы не дали за такое поведение, да ещё и по судам бы затаскали. А у нас…» — пишет Николай П.
Отдельные комментаторы пишут, что российское общество начало трещать по швам и всплески немотивированной агрессии будут случаться всё чаще и чаще.
«Общество волков и социальной сегрегации. Российский народ раскалывается. У одной части уже проглядываются усики и лающая речь», — написал Александр С.
Напомним, 26 июля пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области сообщила журналистам, что ведомство начало проверку из-за появившегося в социальных сетях видео с грубостью жительницы многоквартирного дома в адрес детей с аутизмом, вышедших погулять на площадку в Санкт-Петербурге.