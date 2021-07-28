Информация о том, что Следственный комитет Ленинградской области начал проверку из-за появившегося в социальных сетях видео с грубостью жительницы многоквартирного дома в адрес детей с аутизмом, вышедших погулять на площадку в Санкт-Петербурге, вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Габриель Метсю. Больной ребенок (фрагмент). Около 1660

"Некоторые люди стали настолько озлобленными, что чувство сострадания им неведомо», — заметил Александр Я.

Многие пользователи оказались шокированы таким поведением недовольной женщины. Люди считают, что кто-то должен найти на неё управу.

«Надеюсь, есть какое-то наказание со стороны государства для таких, как эта «женщина». Но, помимо прочего, принцип бумеранга никто ещё не отменял», — считает Светлана Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что дети с отклонениями могут оказаться в опасности, находясь на не подготовленной специально для них площадке.

«Я так понимаю, там дело в том, что организация какая-то привела детей выгуливать на площадку дома, хотя у любой детской организации должна быть своя огороженная территория со своей площадкой для прогулок, если они предусмотрены. Туда не один больной ребёнок пришёл с родителями гулять, а группа таких детей. Мало ли что может случиться в таком случае, это для самих же этих детей небезопасно в первую очередь», — поделилась своим мнением Анна Б.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская площадка

Часть людей считает, что дети, особенно под присмотром взрослых, имеют полное право находиться на любой детской площадке, несмотря на возмущение каких-то недалёких граждан.

«Многие дети инвалиды при должной реабилитации смогут жить среди обычных людей. В данном случае это были малыши с аутизмом, насколько я понял. К каждому из них был приставлен человек, который помогает ему адаптироваться и регулирует поведение. В данном случае они учились играть на площадке. А дети имеют право играть на любой площадке. Даже некоторые частные сады ходят на общие площадки», — отмечает Руслан Л.

Ряд пользователей указывает на то, что в России законодательство почему-то старательно обходит конфликты между гражданами, хотя за границей оскорблённые люди могли бы добиться справедливости в суде.

«За бугром этой тёте жизни бы не дали за такое поведение, да ещё и по судам бы затаскали. А у нас…» — пишет Николай П.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Особенные дети

Отдельные комментаторы пишут, что российское общество начало трещать по швам и всплески немотивированной агрессии будут случаться всё чаще и чаще.

«Общество волков и социальной сегрегации. Российский народ раскалывается. У одной части уже проглядываются усики и лающая речь», — написал Александр С.

Напомним, 26 июля пресс-служба Следственного комитета Ленинградской области сообщила журналистам, что ведомство начало проверку из-за появившегося в социальных сетях видео с грубостью жительницы многоквартирного дома в адрес детей с аутизмом, вышедших погулять на площадку в Санкт-Петербурге.