Заявление председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева о том, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Старший. Две обезьяны на цепи. 1562

"А у родственников первой очереди коррупционеров и самих коррупционеров не нужно? Почему прессуют простых жителей, а вороватая элита всегда в выигрыше?» — задаётся вопросом Иван Б.

Многие пользователи согласились, что такие меры необходимы, ведь многие граждане скрываются от алиментов. Они не так часто встречаются с препятствиями на своём пути, и лишение загранпаспорта может многих заставить образумиться.

«Почему одни должны платить, а другие за границу кататься? Или что, платят долги только бедные? Это несправедливо!» — пишет Станислав Г.

Часть людей считает, что изъятие загранпаспортов никак не улучшит ситуацию, потому что должник и так не может покинуть пределы Российской Федерации.

«Клоуны! Должников и так не выпускают за границу. Только лишь воры и власть имущие с лёгкостью пересекают границу России, и так было во все времена», — указывает Asura D.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничный паспорт

Ряд пользователей указывает на то, что законодатели занимаются совершенно не тем, чем следовало бы. Принятые меры по санкциям в отношении должников, по мнению граждан, дублируют уже существующие ограничения.

«А они там, в правительстве, не хотят чем-нибудь полезным заняться? Должник и так не может выехать за пределы Российской Федерации. Это будет дополнительная нагрузка не на должников, а на приставов», — считает Полина М.

Некоторые комментаторы отмечают, что кто-то, несмотря на запрет на пресечение границы Российской Федерации, всё-таки умудряется оказаться за границей. Люди считают такое положение дел крайне несправедливым, нужны более жёсткие меры по склонению граждан к выплате задолженностей.

«Зачем так возмущаться? Может быть, хотя бы алименты будут платить своим детям, а не прикидываться бедными и ездить на отдых за рубеж», — предполагает Галина Н.

Отдельные граждане призвали людей быть более осознанными и не совершать глупых ошибок, а государству посоветовали помогать своему населению, а не загонять народ в долговую яму, из которой не видно выхода.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

«Никогда не берите в долг! Живите по средствам. В государстве нет стабильности, всё становится только хуже и хуже, а народ и вовсе загнан в угол. У кого силы есть — только тот и работает», — поделилась своим мнением Ева М.

Напомним, 26 июля председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев заявил РИА Новости, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.