Заявление главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР) о том, что он внёс на рассмотрение законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Теодор Жерико. Нищий старик (фрагмент). 1821

"Вот пусть утвердят законодательно, выполнят все свои обещания, тогда и в выборах пускай участвуют. Мы что, дети малые?! Они постоянно нас обманывают!» — написала Виолетта Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что российские власти совершенно не учитывают интересы своих граждан. Если бы руководство прислушалось к гласу народа, то осознало бы, что такие идеи должны были быть реализованы уже давно.

«Сами принимают антинародные законы, потом их немного меняют или предлагают менять перед выборами и типа что-то для народа своей клоунадой и ложью делают. Африканские пенсии платят народу, а себе — сотни тысяч, миллионы и миллиарды», — считает Михаил Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что граждане, которые достигли пенсионного возраста, но решили продолжить работать, тем не менее отчисляют налоги в Пенсионный фонд. Такая ситуация выглядит совершенно несправедливо.

«Так работающие пенсионеры продолжают из своей зарплаты платить в пенсионный фонд, а неработающие уже не платят. Почему у не работающих пенсия больше? Бред же!» — отмечает Алексей Г.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Часть людей считает, что грядущие выборы внезапно подстегнули законодателей к активной и бессмысленной деятельности.

«Дешёвая спекуляция на больном вопросе, таким способом отдельные депутаты и целые фракции пытаются приподнять свой низкий рейтинг накануне выборов», — указывает Александр О.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти уже многократно обманывали свой народ, поэтому доверять им, особенно перед выборами, не стоит.

«Как обычно, пообещают, что будут давать что-то, как было, когда пенсионную реформу принимали, обещали каждый год повышать на 1000 рублей, а потом людей кинули. И оказалось, что повышают на копейки. Так и сейчас. Снова кинут народ!» — убеждён Михаил К.

Дарья Драй ИА REGNUM Против пенсионной реформы

Нашлись и те, кто отметил, что руководство страны постоянно говорит о грандиозных планах, но реальных результатов российский народ так и не видит.

«Ну, раз обещаете, то хоть вид сделайте, что занимаетесь этим, а то только и слышно, что вы там законы какие-то разрабатываете, а по факту ни черта в стране к лучшему не меняется», — поделился своим мнением Вера К.

Напомним, 26 июля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил в Telegram, что внёс на рассмотрение законопроект, предлагающий с 1 января 2022 года возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.