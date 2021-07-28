Результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга — на 16-м месте, стали поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

"Так мы нефтедобывающая страна, логично же… Только вот уровень доходов не соответствует цене бензина. Да и вообще цены растут на всё, а зарплаты стоят на месте», — отмечает Александр Б.

Многие пользователи пишут, что их доходы съедают цены на бензин. Граждане считают такое положение дел крайне несправедливым.

«Можете теперь представить, в какой, на самом деле, нищете живут граждане России. Наш «дешёвый» бензин съедает половину зарплаты!» — считает Владимир С.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России действительно не такой дорогой бензин, если сравнивать с рядом других стран.

«По сравнению с другими странами у нас реально адекватные цены на бензин. Даже в бедной Молдове стоимость бензина раза в два больше, чем в России», — указывает Светлана О.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Часть людей считает, что на территории постсоветского пространства достаточно государств, которые доказывают, что бензин может стоить гораздо дешевле, чем в Российской Федерации.

«А причём тут Европа? Россия — это СНГ! В других странах Содружества, например в Казахстане, бензин стоит дешевле! И причём значительно. Это несправедливо!» — возмущается Алексей С.

Ряд пользователей указывает на то, что сравнивать цены на топливо стоит, учитывая множество других экономических параметров. Только так можно понять, дорогой бензин в той или иной стране или нет.

«Какой смысл писать по зарплатам, если у нас совершенно другая система государства? Нужно смотреть, сколько остаётся на руках после уплаты всех коммунальных расходов, питания, транспорта и связи за месяц, а также налогов и сборов. При наших зарплатах мы довольно неплохо себя чувствуем. Например, в Нью-Йорке, США, при средней зарплате в 3500—4000$, после оплаты всех расходов остаётся на руках 300—350$… и это хуже, чем в Москве!» — считает Alexyes C.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

Нашлись и те, кто напомнил, что в рейтинге Россию обошёл маленький Люксембург, жители которого могут порадовать себя дешёвыми поездками на своём личном автомобиле.

«А вот это странно. Люксембург ведь покупает нефть у России? Значит, делает бензин из российского топлива, но он почему-то дешевле, чем в самой России! В чём причина?!» — задаётся вопросом Александр Ш.

Напомним, 26 июля РИА Новости опубликовало результаты исследования, согласно которым Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась в середине рейтинга — на 16-м месте.