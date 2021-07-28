В Херсонской области Украины правоохранители обнаружили огромную плантацию конопли, сообщает 26 июля ИА Красная весна со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции. По оценкам правоохранителей, стоимость выращиваемой конопли составляет более $11 млн. Всего полицейские изъяли 34,7 тыс. кустов растения.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина». Многие напомнили, что пока на Украине на законодательном уровне не разрешено выращивать коноплю в медицинских целях.

Читайте также: Сеть: «Дальше легализация проституции?» — Рада может легализовать каннабис

«Эт вы поторопились… пока не узаконили», — написал Александр С.

«Если его с умом перерабатывать — от «сокопродукта» до сухого, — польза будет… Даже от стебельного-тканного материала!» — добавила Богдана М.

«А чего тянуть? Начнется новая сессия — протянут закон. А тут — бац, и уже есть готовая. И ждать сезона не надо. На опережение», — отметила Svetlana M.

Цитата из x∕ф «Очень плохая училка». Реж. Джейк Кэздан. 2011. США «Это медицинская марихуана!»

«Вот то-то ж, Юлька [Тимошенко] была права, что вместо пшеницы теперь будут стоять поля, засеянные коноплей», — написала Наталья М.

«Вообще-то Херсонская область славилась арбузами. Но времена меняются, меняются и запросы, тем более руководство страны подало надежду!» — с иронией добавила Нина Ф.

«Видать, сначала всё было «узаконено» (была заключена «договоренность» — М. Р.), а потом, как обычно, пришла ментовская крыша и типа давай, делись. Итог — фермер послал всех… а теперь типа поймали. Это не три куста в поле с кукурузой прятать, а там все всё прекрасно знали. Молодняком можно было всё скосить, всё просто — не поделился, подставили, сел. Вот такое у нас правовое государство», — пишет Юрий С.

«Ещё не разрешили, но уже можно», — шутит Инна К.

«Легализуют и как начнут о здоровье больных украинцев заботиться…» — с сарказмом добавила Татьяна Л.

«Афганистан, а не Украина», — отреагировал Марк Н.

«Пока депутаты грызутся — принимать закон или нет, дельцы активно воплощают его в жизнь», — отметила Виктория В.

«Ну вот, а кто-то там говорил, что в Украине нет ничего на экспорт», — иронизирует Вадим Т.

CeeMon Дым

«Это ж сколько гектаров земли можно было купить с выручки за этот каннабис…» — задумался Иван Д.

«Готовились к легализации каннабиса», — отреагировал Альберт Ш.

«Какая конопля? Все канаты для кораблей из конопли. Есть медицинская конопля — она не содержит кислот. Так о чём идет речь? Анализ содержания произведен?» — задался вопросом о виде конопли Вадим В.

«Я же говорил, поля уже засеяны, и тут Рада закон провалила… [Бывший глава МВД Украины Арсен] Аваков, понимая с кем теперь придется бороться, тихо свинтил…» — пишет Сергей Алексеевич.

«А пусть легализуют, это будет единственная культура на полях», — подытожила Наталья Т.

Читайте также: Сеть: «Дальше легализация проституции?» — Рада может легализовать каннабис