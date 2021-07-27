41% граждан Украины согласны с тезисом президента России Владимира Путина о том, что «россияне и украинцы — один народ». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг», представленные 27 июля. Социологи отмечают, что 55% опрошенных не согласились с тезисом Владимира Путина, ещё 4% граждан Украины не определились со своей позицией. В региональном разрезе с позицией российского лидера больше всего согласен восток Украины, больше всего не согласен — запад страны. Также социологи отмечают, что тезис о едином народе больше всего разделяют прихожане канонической Украинской православной церкви.

Советский плакат

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Наглый». Многие с недоверием отнеслись к результатам опроса, отметив, что в реальности больше жителей Украины поддерживает тезис Путина о едином народе. Иные отметили, что результат опроса вполне может и соответствовать действительности.

«Вот почему им невыгодно возвращать Крым и Донбасс — это перевернет всю геополитику страны», — написал Влад В.

«Политики пусть сами разбираются, но я считаю россиян, а также белорусов нашими братьями», — пишет Константин П.

«Лично видел, как в ручную рисовали цифры для соцопроса в Киеве, так что веры в них нет совсем», — добавил Svyatoslav.

«Мозги людей ломают, чем дольше это будет продолжатся, тем больше люди начнут в это верить», — отметил Evgenii.

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«А я вот не согласен с Путиным. Нельзя в одну когорту сметать. По его логике мы с поляками и хорватами — один народ. Происхождение, может, и одно, но культура может быть разной», — считает Паша.

«Однако работа ведется. Компрометация и выдавливание (люди уезжают), блокирование, промывание мозгов, ликвидация выбора в принципе: в учебе, фильмах, музыке, сфере обслуживания. Планомерно и верно русскоязычное и русская культура (литература, общение, театры, фильмы), — всего этого всё меньше. Сначала русскоязычное большинство отрицается и не замечается, параллельно выбиваются из-под него основы (см. выше), а потом будут констатировать ничего не решаюший процент в районе 30−25. Да, часто действуют очень топорно и грубо, но в целом, увы, стратегия мощная. Поэтому соцопросы всё больше соответствуют истине: русского (не российского) в/на Украине всё меньше, и эта тенденция будет сохраняться и дальше», — написал Dmitriy.

«Если учесть, сколько и каких усилий положено на разобщение, и прибавить, что многие люди просто боятся выражать свои мысли, полагаю, данная статистика говорит, что народ один и русские, и украинцы», — отметил Владимир.

«Миллионы людей в Украине и России имеют гены обоих народов (вот я 50/50, отец — русский, а мать — украинка с белорусскими корнями). Так что, мы — не один народ?» — не понимает Irina К.

«К самому «Рейтингу» тоже есть вопросы. Если они дали 41%, то по-другому было бы совсем неправда», — добавил Андрей Б.

«Как-то наши власти всю историю независимости бьют по слабому, больному месту. Трещины всё глубже, Крым вот вообще отвалился, Донбасс на волосинке держится. А власть продолжает бить по слабым местам. К чему бы это?» — задается вопросом «Каш Нат».

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«А кто опрос делал? «Рейтинг»? Это те ребята, что с потолка рейтинги власти рисуют?! Так они ещё слабовато написали… 99,9% пишите, не стесняйтесь», — отреагировал JD.

«Мы — один народ», — пишет Ольга К.

«Конечно, с западенцами мы совершенно разные народы», — добавил Ivan K.

«Эти опросы делаются, чтобы оправдать свою тупую политику, типа люди нас поддерживают, а на самом деле всё выглядит совсем иначе», — пишет Silver.

«Даже дело не в том, сколько и где опросили. Они просто другие результаты не могут публиковать. Это не вписывается в их парадигму», — отметил Alexander E.

«Я бы не была столь категорична. Результаты вполне правдоподобные. Очень сильны региональные различия», — пишет Елена К.

«Чтобы мы перестали быть одним народом, надо как минимум два, а лучше три поколения прожить порознь. 30 лет уже прошло, и видно, что разрыв только увеличивается. Но пока еще один народ, да. А в каждом народе не без уродов, конечно», — написал Alexander M.

«По всем вопросам одни манипуляции и махинации, никакого намека на объективность, никто никому в этой стране уже не верит!» — добавила Таисия.

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«Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше. Или опрос — манипуляция, обоснование для нового витка украинизации…» — отметил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист Вячеслав Чечило.

«41% граждан Украины согласны с Путиным, что русские и украинцы — один народ. Ещё раз: 7 лет украинизации, русофобства, дискриминации русского языка так и не превратили Украину в тотальную анти-Россию. Нас очень много, хоть сегодня мы и чужие в своей стране. С днём крещения Руси, народ русский и украинский! Одна Русь — одна вера — один народ», — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Александр Скубченко.

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