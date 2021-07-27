24 июля публикуемая в Лондоне «Аль-Шарк аль-аусат» сообщила об изменении политики России в отношении израильских ударов по иранским и террористическим объектам на территории Сирии. Ссылаясь на анонимный российский источник, арабская газета сообщила об американском недовольстве действиями Израиля в Сирии и что якобы об этом говорил президент Байден с российским коллегой в Женеве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Израиль

Статье предшествовало сообщение агентства ТАСС: «Истребители ВВС Израиля выпустили восемь управляемых ракет по территории юго-восточнее Алеппо в понедельник, семь из них были отражены комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2». Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить».

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Можно было бы сразу отнестись скептически к публикации в «Аль-Шарк аль-аусат», не претендующей на точность информации. А заявление контр-адмирала Вадима Кулитя же вовсе стандартное: сирийские и российские военные источники постоянно сообщают об отражении израильских ударов, подчеркивая эффективность российских ПВО.

В отличие от борзописцев, сведущие эксперты Израиля убеждены, что никаких изменений в российско-израильском стратегическом взаимодействии не наблюдается. С некоторыми осторожными оговорками.

Генерал в отставке Исраэль Зив, бывший глава Оперативного отдела Армии Обороны Израиля, подчеркнул наличие российской заинтересованности в ослаблении позиций Ирана в Сирии. Москва спокойно реагирует на израильские удары по причине собственной пользы и выгоды.

Mil.ru ЗРПК Панцирь-С1

Если в начале войны в Сирии помощь Ирана с «Хезболлой» режиму Асада вполне соответствовала российским интересам, то после размещения там российского воинского контингента они стали больше назойливой помехой, нежели партнерами. Таким образом, на данном этапе основные цели Москвы и Иерусалима по Сирии полностью сошлись: ликвидация террористических анклавов Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и недопущение овладения страной Ираном.

Бывший посол Израиля в России Цви Маген также отверг слухи, распускаемые арабской газетой «Аль-Шарк аль-аусат», но указал на недовольство части российской элиты масштабами израильских рейдов против террористических гнезд в Сирии. Эти слова требуют разъяснения.

Российские военные широко рекламируют сейчас новую систему ПВО С-500 и намереваются договориться о выгодных контрактах по ее сбыту зарубежным партнерам. Однако легкое преодоление ее современными военными средствами Израиля ставит под сомнение эффективность всей концепции систем «С». Поэтому мы часто читаем о том, как российское оружие успешно отражает ракетные удары, хотя реального подтверждения мы не видели этому не только в Сирии, но и в Карабахе. Это не указывает на неспособность перехвата отдельных ракет, но не множества и не большинства.

При схожести политических и стратегических интересов России и Израиля по Сирии конкуренция на рынке продажи вооружения не отменяется. В этой сфере существует очевидное соперничество, которое может время от времени давать политические и медийные отзвуки.

Mil.ru ЗРК Бук

При очевидной недостоверности обсуждаемой арабской публикации, велика вероятность «вброса» со стороны недовольных с российской стороны, что можно рассматривать как политический акт. Возможно, это также сигнал новому премьер-министру Израиля Нафтали Беннету. Мы говорим в данном случае о возможном сценарии на основании умозрительных наблюдений, а не фактов.

Дело в том, что между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху существовали близкие доверительные отношения на протяжении более чем двадцати лет. Они сотрудничали по широкому кругу стратегических направлений, представляющих взаимный интерес. Нет оснований сомневаться в готовности Беннета продолжить особые отношения с Кремлем Владимира Путина. Но это требует личных встреч и умения достигать понимания и доверия. Главе правительства Израиля следует поспешить с визитом в Москву. Невзирая на внутреннюю неустойчивость его правительства.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Нафтали Беннет относится к категории людей, которые могут вызывать уважение у лидера России. Он был бравым офицером спецназа Генштаба Израиля, участвовал в сложнейших боевых операциях. Успешный предприниматель и опытный политический ходок, он сможет стать надежным партнером для президента Путина. Если займется российским направлением всерьез, невзирая на политический кризис.