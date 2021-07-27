В СМИ были опубликованы данные статистического сборника Минздрава России о количестве выявленных впервые опухолей у пациентов в 2020 году. Журналисты сообщают, что в России в прошлом году впервые выявили 556 036 случаев онкозаболеваний. При этом чаще всего злокачественные опухолевые заболевания в прошлом году из расчета на 100 тысяч соответствующего населения выявлялись в Севастополе, Самарской и Сахалинской областях, а меньше всего их было выявлено в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

Михаил Нестеров. Больная девушка (фрагмент). 1928

Эту новость активно обсудили жители Самарской области, которая вошла в число субъектов РФ, где жители чаще всего болеют раком.

Жители считают, что рост заболеваний вызван с постоянным стрессом: «Причина в том, что на людей оказывают сильнейшее давление. Это основа современного режима. Отсюда постоянный стресс и подавленность, люди запуганы до предела. Как следствие болезни и преждевременные смерти», «Да от нервов большая часть заболеваемости».

Они предполагают, что рост онкологических заболеваний также обусловлен и плохой экологией: «В области экология ужасная, ужасная вода, которую невозможно пить… И с этим никто ничего не делает и не будет: невыгодно экономически».

«То, что наша область в лидерах, давно известно. Больше интересует, почему она там? Какие же факторы нашей любимой Самарской области влияют на рост онкологии среди населения?» — интересуются жители в одной из групп в социальной сети.

Некоторые вспомнили и о реформировании системы здравоохранения, которая привела к тому, что некоторые врачи изменили свое отношение к пациентам: «Многим врачам сейчас на всех наплевать, зарплату получили, и ладно. Чужая беда их не волнует», «Нам даже стадию врач не сказал, сказал просто травки пить, и всё», «1,5 месяца по очередям стояли, чтобы пройти обследование и анализы», «С нынешней оптимизацией и так скоро одни патологоанатомы останутся».

Дарья Драй ИА REGNUM Поликлиника

Они сравнивают нынешнюю систему здравоохранения с советской: «При СССР, помните, всем говорили: закаляйтесь, бегайте, плавайте, ходите в походы. А сейчас: ты старый, ты больной, у тебя проблемы, короче, после 35 лет ты труп ходячий. Всё развалили!» «Раньше в школе были уроки физкультуры разнообразные, а сейчас одно название», «70 лет назад был рост населения, а сейчас убыль, вот и думайте», «Советская система здравоохранения считалась одной из лучших в мире. Развалили СССР, пришли реформаторы и всё разрушили. Теперь мы пожинаем плоды этого развала!»

Люди рассказывают свои печальные истории: «Мою подругу два месяца по кабинетам пинали, друг другу передавали. Источник рака даже не определили, умирать домой отправили. Там сидят зажравшиеся. Даже врачами нельзя назвать», «Мне напрямую сказали, что в онкоцентр нужны деньги и блат», «Всё развалили! Сейчас у нас нет врачей-специалистов. Лаборатории прошлого века. Да сами онкологи в своей клинике не могут поставить диагноз. У моей подруги за два месяца не смогли определить. Умерла».

«Мой папа называл Самарский онкологический центр «Титаник». «Красивый корабль», на борту столько людей, выживут лишь единицы. Пока готовят анализы, операбельная стадия становится неоперабельной. Страшнее ничего нет, когда на руках умирает самый близкий человек, а всем так по фигу. Прошло 4 месяца, и никто не позвонил спросить, где пациент из каюты 9 этажа, а он погиб, занавес», — поделилась женщина своим горем.

Samaraonko.ru Самарский областной клинический онкологический диспансер

«Гордится прикажете или радоваться. Или расценивать как рывок в медицине?» — спрашивают они.

Кто-то вспомнил и о самой «популярной» в наши дни болезни: «Перепутали, у нас кроме короны нет других болезней», «Наконец-то что-то кроме короны», «Ба, у нас вспомнили о раке! А как же ковид?» «А скоро вспомнят про сахарный диабет и сердечно-сосудистые», «Для разнообразия очень даже надо, а то ковид и прививка тошнит уже», «У нас нет рака! И других заболеваний тоже нет! У нас второй год только ковид», «А еще у нас есть чудо-вакцина, которую везде пихают», «Ну, наконец-то не про ковид», «Ну вспомнили наконец, а то ковид, ковид».

«Нашим чиновникам всё равно, поэтому Самарская область и входит в число регионов, где люди чаще всего болеют раком», — комментируют жители.