На Украине кардинально изменят систему оценивания в 1−4-х классах школы, сообщили 26 июля в пресс-службе министерства образования страны. Согласно методическим рекомендациям ведомства, балльную систему заменят буквами. При этом возможны четыре варианта оценки: «начальный» (Н), «средний» ©, «достаточный» (Д), «высокий» (В)».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице издания «Страна.ua». Многие не понимают, зачем что-либо изобретать, если есть всем привычная пятибалльная система оценивания.

«Может, ставить трезубцы разных цветов. Каждому учителю выдать соответствующие клише. Дерзайте», — написал Анатолий.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование на Украине

«Какая работа у них тяжёлая — так существенно изменить систему образования не в каждой стране могут!» — с сарказмом отметила Ирина С.

«Если это повысит качество образования — не проблема, но я сильно сомневаюсь. У нас была всего пятибалльная система, а знаний было значительно больше», — пишет Олеся С.

«Представляю, сколько дразнилок дети придумают на эти буквы», — отреагировала Людмила Г.

«Дети от этого, конечно же, станут намного умнее», — добавил Сергей С.

«Пришло время тех, кто в школе цифры не учил…» — написал Николай Р.

«Да ставьте нормальные оценки цифрами. И ученик будет знать, как он учится, и родителям понятно. Раньше этого… не было!» — отметила Людмила Х.

«Пока прочитала, чуть мозг не сломала! Затейники, блин, хоть бы о детях подумали! Самая лучшая была пятибалльная шкала!» — пишет Татьяна Н.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

«Правильно. Аз, буки, веди… А розги не введут для тех, кто чешет на русском, а не на суржике?» — поинтересовался Сергей Ш.

«Американских фильмов насмотрелись?» — задалась вопросом Юлия А.

«Американское тестирование. У нас, в Чернигове, откатали эту программу в одной школе на одном классе. Все прям такие отличники были, пока не заболели их учителя и другие учителя не пришли временно. Оказывается, они в четвёртом классе даже писать толком не умели. Слитно написать слово оказалось непосильной задачей. И знаний в сравнении с нормальной программой — как у имбецилов. Родители в шоке были», — подытожила Елена Ш.

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