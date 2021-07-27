Власти России, которые наращивают «силы вокруг Украины», могут якобы рассматривать два сценария нападения на страну. Об этом сообщил глава исполкома Национального совета реформ, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Сейчас идет наращивание (Россией. — О. П.) сил вокруг Украины, — заявил Саакашвили. — В… Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных».

По словам Саакашвили, это «большие силы, возможности и средства», поэтому это не может быть «просто военный маневр». Политик считает, что российские военные в перспективе якобы могут «захватить остров Змеиный», а затем разместить там средства ПВО. Бывший президент Грузии также добавил, что российская сторона может организовать морскую блокаду Одесского, Южного и Черноморского портов. Кроме того, Саакашвили считает, что Россия якобы может высадить войска на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев после завершения учений НАТО. Дальнейшие действия Москвы, добавил бывший президент Грузии, будут планировать исходя из успеха наступления.

Shao Остров Змеиный

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Заявление политика в социальной сети Facebook обсудили на страницах украинского канала «Первый независимый» и издания «Шарий.net». Сценарии, озвученные Саакашвили, в целом вызвали у комментирующих ряд вопросов. Люди поинтересовались, как это так украинская армия в соответствии с пропагандой Киева якобы семь лет «воюет» с Россией, но Россия еще не напала. Иные также отметили, что в соответствии со сказанным, грузинский политик признает, что в Донбассе восьмой год длится гражданская война. Многие также усмотрели в словах Саакашвили повод для иронии, вспомнив, в частности, об известном эпизоде с галстуком.

«Пусть нападают, а что воровать будут? Что разрушать будут? Земли-то уж проданы, а заводы и фабрики местная знать сама развалила. Нас в плен возьмут? Так мы уже и есть рабы…» — написала Руслана К.

«У меня такое впечатление складывается, что они об этом «нападении» ни просто говорят, а прямо мечтают об этом!!!» — отметила Татьяна М.

«Доедай свой галстук, а то вдруг Путин «нападет», — смеется Людмила Г.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«А что ещё не было??? А с кем тогда Украина воюет?» — задается вопросом Алексей И.

«Я слышал всех мобилизуют, что РФ «собрала» уже 2 млрд войск, включая 1,5 млрд китайцев, 300 тысяч бойцовских бурятов, 10 тысяч диких оленеводов, 50 злых енотов, 10 боевых лосей и 5 медведей с балалайками. И всех их уже разместили в Керчи. Скоро нападут, 100% инфа!» — смеется Олег Н.

«В условиях современной мобильности и средств вооружения совершенно не важно, где находится пехота, но только тсс», — пишет Vitaly K.

«То есть Саакашвили признал, что в Украине уже 7 лет идёт гражданская война, раз российские войска до сих пор не решаются вторгнутся?» — задался вопросом Jurij O.

«Видите, он и тут без галстука? У страха глаза велики. Саакашвили знает, о чём говорит и каков на вкус галстук», — добавила Светлана Г.

«Великий галстукопоглощатель стал военным стратегом?» — с иронией спросил Александр К.

«Какой же коварный Путин, сколько можно игнорировать мольбы о вторжении…» — шутит Evgen Y.

Mvs.gov.ua Лодки МВД Украины

«Развелось сценаристов. Наперебой предлагают России свой вариант нападения, а она никак», — добавил Владимир Г.

«Пусть Мишико галстуками запасается… Пусть лучше объяснит, зачем это все России? Зачем захватывать территорию с умершей инфраструктурой?» — недоумевает Павел Т.

«Мишане надо напомнить, что Украина уже семь лет как воюет! А он тут о каких-то сценариях нападения! Так что? Все-таки нету войны?» — подытожил Виктор З.

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