В Перми возник дефицит сахара. Люди мечутся по магазинам в поисках этого продукта. Тема неожиданного отсутствия сахара активно обсуждается пермяками в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

В минпромторге Пермского края пояснили, что дефицит этого вида продовольствия связан с повышенным спросом. При этом ситуация складывается лучше в магазинах федеральных торговых сетей, которые сформировали запасы в своих распределительных центрах.

В регионе создан штаб для мониторинга продовольственного рынка. Пермяков просят сообщать об отсутствии сахара в конкретных магазинах, по каждому факту обещают проводить проверку и устанавливать причины недостатка товара.

В своих комментариях пользователи интернета разделись на два лагеря. Одни считают, что отсутствие сахара не прилавках не является вселенской бедой. Чай можно пить и с медом. Но большинство все же настроено враждебно. Их возмущает сложившаяся ситуация, когда надо весь город обежать в поисках продукта и не факт, что результативно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахарный песок

«Проблема не вселенская. Хотела пирожков испечь. А сахар не смогла купить. Пережить можно, но ситуация неприятная», — сказала Ирина В.

Другой комментатор делится опытом: «Сахара нет нигде! Рафинад молю на заготовки. Пока размолола — весь день прошёл». На что пермяки отвечают, что заготовки на зиму выйдут уж очень дорогими, поскольку рафинад всегда стоил дороже сахара-песка. Яна К. признала этот факт, но отметила, что другого варианта у нее не было, поскольку ее продовольствие испортилось бы.

Горожане прогнозируют рост цен на сахар, когда он все же появится в магазинах. «Опять дефицит искусственно создают! Сейчас опять цены взлетят!», «Вангую, что при появлении сахара, ценник на него будет с двумя нулями» — оставляют комментарий в разных пабликов соцсети «ВКонтакте».

Пермяки задаются вопросом: «А чего в прошлые годы заготовки никто не делал? Сахар был!». И вновь приходят к выводу, что дефицит — искусственный.

«Может захотели цену взвинтить, как с гречкой, яйцами и морковкой?» — предположил Павел Ш.

Пока часть пользователей интернета негодует по поводу дефицита и гадают о причинах, другие пользователи заявляют, что сообщения об отсутствии продовольствия в магазинах являются не чем иным, как фейком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахарный песок

«Спокойно лежит сахар в магазинах. Кто эти фейки придумывает…» — отметила Наталья Б.

Такое заявление вызвало шквал вопросов — в каких магазинах можно найти сахар. Люди пишут, что еще вечером 26 июля в некоторых сетевых магазинах можно было найти сахар-песок. Однако сегодня ситуация могла и поменяться.

По словам горожан, продавцы кивают на большой ажиотаж вокруг сахара. В комментариях пермяки говорят о том, что частники в магазинах сахар по 59 и 62 рублей продают свободно.

Но в большинстве случаев пермяки все же признают факт отсутствия продукта в магазинах и называют это вредительством. «Наживется каждый как может!» — возмущаются они.

«Вспомните (недалеко ушли), Пасха. Яйцо — за 100 рублей и выше. Пасха прошла, цены на яйцо снизились. Так и сейчас с сахаром. На что спрос, на то и цены подскакивают. У нас очень «хорошо «Роспотребнадзор работает, никаких ограничений», — сказала Валентина М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахарный песок

Наталья С. поделилась информацией, что три дня назад в одном сетевом магазине килограмм сахара стоил 45 рублей, а в другом — более 70 рублей. «Так что понятно, куда все катится», — резюмировала она.

Пользователи предполагают, что на складах сахар есть, но его сознательно придерживают.

«Придерживают, скорее всего. В магазинах говорят, что скоро будет, но дороже. Поэтому плюсом ажиотаж, смели весь сахар», — сказала Наталья Б.

«В обычных несетевых магазах норм лежит сахар, а в сетевых реально пустые полки. Заговор, не как иначе», — вторит Константин.