О том, стоит ли начинать процедуру банкротства, задумываются многие лица, имеющие значительную задолженность перед одним или несколькими кредиторами. Данная процедура сопряжена со значительными сложностями, однако имеет как определенные преимущества, так и недостатки. Полезно будет ознакомиться с этой информацией и кредиторам, для которых банкротство должника также может иметь как негативные, так и позитивные стороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Недостатки банкротства

Банкротство — это процедура, сложная для всех сторон, участвующих в нем, и имеющая негативные последствия. К негативным сторонам, явным минусам банкротства можно отнести следующие его особенности:

• Продолжительность. В рамках процедуры банкротства предусматриваются достаточно длительные сроки, в течение которых должник является пораженным в части своих прав. Так, реструктуризация при банкротстве может длиться до 36 месяцев, не говоря уже о необходимости совершения иных процессуальных мероприятий.

Фото пресс-службы управления ФССП России Судебные приставы

• Потеря имущества. Банкротство обязательно предусматривает реализацию имущества банкрота, если невозможно совершение реструктуризации или если в её рамках не был произведен окончательный расчет с кредиторами.

• Ограничение прав банкрота. Применение процедуры банкротства ограничивает права лица, которое признается финансово несостоятельным. Данное лицо отстраняется от управления своими активами, возможности распоряжения собственным имуществом, совершения различных сделок. Более того, определенные ограничения действуют в его отношении и после признания лица банкротом.

• Риски несения иной ответственности. В некоторых случаях объявление банкротства может содержать в себе также признаки административного правонарушения или даже уголовного преступления, что является дополнительным негативным фактором в отношении должника.

• Дополнительные затраты. Оплата услуг арбитражного управляющего и его вознаграждение снижает объем средств, которые будут направлены на погашение задолженности и усугубляет положение банкрота.

• Репутационные издержки. Объявление лица банкротом приводит к серьезному ущербу его деловой репутации. Фактически единоразовое банкротство может на долгие годы испортить кредитную историю в банковских учреждениях и препятствовать получению кредитов.

Должник — не единственное лицо, которое несет риски при объявлении банкротства. Так, для некоторых кредиторов объявление банкротом их должника является невыгодным, например, когда данный должник сам по себе не против исполнять все свои обязательства перед конкретным кредитором.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

Преимущества банкротства

Тем не менее, несмотря на определенные риски, у банкротства есть и позитивные стороны, которые следует учитывать при принятии решения об объявлении лица финансово несостоятельным:

• Возможность избавиться от долгов. По окончании процедуры банкротства лицо может начать жизнь «с чистого листа». После этого его новое имущество уже не будет отчуждаться, а само лицо не будет обязано исполнять предыдущие финансовые обязательства перед кредиторами.

• Снижение общего размера нагрузки. Объявление банкротства позволяет избавиться от задолженностей без многократного частичного исполнения обязательств перед кредиторами в течение долгого срока.

Даже для кредиторов банкротство должника может быть позитивным мероприятием, например, когда возникает необходимость получения хотя бы частичной компенсации за счет реализации его имущества.