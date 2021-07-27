Вице-губернатор Белгородской области Олег Абрамов уволен с должности 22 июля с формулировкой «в связи с утратой доверия». Новым главным по экономике 27 июля стал Дмитрий Гладский, который до назначения на должность был советником врио губернатора Вячеслава Гладкова в сфере экономики и финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

«Это тот самый, который пришёл в больницу, наорал на врача и грозился уволить, требуя пройти на приём со своим ребёнком без очереди? Ну-ну… Чую, экономика региона встанет с колен», — усмехается Александр Б.

«Странно, что людей на ключевых постах меняют перед самыми выборами? Гладков пока что врио. А если губернатором выберут другого человека? Всех снова менять?» — спрашивает Валерий М.

«Вы правда верите, что губернатором станет кто-то другой?» — уточняет Татьяна М

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Телеграм-канал «Белгород №1» собрал данные о карьере Дмитрия Гладского. «Информация о месте его рождения «тщательно скрыта». Выяснилось, что совсем недавно он попадал в довольно неприятный скандал, успел поучаствовать в проекте, который пришёлся не по душе Владимиру Путину (и Счётной палате!), работал в Сургуте, Иркутске… В 2016 году [на сессии заксобрания Севастополя] Дмитрий Овсянников, присланный в Севастополь президентом, представил депутатам сразу пятерых своих новых замов: Дмитрия Гладского (внезапно ответственным за архитектуру), Владимира Базарова (ответственным за городское хозяйство), Вячеслава Гладкова (сфера общественных коммуникаций), Илью Пономарёва (экономический блок) и Юрия Кривова (социальная сфера)», — пишет канал.

«Это ппц, товарищи. Мы что, помойка, что ли?» — возмущается Юлия А.

«Обидно, что такие люди, да ещё и приезжие со стороны, занимают высокие посты в области», — считает Роман.

«Ну, товарищи, посмотрим, может, люди меняются…» — успокаивает подписчиков Марк Б.

«Местный [замгубернатора Олег Абрамов] утратил доверие по результатам служебной проверки, а этот [Дмитрий Гладский] под следствием в Сургуте проходил — и ничего. А что, так можно было? Кумовство 2.0. Перезагрузка», — иронизирует пользователь Asturias.

«Собрались в одном месте подозрительные чинуши. Одно ОПГ ушло, другое в полном составе пришло. Главное, чтобы корни и они тут не пустили, а то будем предыдущего вспоминать…» — предупреждает Roman.

«Их что, всех с Севастополя выгоняют в Белгород? За них нам «Бригантину» подарили, только чтоб их забрали?» — предполагает Олеся Б., намекая на соглашение о передаче в собственность Белгородской области санатория на берегу моря в окрестностях Евпатории — как сообщало ИА REGNUM, меморандум подписали Вячеслав Гладков и губернатор Крыма Сергей Аксёнов 4 июня 2021 года на полях ПМЭФ-2021.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Напомним, Вячеслав Гладков стал врио губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года. Кадровые решения нового руководителя области начались с января 2021 года. Так, Владимир Базаров стал советником врио и курировал исполнение национальных проектов, а 17 июня 2021 года был назначен руководителем департамента строительства и транспорта Белгородской области. В феврале 2021 года новым руководителем департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области стал Алексей Папченя, который работал с Вячеславом Гладковым в Ставропольском крае и Севастополе, занимал пост его советника.