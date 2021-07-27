Скандал, разразившийся в Петербурге после того, как женщина попыталась выгнать с детской площадки детей с особенностями развития, активно обсуждается в крымском сегменте соцсетей.

Детская игрушка

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, снятое во дворе одного из жилых комплексов Санкт-Петербурга. Местной жительнице не понравилось, что на детской площадке гуляют дети с особенностями развития. Она заявила, что они «напугали» её ребёнка.

«Детей уводите отсюда! Больные дети пугают. Мой ребенок сейчас испугался и ушла отсюда. Шуруйте туда! Вы отсюда съедете! Я говорю — вы съедете отсюда. У вас есть двор, гуляйте там», — с таким словами героиня видео обратилась к сотрудникам центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница». По данному факту СКР уже начал проверку.

«Детям нужно объяснять про таких деток, и тогда пугаться не будут», — комментируют в паблике «ЧП | Новости | Крым» в «Вконтакте» пользователи.

Детская площадка

«А чё такая деловая-то, квартира там? Ииии??? «Дети непонятно какие»!!! Мама, у которой ребёнок с особенностями, — терпения Вам! Вы — герой! А ты, белобрысая, — ну овца ты, что сказать! Бумеранг тебя обязательно достанет!» — отреагировала Надин Х.

«За дискриминацию детей-инвалидов эту «чудную яжмать» необходимо привлечь к административной ответственности с выплатой морального ущерба родителям детей-инвалидов. Только так можно поставить на место эту хозяйку жизни», — считает Ольга Б.

«Я считаю, если что то не устраивает, сиди дома вместе со своим ребенком или ищи другую площадку, но гонять детей, обычных или особенных, не имеешь права. Тем более так агрессивно. Этим деткам и без того не сладко», — написала Ольга Л.

«Она пусть тогда для своих детей сделает отдельную площадку у себя в квартире, а эти площадки делают для всех деток, и нет разницы, инвалид или здоров, отрезать ей ногу и посмотреть, как ее будут везде гнать и говорить, что без ногти здесь не место!!! Тогда посмотрим, что она запоёт!!!» — написал Иван М.

«Она-то со своим отпрыском будет «голубых» кровей. А эти «вот с этими особенностями», соответственно, низший сорт», — написал Евгений В.

«И вот кого она воспитает, такое же неадекватное существо? В частном доме во дворе своём пусть гуляет, а не в обществе нормальных людей! Ишь ты какая, площадка её…» — возмущена Яна М.

«Объясни своему ребёнку, таким он родился, и ничего здесь страшного нет. Скажи богу спасибо, что твой ребёнок здоров», — предлагает Елена Ш.

Инвалидное кресло

«Странно как-то! Это же явно оскорбляет и детей, и мам! Я ещё такого не видела, это же надо быть такой сволочью, охреневшей от вседозволенности. Это те, которым можно абсолютно всё купить за деньги, даже детскую площадку!» — удивлена Татьяна С.

«Ей уже пилюль выписали соседи по комплексу. Она даже страницу удалила свою. Видите ли, у неё квартира 137 метров, и это даёт ей право решать, кому где играть. Какой вырастет её внучка», — написала Юлия В.

«Как язык поворачивается такое говорить», — написала Вика В.