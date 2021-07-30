Итак, вопреки прогнозам некоторых обозревателей, ничего затрагивающего суверенитет России на Курильских островах в анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным «беспрецедентных» предложениях японцам не оказалось. Да и не могло быть, ибо российский лидер, зная решительный настрой нашего народа против любых закулисных сделок по поводу дальневосточных островов, хотелось бы верить, отказался от своих планов реанимировать волюнтаристские идеи Никиты Хрущева о передаче Японии в виде жеста доброй воли островов Малой Курильской гряды.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

В действительности речь идет о возможности введения свободного таможенного режима на Курилах и принятия давно назревших мер по освобождению работающих на островах компаний и их работников от различных видов налогообложения, об улучшении уровня жизни островитян и тех, кто изъявляет готовность работать на этих далеких, но «нашенских» островах. И о создании особо выгодных условий для зарубежных инвесторов, причем, что важно, не только японских.

Характеризуя эти планы правительства, губернатор Сахалинской области, в которую входят и все острова Большой и Малой Курильской гряды, Валерий Лимаренко сказал:

«Михаил Владимирович (Мишустин) сегодня объявил о возможном создании таможенной зоны. Что это может дать Сахалину и Курилам? В первую очередь это активизация работы по инвестированию… Мы многие усилия прикладываем, чтобы инвестиции приходили на нашу землю, чтобы диверсифицировать экономику Сахалина и Курил».

Government.ru Михаил Мишустин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Итуруп

В частности, по его словам, если выйдет закон о свободной таможенной зоне, то «можно удвоить, утроить объемы переработки рыбы, можно сделать серьезный шаг в развитии туризма». При этом губернатор отметил, что для региональных властей это стало большой новостью и приятным сюрпризом.

Вопреки надеждам В. Путина, японские «партнеры и коллеги» реагировали не столько на предполагаемые нововведения, сколько на факт посещения председателем правительства РФ острова Итуруп, который в Токио официально, на законодательной основе включили наряду с другими российскими южнокурильскими островами… в состав японского государства. Российскому правительству по поводу поездки Мишустина на Курилы заявлен решительный дипломатический протест с вызовом посла «на ковер» в МИД Японии. Более того, японское внешнеполитическое ведомство изложило позицию своего правительства, не оставляющую сомнений по поводу того, что никакие ухищрения с привлечением японских компаний к «совместной хозяйственной деятельности» на российских островах не заставят Токио отказаться от своей политики требований возвращения всех «северных территорий» Японии. Причем эта политика сформулирована предельно четко.

Заместитель министра иностранных дел Японии — статс-секретарь Такэо Мори, вручив ноту протеста, заявил послу России в Японии для передачи российскому правительству:

«Япония продолжает придерживаться позиции об обладании суверенитетом над северными островами и о том, что она пойдет на подписание мирного договора с Россией только после решения территориального вопроса». Такэо Мори подчеркнул: «Эту нашу позицию мы будем отстаивать со всей решительностью».

На наш взгляд, такая позиция исключает какие-либо переговоры о «мирном договоре», единственной целью заключения которого Токио считает отторжение от России законно ей принадлежащих территорий Курильских островов.

Небезынтересно, что, внимательно наблюдая за навязанной Токио и Вашингтоном российскому руководству «курильской тяжбой», наши китайские соседи предлагают «радикальное» решение. А именно, продажу Курил Китаю, что, естественно, раз и навсегда прекратит эту «тяжбу». Об этом в эксклюзивном материале сообщает российское издание «ПолитРоссия».

Конечно, речь идет не об официальной позиции властей КНР, а лишь о предложении китайских участников дискуссии в соцсетях.

«Продайте острова Китаю», — предложил один из комментаторов. «Можем ли мы обсудить это с Россией? Мы готовы купить эти острова», — пишет еще один читатель издания Sohu.

Government.ru Михаил Мишустин ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске

Другие китайские пользователи занимают более реалистичные позиции, предлагая инвесторам из Поднебесной активнее идти на Курилы. «Надеемся, что Китай увеличит инвестиции в российские Курильские острова», — предлагает один из них. «Китай должен поспешить инвестировать туда», — соглашается с предыдущим комментатором другой интернет-юзер. «Китай должен пойти на освоение четырех островов», — подводит итог еще один китаец.

Высказывается и такая идея: «Мой совет: обсудите с Россией создание китайских военных баз на этих четырех островах».

Конечно, о продаже наших островов даже дружественному Китаю речи идти не может — это запрещено Конституцией России, да и наш народ не позволит. А вот подумать о том, чтобы, если будут запросы, сдавать иностранцам, тем же китайцам, на взаимовыгодных условиях во временное пользование и при соблюдении строгих экологических требований земельные участки на Курильских островах для их хозяйственного использования, полагаю, можно. При этом следовало бы внимательнее изучить китайский опыт создания на своей территории «специальных экономических зон», с которых и были начаты реформы в КНР, увенчавшиеся сегодняшними впечатляющими результатами роста экономики страны.

Как уже доводилось отмечать, радикальные реформы организации хозяйствования на наших Курилах нужно вводить не ради Японии, что совершенно бесперспективно и опасно, а для улучшения жизни и условий работы островитян и тех иностранцев, которые, не имея никаких политических целей, поедут на Курильские острова зарабатывать.