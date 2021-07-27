«Я демократ или дурак?» — в Италии не поняли новую теорию демократии
Бурное обсуждение среди пользователей соцсетей в Италии вызвала статья в популярном издании Corriere della Sera по теме вакцинации. В тексте писатель Эмануэль Треви обрушился с критикой на противников прививок, назвав их неумными (мягко говоря) людьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пытаясь обосновать необходимость массовой вакцинации, он дал своё определение демократии. По его словам, сущность демократии заключается в том, чтобы не иметь своего мнения, а доверять знающим людям. Однако многие этого не понимают, сокрушается автор, хотя в целом «это милые люди».
«Они способны вызвать любовь и заслуживают её; они просят нас терпеть их, как они терпели, когда мы курили или гоняли на машинах: никто не идеален», — заметил Треви.
Однако читатели, независимо от их отношения к вакцинации, раскритиковали размышления писателя.
«Нет ничего хуже идиота, который лезет на кафедру, считая себя умнее других», — отметил Марко Гвидо М.
«На самом деле, постоянные противоречия у так называемых экспертов доказывают, что реальных знаний на сегодня нет ни у кого», — отметил Никола Р.
«Я верю, значит, я… демократ или дурак?» — задаётся вопросом Луиджи К.
«Правильно. Надо не думать, а доверять мысли того, кто «знает», — иронизирует Массимо Ф.
«Определение обретает смысл, если изменить слово «демократия» на «слабоумие», — заявила Элизабетта А.
«Меня не удивляют люди, рассуждающие, как этот журналист. Посредственность — общеизвестный факт. Удивительно, что эта мысль опубликована в такой газете», — написал Франческо Б.
«Кто решает, кто знает?» — спросила Роберта Р.
«Есть список тех, кто знает?» — поддержала Аузилия С.
«Такое ощущение, что я снова в первом классе. Они относятся к нам, как к детям или к последователям новой религии», — добавила Микела Р.
«Должно быть, именно поэтому изобретатели демократии в Афинах послали Сократа на смерть, потому что он знал, что ничего не знает, и поэтому ему нельзя было доверять», — написал пользователь с ником Andunedhel.
«Доверять политикам — это экспоненциальное безумие, умноженное до бесконечности», — заключил Джованни С.