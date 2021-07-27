Бурное обсуждение среди пользователей соцсетей в Италии вызвала статья в популярном издании Corriere della Sera по теме вакцинации. В тексте писатель Эмануэль Треви обрушился с критикой на противников прививок, назвав их неумными (мягко говоря) людьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ковидный паспорт

Пытаясь обосновать необходимость массовой вакцинации, он дал своё определение демократии. По его словам, сущность демократии заключается в том, чтобы не иметь своего мнения, а доверять знающим людям. Однако многие этого не понимают, сокрушается автор, хотя в целом «это милые люди».

«Они способны вызвать любовь и заслуживают её; они просят нас терпеть их, как они терпели, когда мы курили или гоняли на машинах: никто не идеален», — заметил Треви.

Однако читатели, независимо от их отношения к вакцинации, раскритиковали размышления писателя.

«Нет ничего хуже идиота, который лезет на кафедру, считая себя умнее других», — отметил Марко Гвидо М.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

«На самом деле, постоянные противоречия у так называемых экспертов доказывают, что реальных знаний на сегодня нет ни у кого», — отметил Никола Р.

«Я верю, значит, я… демократ или дурак?» — задаётся вопросом Луиджи К.

«Правильно. Надо не думать, а доверять мысли того, кто «знает», — иронизирует Массимо Ф.

«Определение обретает смысл, если изменить слово «демократия» на «слабоумие», — заявила Элизабетта А.

«Меня не удивляют люди, рассуждающие, как этот журналист. Посредственность — общеизвестный факт. Удивительно, что эта мысль опубликована в такой газете», — написал Франческо Б.

«Кто решает, кто знает?» — спросила Роберта Р.

«Есть список тех, кто знает?» — поддержала Аузилия С.

«Такое ощущение, что я снова в первом классе. Они относятся к нам, как к детям или к последователям новой религии», — добавила Микела Р.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

«Должно быть, именно поэтому изобретатели демократии в Афинах послали Сократа на смерть, потому что он знал, что ничего не знает, и поэтому ему нельзя было доверять», — написал пользователь с ником Andunedhel.

«Доверять политикам — это экспоненциальное безумие, умноженное до бесконечности», — заключил Джованни С.